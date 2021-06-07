После первого петербургского матча Евро-2020 метро будет работать всю ночь

Уже в эту субботу в Петербурге пройдет первый матч Чемпионата Европы по футболу — между Россией и Бельгией. В связи с этим, в ночь с 12 на 13 июня метрополитен будет работать без перерыва.
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Фото: Shutterstock.com
Матч Россия—Бельгия пройдет 12 июня на «Газпром-Арене», начало запланировано на 22:00. Это будет первая игра для российской сборной в рамках Евро-2020. Работать без ночного технологического перерыва в ночь с 12 на 13 июня Петербургский метрополитен будет «в целях обеспечения транспортного обслуживания населения в период позднего окончания футбольных матчей на стадионе «Газпром Арена» в рамках проведения Чемпионата Европы по футболу 2020».
Для пассажиров на вход и выход будут открыты все вестибюли станций метро, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Девяткино», вестибюля 1 станции «Московская», вестибюля 2 станции «Невский проспект», вестибюля 2 станции «Проспект Славы», вестибюля 1 станции «Дунайская», вестибюлей станций: «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская», «Садовая».
«Обращаем внимание пассажиров на то, что в период с 02:00 до 04:30 13 июня реализация проездных билетов на основе БСК и активация интернет-платежей осуществляться не будут. В кассах станций метрополитена пассажиры в это время смогут приобрести только жетоны за наличный расчет. Проход на станции будет осуществляться по проездным билетам, банковским картам и жетонам», — отмечают в пресс-службе подземки.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Несмотря на перенос чемпионата на год, УЕФА сохранил название, поскольку турнир приурочен к 60-летию первого Кубка Европы. Иностранные болельщики смогу въехать в Россию без виз. Матчи Евро-2020 в Петербурге пройдут с заполняемостью трибун на 50%. Кроме того, теперь в Петербурге пройдет сразу шесть матчей, а также один из четвертьфиналов. Город примет перенесенные из Дублина и Бильбао состязания.
Уже сейчас можно пройти квест-экскурсию по Петербургу, запущенную оргкомитетом. Также посмотрите на копию «Газпром Арены» из почти 12 тысяч деталей LEGO. В период Евро-2020 будут действовать ограничения на продажу алкоголя в стекле — его нельзя будет купить возле фан-зон и стадиона на Крестовском острове. Также утвержден порядок бесплатного проезда и провоза багажа в период проведения матчей — рассказываем, кто и когда сможет воспользоваться этим правом.
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