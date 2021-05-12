Беглов: без локдауна Петербург мог получить до миллиона заболевших COVID-19 уже весной 2020 года

По словам Беглова, 30 марта 2020 года, в день введения обязательной самоизоляции для самых уязвимых категорий петербуржцев, коэффициент распространения COVID-19 в городе равнялся 7. «Без жестких ограничений при такой динамике город мог уже весной получить до миллиона инфицированных», — отметил он.

«В результате мер, принятых правительством Петербурга, ежедневные контакты горожан удалось сократить на три четверти, что позволило подготовиться к полномасштабной борьбе с вирусом: перепрофилировать стационары, подобрать эффективные методики лечения, подготовить кадры, наладить выпуск средств индивидуальной защиты», — отмечает пресс-служба Смольного.

Также Беглов отметил, что в начале марта 2020 года Петербург имел 940 специализированных мест в стационарах для лечения. К 15 июня была развернута 11 601 койка. В декабре, на втором пике пандемии 00 12 328 коек.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 4 миллиона 905 тысяч, в Москве — 1 миллион 124 тысячи, в Петербурге — 424 тысячи, в мире — 159 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают двумя вакцинами — это «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В мае в город поступит третья российская вакцина — «КовиВак», разработанная Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.