«Действительно, отмечались случаи, когда люди, в том числе привитые обоими компонентами вакцины, получали летальный исход. Но это всегда были пациенты с тяжелыми сопутствующими патологиями — заболеваниями сердца и сосудов, онкологическими заболеваниями и так далее», — заявил Лисовец.

Отдельно глава Комздрава отметил, что на сегодняшний день в Петербурге нет тяжелобольных среди привитых горожан, а риск заболеть у прошедшего вакцинацию человека в 20 раз меньше.

Еще неделю назад начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия заявляла, что в Петербурге нет летальных случаев среди вакцинировавшихся от коронавируса. По ее словам, вакцина полностью не защищает от заболевания, но получившие прививку болеют гораздо легче и не умирают.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 6 миллионов 218 тысяч, в Москве — 1 миллион 499 тысяч, в Петербурге — 524 тысяч, в мире — 195 миллионов человек.

В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область, в Петербурге аналогичные меры пока не планируют. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.