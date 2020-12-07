В Петербург едет главная новогодняя ель. 25-метровое дерево весит 12 тонн! 🌲

В этом году на Дворцовой площади установят живую ель — впервые с 2012 года. Так решили петербуржцы, которым было предложено выбрать, настоящим или искусственным будет главное новогоднее дерево города. Чтобы выбрать лучшее из деревьев, специалисты обратились к опыту прошлых лет. Искать его отправились в первую очередь в те места, откуда привозили ели в предыдущие годы — это Выборгское и Приозерское направления Ленинградской области. Именно там, среди карельской природы, растет большое количество хвойных деревьев.

Как говорят в Смольном, выбранная для этого года ель «превзошла всех своих конкуренток по пушистости». Она обладает ровным стволом, что является редкостью для пушистых елей таких размеров. Ель произрастала достаточно близко к дороге, что позволило без ущерба для остального лесного насаждения ее спилить и уложить на тралл для перевозки.

Высота главной новогодней ели Петербурга составляет 25 метров. Она станет самой высокой в Петербурге даже среди искусственных, высота которых составляет от 14 до 20 метров. Возраст дерева — около 100 лет, а вес порядка 12 тонн. На украшение новогодней красавицы потребуется не менее 10 дней. После транспортировки и установки на основание, специалисты проверят состояние кроны, расправят ветки, дадут не менее суток занять веткам естественное положение и только после этого приступят к декоративному украшению.

Живая новогодняя ель войдет в состав декоративной композиции из группы живых елей с фотозонами. Декор выполнят в стиле ретро, как это делали в 50-60-х годах прошлого века — украсят серпантином, лампочками, флажками, шарами, домиками, снеговиками, конфетами, щелкунчиками и другими игрушками. Макушку ели увенчает пятиконечная звезда.