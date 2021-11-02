Как в Петербурге получить QR-код, если переболел COVID-19 «неофициально»? Рассказали в Смольном

Петербуржцы, которые переболели COVID-19 «неофициально», смогут получить QR-коды. О том, как будет проходить эта операция и что для этого потребуется, рассказал председатель Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец на пресс-конференции ТАСС.

Те горожане, которые во время болезни по каким-то причинам не обращались в больницу, но имеют антитела к коронавирусу, могут получить QR-коды.

«Пациенты с ПЦР-тестом и результатом на антиген могут обратиться в поликлинику по месту жительства с этими документами. Их рассмотрит специальная комиссия и примет по ним решение», — объяснил Лисовец.

В случае положительного решения все документы, которые предоставил переболевший пациент, внесут в федеральный регистр, а уже оттуда информацию передадут в «Госуслуги». Такая практика начала действовать с 1 ноября.

Напомним, Ленинградская область заявила о признании иностранных прививок от COVID-19 для посещения театров и музеев. Пресс-служба правительства региона отметила, что «вопрос согласован Дрозденко и главным санитарным врачом Историк», однако оказалось, что это не совсем так.

Также к октябрю вакцинировались от коронавируса более половины всех людей старше 60 лет в Петербурге. Горожане с высшим образованием делали прививки чаще, около 20% невакцинированных петербуржцев объясняли отказ медицинскими противопоказаниями. Коллективный иммунитет в городе достиг 45%.

Помимо этого власти Петербурга заявили, что позитивной динамики по COVID-19 в городе не видят. Число заболевших новым вирусом растет, и переломить ситуацию пока не удается. Об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец