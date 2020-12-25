В этом году традиционная уличная инсталляция в виде новогодней ели посвящена врачам и медицинскому персоналу. «Их мужество, любовь к людям и профессионализм восхищают и дарят надежду. Уходящий год смог объединить людей с разных концов света. Не только в совместной борьбе с новыми вызовами, но и общей благодарностью тем, кто помогает им противостоять, заботится о нас и наших близких», — рассказали «Собака.ru» в пресс-службе «Манежа».

По задумке художника, в сложном узоре светящихся линий каждый должен рассмотреть свою надежду в наступающем году. Используя круги, квадраты, лучи и линии, Дарья Шкеловова задает алгоритм движения порядка и хаоса. «В этой закономерности прочитывается осмысление уходящего года и ожидание от наступающего. Сквозь переплетения замкнутых фигур прорывается магистральная линия Надежды, преодолевая все препятствия и указывая нам дорогу в Будущее», — добавляют в «Манеже».