В Петербурге нет случаев смерти от COVID-19 среди вакцинировавшихся

О том, что в Петербурге среди умерших от коронавируса вакцинированных нет, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия.

По ее словам, препарат от COVID-19 полностью не защищает от заболевания, но прошедшие вакцинацию болеют гораздо легче и не умирают от коронавируса.

«Прививка не защищает полностью от заболевания. От 5 до 10% людей вообще не способны вырабатывать антитела. Но привитый человек болеет гораздо легче, чем непривитый и не умирает от этой инфекции. И я могу абсолютно четко сказать, что умерших среди привитых у нас не было за этот период», – сообщила она.

Ирина Чхинджерия также отметила, что привитые не попадают в реанимацию.

Ранее стало известно, что в Петербурге допустили введение обязательной вакцинации от коронавируса. Но это станет крайней мерой, к которой прибегнут только в случае необходимости.