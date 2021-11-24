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Роспотребнадзор: в Ленобласти вводят обязательную вакцинацию против COVID-19 для людей старше 60 лет и студентов

В Ленобласти ввели обязательную вакцинацию против COVID-19 для людей старше 60 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями и студентов. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк на заседании правительства региона, пишет ТАСС.

«Мною внесено постановление о внесении изменений в постановление [об обязательной вакцинации], в первую очередь оно касается лиц, достигших 60-летнего возраста и страдающих хроническими заболеваниями, и не имеющих медотводов», — заявила Историк.

В постановление также добавили подростков старше 18 лет, которые обучаются в средне-специальных учебных заведениях и высших учебных заведениях.

Также руководитель Роспотребнадзора уточнила, что федеральные госслужащие, которые работают на территории Ленобласти, также «должны быть вакцинированы должным образом».

Напомним, Ленинградская область все-таки не признает иностранные прививки от коронавируса для посещения театров и музеев. Предложение отозвал губернатор Александр Дрозденко — потому что, «как государев человек, обязан придерживаться норм и правил».

Ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обрели статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. Пенсионеры, у которых нет аккаунта на «Госуслугах», получат бумажные QR-коды

С 8 ноября в Петербурге началась обычная рабочая неделя, локдаун, введенный в городе в целях предотвращения распространения коронавируса, власти решили не продлевать. Рассказываем обо всех противоэпидемических мерах на сегодняшний день. Кроме того, в России готовят законопроекты о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. Решения о введении системы и деталях их использования будут принимать в каждом регионе самостоятельно. Подобная мера рассматривается как экстренная на фоне ухудшения ситуации с COVID-19.

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