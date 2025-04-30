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Уикенд

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Чем заняться в Петербурге с 1 по 4 мая

Спектакль Антона Федорова с Розой Хайруллиной «Где ты был так долго, чувак?», день рождения «Невидимого театра», концерт Attaque de Panique в коллаборации с режиссером Артемом Злобиным, старт сезона экскурсий от «Подписных изданий» и выставка фотографий Александра Гронского в Jessica Gallery — Собака.ru рассказывает о главных событиях праздничных майских выходных

ЧЕТВЕРГ: 1 МАЯ
ПЯТНИЦА: 2 МАЯ
СУББОТА: 3 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 4 МАЯ

ЧЕТВЕРГ: 1 МАЯ

Оперная певица Елена Стихина
Маргарита Смагина

Оперная певица Елена Стихина

Выставка «Упакованные грезы», Эрмитаж (0+)

Бисерные платья Поля Пуаре + туфли Сальваторе Феррагамо + картины Анри Матисса = самый неожиданный арт+фэшн микс сезона.

До 7 сентября

Вечеринка Blank Summer Season, Blank (18+)

Двухдневная тусовка во дворе и на главной сцене клуба с лайн-апом из петербургских и московских электронных музыкантов: Errotica, Andrey Kaptsan, Blain, Primitive, Utah, Zaletniy и другими.

С 1 по 2 мая

Экскурсия «Тонущий Петербург: судьба раннесоветской литературы на Петроградской стороне» (16+)

12:00

«Подписные издания» открывают сезон экскурсий! Во время прогулки по Петроградке расскажут о литераторах, которые жили и работали на острове во время революции 1917 года.

Опера «Летучий голландец», Мариинский театр (12+)

20:00

Мировая звезда и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Елена Стихина исполнит партию Сенты в опере Рихарда Вагнера.

Спектакль «Солдаты Великой Отечественной», БДТ (12+)

14:00

Авторская программа театроведа Ирины Шимбаревич об артистах и сотрудниках БДТ, которые во время войны уезжали на фронт.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим дикий экшн с Николасом Кейджем «Серфер» (18+), военную драму с Владимиром Машковым «В списках не значился» (16+), комедийный триллер о сталкинге «Ночь с психопатом» (18+), семейный фильм с Никитой Кологривым «Сокровища гномов» (6+), фэнтези Ивана Соснина «Легенды наших предков» (12+), повторный прокат аниме Макото Синкая «За облаками» (18+) и мелодраму с колоритом советского кино «Мужу привет» (16+).

ПЯТНИЦА: 2 МАЯ

Певица Женя Любич
Сергей Мисенко

Певица Женя Любич

Фестиваль DreamFest, Юсуповский сад (0+)

Сад превратится в эклектичное сказочное пространство со световыми инсталляциями, арт-объектами, перфомансами, маркетом, флайборд-шоу, стрит-фудом, историческим балом и выступлениями Жени Любич и IP Orchestra.

Со 2 по 4 мая

Перформанс TOO MUCH… LOVE, «Цистерна» (6+)

22:00

Хореография Дарьи Вергизовой, графика Алексея Лизунова и звук Валерии Финкельштейн — попытка поговорить о виртуальной зависимости и отрефлексировать пространство и время.

«Поэзия за углом», кабаре «Шум» (18+)

19:00

Торжество «хармсовщины» и обэриутов! Особенность поэтического проекта в том, что зрители могут активно участвовать в чтении стихов.

Выставка «Лето», Музей Достоевского (12+)

Персональный проект петербургского фотографа Дмитрия Сироткина — серия снимков и видео с городскими пейзажами. Куратором выступил Николай Евдокимов.

До 31 мая

Вечеринка «Тесно», «Ритмы» (18+)

23:00

Музыкальный ивент с эстетскими правилами: клуб — музей, техно — куратор, танцпол — экспозиция.

СУББОТА: 3 МАЯ

Режиссер Артем Злобин
Яна Давыдова

Режиссер Артем Злобин

Спектакль «Где ты был так долго, чувак?», «Театр на Васильевском» (18+)

19:00

Звездный режиссер Антон Федоров везет из Москвы постановку с Розой Хайруллиной. Сюжет мистический — два сельских жителя однажды зашли за угол бани и не смогли вернуться домой.

3 и 4 мая

Концерт Attaque de Panique, Новая сцена Александринского театра (18+)

20:13

Хор-сенсация представляет новое шоу в коллаборации с режиссером и лауреатом премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Артемом Злобиным.

Концерт солистов musicAeterna, Дом Радио, Невский, 62 (12+)

20:00

Роберт Шуман и Дмитрий Шостакович в исполнении пианиста Даниила Харитонова и виолончелиста Владимира Словачевского.

Фестиваль «Открывая Лядова», Шереметевский дворец (6+)

11:30

Дань памяти композитору — концертный марафон: «Лядов. Миниатюры», «Лядов. Контрасты», «Лядов. Музыкальные афоризмы», «Лядов. Шутки и кадрили».

Фестиваль контемпорари «Пятилетка», Blackboxtheatre (12+)

19:00

В субботу идем на «Звуки футуризма» Таи Савиной — оду русскому авангарду и японскому танцу буто. 4 мая — на исследование принципов минимализма «Сеанс 108» Светланы Леничко.

С 3 по 7 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 4 МАЯ

Выставка «Здесь что-то происходит»,
Изображение предоставлено Собака.ru Jessica Gallery

Выставка «Здесь что-то происходит»,

День рождения «Невидимого театра», «Севкабель Порт» (18+)

18:00

Площадке Семена Серзина исполняется восемь лет! Отмечают двумя показами спектакля «Как хорошо мы плохо жили» — по мотивам стихов и дневников уральского поэта Бориса Рыжего.

Спецпоказ фильма «Четыреста ударов», «Родина» (16+)

17:00

Полуавтобиографическая драма классика французской новой волны Франсуа Трюффо вновь на большом экране! А еще — она стала началом прекрасной дружбы режиссера с играющим главную роль актером Жан-Пьером Лео. 

Выставка «Здесь что-то происходит», Jessica Gallery (18+)

Повседневная жизнь окраин в работах фотографа и художника Александра Гронского.

До 8 июня

Выставка «Поэтика города. Ленинград 1950 – 1960-х», «Росфото» (0+)

Ленинград периода советской оттепели в фотографиях режиссера Евгения Злобина.

До 15 июня

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