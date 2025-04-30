Чем заняться в Петербурге с 1 по 4 мая

Спектакль Антона Федорова с Розой Хайруллиной «Где ты был так долго, чувак?», день рождения «Невидимого театра», концерт Attaque de Panique в коллаборации с режиссером Артемом Злобиным, старт сезона экскурсий от «Подписных изданий» и выставка фотографий Александра Гронского в Jessica Gallery — Собака.ru рассказывает о главных событиях праздничных майских выходных
ЧЕТВЕРГ: 1 МАЯ
Оперная певица Елена Стихина
Выставка «Упакованные грезы», Эрмитаж (0+)
Бисерные платья Поля Пуаре + туфли Сальваторе Феррагамо + картины Анри Матисса = самый неожиданный арт+фэшн микс сезона.
До 7 сентября
Вечеринка Blank Summer Season, Blank (18+)
Двухдневная тусовка во дворе и на главной сцене клуба с лайн-апом из петербургских и московских электронных музыкантов: Errotica, Andrey Kaptsan, Blain, Primitive, Utah, Zaletniy и другими.
С 1 по 2 мая
Экскурсия «Тонущий Петербург: судьба раннесоветской литературы на Петроградской стороне» (16+)
12:00
«Подписные издания» открывают сезон экскурсий! Во время прогулки по Петроградке расскажут о литераторах, которые жили и работали на острове во время революции 1917 года.
Опера «Летучий голландец», Мариинский театр (12+)
20:00
Мировая звезда и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Елена Стихина исполнит партию Сенты в опере Рихарда Вагнера.
Спектакль «Солдаты Великой Отечественной», БДТ (12+)
14:00
Авторская программа театроведа Ирины Шимбаревич об артистах и сотрудниках БДТ, которые во время войны уезжали на фронт.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим дикий экшн с Николасом Кейджем «Серфер» (18+), военную драму с Владимиром Машковым «В списках не значился» (16+), комедийный триллер о сталкинге «Ночь с психопатом» (18+), семейный фильм с Никитой Кологривым «Сокровища гномов» (6+), фэнтези Ивана Соснина «Легенды наших предков» (12+), повторный прокат аниме Макото Синкая «За облаками» (18+) и мелодраму с колоритом советского кино «Мужу привет» (16+).
ПЯТНИЦА: 2 МАЯ
Певица Женя Любич
Фестиваль DreamFest, Юсуповский сад (0+)
Сад превратится в эклектичное сказочное пространство со световыми инсталляциями, арт-объектами, перфомансами, маркетом, флайборд-шоу, стрит-фудом, историческим балом и выступлениями Жени Любич и IP Orchestra.
Со 2 по 4 мая
Перформанс TOO MUCH… LOVE, «Цистерна» (6+)
22:00
Хореография Дарьи Вергизовой, графика Алексея Лизунова и звук Валерии Финкельштейн — попытка поговорить о виртуальной зависимости и отрефлексировать пространство и время.
«Поэзия за углом», кабаре «Шум» (18+)
19:00
Торжество «хармсовщины» и обэриутов! Особенность поэтического проекта в том, что зрители могут активно участвовать в чтении стихов.
Выставка «Лето», Музей Достоевского (12+)
Персональный проект петербургского фотографа Дмитрия Сироткина — серия снимков и видео с городскими пейзажами. Куратором выступил Николай Евдокимов.
До 31 мая
Вечеринка «Тесно», «Ритмы» (18+)
23:00
Музыкальный ивент с эстетскими правилами: клуб — музей, техно — куратор, танцпол — экспозиция.
СУББОТА: 3 МАЯ
Режиссер Артем Злобин
Спектакль «Где ты был так долго, чувак?», «Театр на Васильевском» (18+)
19:00
Звездный режиссер Антон Федоров везет из Москвы постановку с Розой Хайруллиной. Сюжет мистический — два сельских жителя однажды зашли за угол бани и не смогли вернуться домой.
3 и 4 мая
Концерт Attaque de Panique, Новая сцена Александринского театра (18+)
20:13
Хор-сенсация представляет новое шоу в коллаборации с режиссером и лауреатом премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Артемом Злобиным.
Концерт солистов musicAeterna, Дом Радио, Невский, 62 (12+)
20:00
Роберт Шуман и Дмитрий Шостакович в исполнении пианиста Даниила Харитонова и виолончелиста Владимира Словачевского.
Фестиваль «Открывая Лядова», Шереметевский дворец (6+)
11:30
Дань памяти композитору — концертный марафон: «Лядов. Миниатюры», «Лядов. Контрасты», «Лядов. Музыкальные афоризмы», «Лядов. Шутки и кадрили».
Фестиваль контемпорари «Пятилетка», Blackboxtheatre (12+)
19:00
В субботу идем на «Звуки футуризма» Таи Савиной — оду русскому авангарду и японскому танцу буто. 4 мая — на исследование принципов минимализма «Сеанс 108» Светланы Леничко.
С 3 по 7 мая
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 4 МАЯ
Выставка «Здесь что-то происходит»,
День рождения «Невидимого театра», «Севкабель Порт» (18+)
18:00
Площадке Семена Серзина исполняется восемь лет! Отмечают двумя показами спектакля «Как хорошо мы плохо жили» — по мотивам стихов и дневников уральского поэта Бориса Рыжего.
Спецпоказ фильма «Четыреста ударов», «Родина» (16+)
17:00
Полуавтобиографическая драма классика французской новой волны Франсуа Трюффо вновь на большом экране! А еще — она стала началом прекрасной дружбы режиссера с играющим главную роль актером Жан-Пьером Лео.
Выставка «Здесь что-то происходит», Jessica Gallery (18+)
Повседневная жизнь окраин в работах фотографа и художника Александра Гронского.
До 8 июня
Выставка «Поэтика города. Ленинград 1950 – 1960-х», «Росфото» (0+)
Ленинград периода советской оттепели в фотографиях режиссера Евгения Злобина.
До 15 июня
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