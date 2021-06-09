Кикшеринговые компании Петербурга приостановили работу. Взять в аренду электросамокат нельзя

Пользователям Molnia в 00:09 пришло уведомление: «Мы убираем все самокаты. Ты наверняка знаешь из СМИ о ситуации с самокатами. Сейчас мы вынуждены их временно убрать, как решится вопрос, мы сразу тебя оповестим. Приносим извинения за неудобства».

Директор Molnia Андрей Синьковский не объясняет причину приостановки работы сервиса. «Пока без комментариев. Надеемся, что скоро вернутся», — сказал он. В Комитете по транспорту Петербурга заявили, что не требовали убирать электросамокаты с улиц города. «Нет, комитет по транспорту на заседаниях рабочей группы обсуждал ограничения скорости и мест парковки самокатов», — ответили в пресс-службе ведомства.

За несколько часов до того, как приостановить работу, кикшеринги ввели запрет на езду по центру Петербурга. Вечером 8 июня Whoosh и Molnia заблокировали для поездок часть центра города. В оповещении от Molnia говорилось, что это связано с рекомендациями СК. В Whoosh утверждали, что ввели запрет «там, где строго пешеходные зоны и очень много пешеходов». В Urent говорили, что запрета нет.

Напомним, ранее обыски в петербургских офисах сервисов аренды электросамокатов прошли после наездов на детей. Целю обысков было «отыскание и изъятие предметов и документов, представляющих интерес для следствия, а также установление скрывшегося мужчины, который в Невском районе города совершил наезд на ребенка». За первых два дня июня в Петербурге госпитализировали троих детей, пострадавших от столкновения с электросамоками. Они находятся в больнице имени Раухфуса — двоим по четыре года, одному пять лет. В начале недели следователи СК вновь провели обыски в офисах сервисов аренды электросамокатов — на этот раз в рамках «дела самокатчиков».