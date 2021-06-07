После первого петербургского матча Евро-2020 метро будет работать всю ночь

Матч Россия—Бельгия пройдет 12 июня на «Газпром-Арене», начало запланировано на 22:00. Это будет первая игра для российской сборной в рамках Евро-2020. Работать без ночного технологического перерыва в ночь с 12 на 13 июня Петербургский метрополитен будет «в целях обеспечения транспортного обслуживания населения в период позднего окончания футбольных матчей на стадионе «Газпром Арена» в рамках проведения Чемпионата Европы по футболу 2020».

Для пассажиров на вход и выход будут открыты все вестибюли станций метро, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Девяткино», вестибюля 1 станции «Московская», вестибюля 2 станции «Невский проспект», вестибюля 2 станции «Проспект Славы», вестибюля 1 станции «Дунайская», вестибюлей станций: «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская», «Садовая».

«Обращаем внимание пассажиров на то, что в период с 02:00 до 04:30 13 июня реализация проездных билетов на основе БСК и активация интернет-платежей осуществляться не будут. В кассах станций метрополитена пассажиры в это время смогут приобрести только жетоны за наличный расчет. Проход на станции будет осуществляться по проездным билетам, банковским картам и жетонам», — отмечают в пресс-службе подземки.