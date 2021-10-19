В Москве на 4 месяца вводят «домашний режим» для пожилых и обязательный перевод на «удаленку» 30% сотрудников

С 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022-го москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим — по месту постоянного жительства либо на садовых участках. Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный.

От необходимости соблюдать домашний режим освобождаются пожилые и хронически больные москвичи в случае, если они переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо прошли вакцинацию.

На четыре месяца работодатели, действующие на территории Москвы, обязаны перевести на дистанционный режим работы:

не менее 30% от общего числа работников;

всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение — только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.

Требование о переходе на удаленную работу не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.

Кроме того, согласно постановлению главного санитарного врача Москвы, требования к обязательной вакцинации работников сферы услуг увеличено. Теперь предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021-го.

«Дорогие мои бабушки и дедушки. Я хорошо понимаю, насколько утомительными и дискомфортными являются нынешние ограничения. Но другого способа уберечь вас от тяжелой болезни просто не существует. Пожалуйста, сделайте прививку. Тем самым вы защитите свое здоровье и сможете сохранить привычный образ жизни. Берегите себя и своих близких», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.