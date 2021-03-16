Антитела к коронавирусу есть у более чем половины петербуржцев. В городе формируется коллективный иммунитет

За год пандемии новой коронавирусной инфекции заболевание перенесли более 2,5 миллионов петербуржцев. Формируется коллективный иммунитет — антитела есть у более чем половины жителей Петербурга. Об этом говорят результаты четвертого этапа популяционного исследования распространенности SARS-CoV-2, которое было проведено учеными Европейского университета совместно с клиниками «Скандинавия», лабораторией Genetico и «Полиметалл».
Четвертый этап исследования частоты выявления антител к коронавирусу у петербуржцев начался 11 февраля 2021 года. Как рассказали «Собака.ru» в Европейском университете, по итогам первых недель мониторинга репрезентативной выборки у 53,4% участников тест на антитела к коронавирусу дал положительный результат. Еще в ноябре этот показатель был 24% — увеличение произошло в течение зимних месяцев. C учетом дополнительных поправок на чувствительность тестов, число переболевших в Петербурге после года эпидемии может составлять более 2,5 миллионов человек.
Антон Барчук
Соавтор исследования:
С уверенностью можно говорить, что Петербург, а значит и другие крупные города России, подходят к условной отметке коллективного или популяционного иммунитета. Снижение числа заболевших и госпитализаций по сравнению с зимними месяцами на фоне сохранения лишь некоторых обязательных и добровольных ограничений это также подтверждает. Дальнейший ход эпидемии зависит от длительности иммунного ответа, хода программы вакцинации и соблюдения противоэпидемических мероприятий. Если не будет резкой потери иммунной защиты, то в ближайшие месяцы не стоит ждать нового увеличения числа заболевших. Тем не менее, для значительного числа жителей риск заболевания все еще сохраняется и вакцинация в этом отношение могла его значительно снизить. На данный момент у большинства сохраняется положительный результат теста в течение до 10-12 месяцев.
По словам соавтора исследования Дмитрия Скугаревского, в выборке на данный момент около 10% участников исследования получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса — это число превышает последние доступные значения в официальной статистике по Петербургу. Чаще вакцинируются люди пожилого возраста, а также те, у кого не было обнаружено антител по результатам предыдущих тестов. «Нельзя исключить, что кто-то вакцинировался в других городах, например в Москве, а также вакцинировался в рамках исследований. У 95% вакцинированных хотя бы одной дозой тест на антитела положительный», — отметил он.
На сегодняшний день в России наблюдается «циркуляция вариантов коронавируса» — «британского» или «южноафриканского» штаммов, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие эпидемии. «Помимо изучения иммунного ответа после перенесенной инфекции важно также понять насколько он отличается от получаемого после вакцинации. Мы надеемся сравнить данные из популяционного исследования с результатами определения антител у вакцинированных, чтобы понять есть ли различия, и насколько эффективнее вакцинация с точки зрения иммунного ответа в сравнении с перенесенной инфекцией», — отметила соавтор исследования Дарья Даниленко.
Напомним, к середине июня данное исследование показало, что в Петербурге коронавирусом переболели не менее 200 тысяч человек — 5,7% от общего числа жителей города. Спустя месяц были озвучены результаты первого этапа популяционного исследования распространенности SARS-CoV-2 — около 8% петербуржцев имеют антитела к коронавирусу, как минимум 25% из них переболели COVID-19 бессимптомно. К середине августа коронавирусом переболели менее 13% петербуржцев. У большинства сохранялись антитела. По результатам третьего этапа исследования выяснилось, что к концу 2020 года минимум миллион петербуржцев переболели коронавирусом с начала пандемии.
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