Ограничение скорости на Невском, максимум 20 км/ч по городу и запрет парковки на узких тротуарах: в Петербурге ужесточили правила аренды электросамокатов

В дополнение к ранее согласованным договоренностям о запрете парковки самокатов ближе 15 метров от остановок общественного транспорта, на тротуарах шириной менее 1,5 метра и на пути следования горожан к метро в соглашение были включены следующие пункты:

Запрет размещения и движения самокатов на Дворцовой площади, Сенатской площади и Малой Морской ул.

Ограничение скорости до 10 км/ч на улицах с плотным туристическим потоком, в том числе прилегающих к Невскому проспекту до 12.07.2021. В перечень с ограничениями также внесены территории вблизи основных достопримечательностей.

С 13.07.2021 скорость на указанных участках улично-дорожной сети будет ограничена до 15 км/ч.

На остальной территории города максимально допустимая скорость самоката — 20 км/ч.

Запрет размещения самокатов в парках, на газонах, цветниках, территориях зеленых насаждений.

Необходимость спешиваться при пересечении пешеходных переходов.

Запрет использования средств индивидуальной мобильности несовершеннолетними лицами, в состоянии алкогольного опьянения, одного самоката двумя или более лицами.

Оборудование самоката различимой нумерацией.

Дополнения в соглашения будут вноситься в рабочем порядке на заседаниях рабочей группы.

Также власти города и представители кикшеринговых компаний подписали протокольные поручения по размещению и передвижению средств индивидуальной мобильности в период проведения Евро-2020. В период чемпионата парковка и движение самокатов будут ограничены на 95 улицах города, в том числе в границах улиц размещения фан-зон, стадиона, мест отправки и прибытия шаттлов, перевозящих болельщиков. Речь идет о Невском проспекте, Адмиралтейской набережной, Большой Конюшенной улице, Большой Морской улице, Английской набережной, Дворцовой набережной и других территорий.

«Данные рекомендации — это меры, которые призваны обеспечить безопасность передвижения всех участников дорожного движения на период Чемпионата Европы по футболу и в целом в период сезонного использования самокатов. Все кикшеринговые компании выразили готовность взаимодействовать с городом и считают данные ограничения обоснованными», — отметили в пресс-службе Смольного.

Напомним, накануне кикшеринговые компании Петербурга приостановили свою работу. Электросамокаты были убраны с улиц города в ночь на 9 июня, взять их в аренду было нельзя.