В Смольном назвали сроки поставки новых партий всех четырех вакцин от коронавируса

По данным Межведомственного координационного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, в июле первым компонентом вакцинированы более 400 тысяч петербуржцев. Всего с начала массовой вакцинации иммунизированы 1,3 миллиона человек. В среднем в день проводится более 30 тысяч инъекций. Мощность работающих прививочных пунктов рассчитана на 40 тысяч человек в день — есть ресурс для наращивания вакцинации.

На следующей неделе ожидается поставка 91 тысячи доз вакцины «Спутник лайт». Препаратом смогут привиться не только иностранные граждане, работающие в Петербурге — приоритет отдадут жителям города. В течение ближайших двух недель планируется поставка вакцин «Спутник», «Ковивак» и «ЭпиВакКорона». Общий запас вакцины на сегодняшний день составляет более 125 тысяч комплектов доз.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 6 миллионов 242 тысячи, в Москве — 1 миллион 502 тысячи, в Петербурге — 526 тысяч, в мире — 196 миллионов человек.

В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область. В Петербурге также ввели обязательную вакцинацию — до 1 октября необходимо привить 80% сотрудников сферы услуг, чиновников и госпредприятий. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.