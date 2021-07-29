Изначально планировалось, что вакциной «Спутник лайт» будут прививать иностранных граждан, работающих в Петербурге. В середине июля стартовал прием заявок от работодателей по количеству сотрудников, желающих пройти вакцинацию. 27 июля на фармбазу поступила партия из почти 40 тысяч комплектов доз «Спутника лайт». Однако в первую очередь привьют препаратом не мигрантов, а самих петербуржцев.

«Сейчас ее [партию] развозят в 100 прививочных пунктов. «Спутник лайт» рекомендован для вакцинации переболевшим коронавирусом. Однако привиться им по рекомендации врача смогут и другие категории граждан. Для проведения иммунизации трудовых мигрантов и студентов из других стран мы используем следующую поставку. Прививаться иностранные гости нашего города будут на коммерческой основе», — сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 6 миллионов 218 тысяч, в Москве — 1 миллион 499 тысяч, в Петербурге — 524 тысяч, в мире — 195 миллионов человек. В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область, в Петербурге аналогичные меры пока не планируют. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.