СК вновь проводит обыски в петербургских офисах кикшеринговых компаний. На этот раз — в рамах «дела самокатчиков»

СК продолжает расследование уголовного дела, возбужденного в отношении кикшеринговой компании. По версии следствия, неустановленные лица из числа руководства одной из кикшеринговых компаний, будучи «обязанными обеспечивать необходимые правила безопасности жизни и здоровья потребителей, а также окружающих лиц на всех этапах оказания данных услуг», из «корыстных побуждений, пренебрегая безопасностью иных участников движения», предоставили электросамокаты в краткосрочную аренду двум молодым людям в возрасте 20 и 21 года.

Один из них ночью 14 мая 2021 года у дома по Невскому проспекту, двигаясь на значительной скорости, совершил наезд на местного жителя 1980 года рождения. Затем оба молодых человека из «хулиганских побуждений нанесли мужчине многочисленные удары рукам и ногами». Потерпевший был госпитализирован в больницу. Как отмечают в СК, коммерческая структура «не приняла мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов, которые и были не предусмотрены правилами использования».

В настоящее время в сервисном центре коммерческой структуры проводится обыск, в ходе которого изымаются предметы и документы, представляющие интерес для следствия. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее обыски в петербургских офисах сервисов аренды электросамокатов прошли после наездов на детей. Целю обысков было «отыскание и изъятие предметов и документов, представляющих интерес для следствия, а также установление скрывшегося мужчины, который в Невском районе города совершил наезд на ребенка». За первых два дня июня в Петербурге госпитализировали троих детей, пострадавших от столкновения с электросамоками. Они находятся в больнице имени Раухфуса — двоим по четыре года, одному пять лет.