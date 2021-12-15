Новый срок действия тестов на коронавирус вступил в силу в Ленобласти с 14 декабря. ПЦР-тест будет действителен в течение 48 часов в момента получения результата — и не только на территории региона, но и по всей России. Сократить срок с 72 до 48 часов из-за распространения в мире нового штамма «омикрон» еще 30 ноября постановила глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач страны Анна Попова. Эти изменения внесены в санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Напомним, первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон», могли быть зафиксированы в Германии, Британии и Чехии. Также первые случаи диагностированы и в России. Ученые считают, что новый вариант COVID-19 имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.

Имеющиеся «предварительные свидетельства» говорят о повышенном риске заражения омикрон-штаммом людей, ранее уже перенесших коронавирус. Позже ученые подтвердили, что «омикрон» в три раза повышает риск повторного заражения уже переболевших людей, чем мутации «бета» и «дельта».

Первая смерть пациента с подтвержденным заражением «омикрон»-штаммом зафиксирована в Великобритании. Несмотря на это, эксперты считают, что мутация может стать «природной вакциной» от COVID-19 благодаря своей меньшей патогенности. Посмотрите также на первый снимок штамма коронавируса «омикрон».

Ранее эксперты Роспотребнадзора назвали основные симптомы заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Симптомы коронавируса при заражении новой мутацией могут развиваться быстрее, чем при других известных штаммах. Также заболевшие стали реже жаловаться на потерю обоняния и нарушение вкуса.