На площади у западного фасада «Манежа» появилась новая уличная инсталляция. Это новогодняя ель из неоновых нитей от петербургского художника Дарьи Шкелевой, которая была создана в рамках арт-коллаборации компании BIOCAD и Центрального выставочного зала.
В этом году традиционная уличная инсталляция в виде новогодней ели посвящена врачам и медицинскому персоналу. «Их мужество, любовь к людям и профессионализм восхищают и дарят надежду. Уходящий год смог объединить людей с разных концов света. Не только в совместной борьбе с новыми вызовами, но и общей благодарностью тем, кто помогает им противостоять, заботится о нас и наших близких», — рассказали «Собака.ru» в пресс-службе «Манежа».
По задумке художника, в сложном узоре светящихся линий каждый должен рассмотреть свою надежду в наступающем году. Используя круги, квадраты, лучи и линии, Дарья Шкеловова задает алгоритм движения порядка и хаоса. «В этой закономерности прочитывается осмысление уходящего года и ожидание от наступающего. Сквозь переплетения замкнутых фигур прорывается магистральная линия Надежды, преодолевая все препятствия и указывая нам дорогу в Будущее», — добавляют в «Манеже».
«2020 год был не простым, и одной из самых уязвимых групп оказались наши петербургские врачи. Эта инсталляция — дань уважения этим людям, забота которых целый год дарила надежду жителям нашего города, и которые тоже нуждаются в собственной надежде. Проект, реализуемый совместно с Манежем, наш способ помочь горожанам выразить благодарность врачам и показать им, что мы видим и ценим их тяжелейший ежедневный труд в борьбе за здоровье и жизнь каждого из нас», — отмечает генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов.
В конце октября главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова уже заявляла, что из-за распространения коронавируса новогодние мероприятия в этом году, скорее всего, не состоятся. Позже запретили все развлечения в рамках Рождественской ярмарки. Она пройдет не только без концертной программы, но также без катка и карусели. Вот какие новогодние мероприятия утвердили — вместе с тем приняв очередную редакцию постановления о «новогодних» ограничениях по COVID-19.
Несмотря на это, к Новому году в городе появится 61 искусственная ель и более 3,4 тысячи световых элементов. Впервые с 2012 года на Дворцовой площади установили живую новогоднюю ель («Собака.ru» показывала фотохронику событий день за днем!). Первая новогодняя красавица уже зажгла огни возле Гостиного двора, на острове «Новая Голландия» открылся каток, заработал «Каток у моря» в «Севкабель Порту», каток в лесу от «Охта Парка» и искусственное поле на Елагином острове.
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