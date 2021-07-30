Где в Петербурге можно привиться вакциной «Спутник лайт»? Опубликован список адресов

В Петербурге началась вакцинация от коронавируса однокомпонентным препаратом «Спутник лайт». Публикуем список адресов, где можно сделать прививку.
Сейчас «Спутником лайт» прививают в более чем 100 пунктах вакцинации. Запись будет осуществляться через 122, сайт Горздрав и Госуслуги. Выбор вакцины можно осуществить на месте или во время электронной записи, если поликлиника создала для этого отдельный раздел на портале. Публикуем список адресов, также их можно посмотреть здесь.
Как напоминают в Комитете по здравоохранению Петербурга, однокомпонентная вакцина «Спутник лайт» разрешена для применения у лиц с 18 до 60 лет. «Особо подходит и рекомендуется для вакцинации переболевших спустя полгода после болезни и для ревакцинации. Но будет применяться и для первичной вакцинации желающих. После единственной прививки будет выдаваться сертификат о вакцинации», — отмечают в комздраве.
Напомним, на следующей неделе ожидается поставка еще 91 тысячи доз вакцины «Спутник лайт». Препаратом смогут привиться не только иностранные граждане, работающие в Петербурге — приоритет отдадут жителям города. Общий запас вакцины на сегодняшний день составляет более 125 тысяч комплектов доз.
В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область. В Петербурге также ввели обязательную вакцинацию — до 1 октября необходимо привить 80% сотрудников сферы услуг, чиновников и госпредприятий. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.
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