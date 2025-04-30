Чем заняться в Петербурге с 1 по 4 мая

Выставка «Упакованные грезы», Эрмитаж (0+)

Бисерные платья Поля Пуаре + туфли Сальваторе Феррагамо + картины Анри Матисса = самый неожиданный арт+фэшн микс сезона.

До 7 сентября

Вечеринка Blank Summer Season, Blank (18+)

Двухдневная тусовка во дворе и на главной сцене клуба с лайн-апом из петербургских и московских электронных музыкантов: Errotica, Andrey Kaptsan, Blain, Primitive, Utah, Zaletniy и другими.

С 1 по 2 мая

Экскурсия «Тонущий Петербург: судьба раннесоветской литературы на Петроградской стороне» (16+)

12:00

«Подписные издания» открывают сезон экскурсий! Во время прогулки по Петроградке расскажут о литераторах, которые жили и работали на острове во время революции 1917 года.

Опера «Летучий голландец», Мариинский театр (12+)

20:00

Мировая звезда и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Елена Стихина исполнит партию Сенты в опере Рихарда Вагнера.

Спектакль «Солдаты Великой Отечественной», БДТ (12+)

14:00

Авторская программа театроведа Ирины Шимбаревич об артистах и сотрудниках БДТ, которые во время войны уезжали на фронт.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим дикий экшн с Николасом Кейджем «Серфер» (18+), военную драму с Владимиром Машковым «В списках не значился» (16+), комедийный триллер о сталкинге «Ночь с психопатом» (18+), семейный фильм с Никитой Кологривым «Сокровища гномов» (6+), фэнтези Ивана Соснина «Легенды наших предков» (12+), повторный прокат аниме Макото Синкая «За облаками» (18+) и мелодраму с колоритом советского кино «Мужу привет» (16+).