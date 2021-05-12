Беглов: без локдауна Петербург мог получить до миллиона заболевших COVID-19 уже весной 2020 года

Без ограничительных мер, введенных в Петербурге весной 2020 года в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекцией, в городе могли заразиться COVID-19 до 1 миллиона человек. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного собрания.
-
Петербург в конце марта 2020 года. Myskina6 / Shutterstock.com
По словам Беглова, 30 марта 2020 года, в день введения обязательной самоизоляции для самых уязвимых категорий петербуржцев, коэффициент распространения COVID-19 в городе равнялся 7. «Без жестких ограничений при такой динамике город мог уже весной получить до миллиона инфицированных», — отметил он.
«В результате мер, принятых правительством Петербурга, ежедневные контакты горожан удалось сократить на три четверти, что позволило подготовиться к полномасштабной борьбе с вирусом: перепрофилировать стационары, подобрать эффективные методики лечения, подготовить кадры, наладить выпуск средств индивидуальной защиты», — отмечает пресс-служба Смольного.
Также Беглов отметил, что в начале марта 2020 года Петербург имел 940 специализированных мест в стационарах для лечения. К 15 июня была развернута 11 601 койка. В декабре, на втором пике пандемии 00 12 328 коек.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 4 миллиона 905 тысяч, в Москве — 1 миллион 124 тысячи, в Петербурге — 424 тысячи, в мире — 159 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают двумя вакцинами — это «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В мае в город поступит третья российская вакцина — «КовиВак», разработанная Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.
Напомним, к середине июня данное исследование показало, что в Петербурге коронавирусом переболели не менее 200 тысяч человек — 5,7% от общего числа жителей города. Спустя месяц были озвучены результаты первого этапа популяционного исследования распространенности SARS-CoV-2 — около 8% петербуржцев имеют антитела к коронавирусу, как минимум 25% из них переболели COVID-19 бессимптомно. К середине августа коронавирусом переболели менее 13% петербуржцев. У большинства сохранялись антитела. По результатам третьего этапа исследования выяснилось, что к концу 2020 года минимум миллион петербуржцев переболели коронавирусом с начала пандемии. В марте 2021-го стало известно, что за год пандемии новой коронавирусной инфекции заболевание перенесли более 2,5 миллионов петербуржцев. Формируется коллективный иммунитет — антитела есть у более чем половины жителей Петербурга. У большинства переболевших петербуржцев они сохраняются как минимум 10 месяцев.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.