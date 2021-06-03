СК проводит обыски в петербургских офисах сервисов аренды электросамокатов после наездов на детей. Кикшеринги это опровергают

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Петербургу, в настоящее время, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в сфере краткосрочной аренды электросамокатов, следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводится ряд обысков в кикшеринговых организациях Петербурга — в частности, WHOOSH, MOLNIA, BOLT, SCOOBEE, RED WHEELS.

Цель обысков — «отыскание и изъятие предметов и документов, представляющих интерес для следствия, а также установление скрывшегося мужчины, который в Невском районе города совершил наезд на ребенка».

В сервисе проката электросамокатов WHOOSH говорят, что об обысках ничего не знают и не понимают, почему об этом говорит СК. «Обыски в нашей компании не идут. Пытаемся сами понять, почему появилось такое сообщение», — сообщили РБК в пресс-службе кикшеринговой компании.

Напомним, за первых два дня июня в Петербурге госпитализировали троих детей, пострадавших от столкновения с электросамоками. Они находятся в больнице имени Раухфуса — двоим по четыре года, одному пять лет.

«Собака.ru» следит за развитием событий. Новость будет дополняться.