Антитела к коронавирусу есть у более чем половины петербуржцев. В городе формируется коллективный иммунитет

По словам соавтора исследования Дмитрия Скугаревского, в выборке на данный момент около 10% участников исследования получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса — это число превышает последние доступные значения в официальной статистике по Петербургу. Чаще вакцинируются люди пожилого возраста, а также те, у кого не было обнаружено антител по результатам предыдущих тестов. «Нельзя исключить, что кто-то вакцинировался в других городах, например в Москве, а также вакцинировался в рамках исследований. У 95% вакцинированных хотя бы одной дозой тест на антитела положительный», — отметил он.

На сегодняшний день в России наблюдается «циркуляция вариантов коронавируса» — «британского» или «южноафриканского» штаммов, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие эпидемии. «Помимо изучения иммунного ответа после перенесенной инфекции важно также понять насколько он отличается от получаемого после вакцинации. Мы надеемся сравнить данные из популяционного исследования с результатами определения антител у вакцинированных, чтобы понять есть ли различия, и насколько эффективнее вакцинация с точки зрения иммунного ответа в сравнении с перенесенной инфекцией», — отметила соавтор исследования Дарья Даниленко.