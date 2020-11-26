В «Никольских рядах» откроется самая большая зимняя горка Петербурга

Для общественного пространства архитектурным бюро Katarsis ab были разработаны проекты большой городской горки и смотровой башни, с вершины которой откроется панорамный вид на историческую часть Петербурга. Помимо объектов, в «Никольских рядах» откроется рождественская ярмарка.

«Подготовка ярмарки и возведение объектов ведется прямо сейчас, но то, в каком виде и формате проект предстанет в декабре зависит от общей ситуации в городе. Зима в «Никольских рядах» состоится при любой погоде и с обязательным учетом всех мер предосторожности, актуальных к моменту открытия», — рассказали «Собака.ru» представители общественного пространства.

Здание бывшего Никольского рынка было возведено вблизи Никольского собора и Мариинского театра в 1788 году и со временем утратило свою функцию. В начале 30-х годов XX века на его территории появились предприятия по производству эмалированной посуды.

Спустя десятилетия запустения здание было полностью отреставрировано. Теперь его превращают в общественное пространство компании Ales Capital и Miles&Yards, ранее работавшая над концепцией «Севкабель Порта».