Антитела к коронавирусу у большинства переболевших петербуржцев сохраняются как минимум 10 месяцев

Весенний этап исследования, четвертый по счету, был проведен с 11 февраля по 10 апреля 2021 года, чтобы уточнить долю людей с антителами к коронавирусу среди населения Петербурга. 45,8% участников, не вакцинировавшихся на момент сдачи крови, переболели коронавирусом — разброс значений с учетом случайной ошибки находится в диапазоне от 41,3 до 50,2. Еще около 12% участников сообщили, что они получили хотя одну дозу вакцины. Среди взрослого населения Петербурга у более чем половины жителей есть антитела. Дальнейших рост числа людей с антителами к вирусу зависит от темпов вакцинации. Если они увеличатся, то, возможно, к концу мая иммунитет будет у 70% жителей города.

«В ходе исследования мы продолжили оценивать длительность сохранения у участников положительного теста на антитела. Среди 78 участников, у которых в прошлом уже был хотя бы один положительный тест, и кого мы наблюдали достаточно долго (в диапазоне от 7,5 до 10 месяцев), отрицательный повторный тест в настоящий момент только у одного участника. При этом у 97% вакцинированных хотя бы одной дозой в нашей выборке тест на антитела был положительный», — говорит соавтор исследования, ассоциированный профессор «Полиметалл» по популяционным медицинским исследованиям Антон Барчук.

В четвертом этапе исследования использовались две тест-системы — CoronaPass, лаборатории Генетико и SARS-CoV-2-IgG-EIA-BEST, Вектор-Бест. Ученые провели валидацию трех тест-систем, использовавшихся для расчета серопревалентности изначально и опубликовали ее результаты. Было принято решение отказаться от тест-систем Abbott Architect SARS-CoV-2 IgG из-за низкой чувствительности при длительном наблюдении участников. Уже после нескольких месяцев, у более чем трети переболевших участников дополнительного исследования по валидации тестов (положительный ПЦР тест), тест Abbott давал отрицательный результат, а для тест-систем Генетико и Вектор-Бест показатель чувствительности был более 90%.

«Мы планируем продолжить исследование и сделать еще одно измерение в середине мая. Однако, с учетом того, как развивается эпидемия в Петербурге все эти месяцы, и если вакцинация примет более высокие темы, уже сейчас можно предположить, что отметка в 70% переболевших будет достигнута к концу мая. Многое также зависит от распространения новых штаммов и того, сможет ли иммунитет переболевших и вакцинированных защитить от них. Пока явных признаков третьей волны в городе мы не видим. Есть вероятность, что ее можно будет избежать», — отмечает соавтор исследования, медицинский директор клиники «Скандинавия» Любовь Барабанова.