В «Никольских рядах» откроется самая большая зимняя горка Петербурга

Этой зимой «Никольские ряды» на Садовой улице» вернутся в культурную жизнь Петербурга. Архитектурное бюро Katarsis ab разработало несколько объектов для общественного пространства — в том числе зимнюю горку, которая станет самой большой в городе.
Для общественного пространства архитектурным бюро Katarsis ab были разработаны проекты большой городской горки и смотровой башни, с вершины которой откроется панорамный вид на историческую часть Петербурга. Помимо объектов, в «Никольских рядах» откроется рождественская ярмарка.
«Подготовка ярмарки и возведение объектов ведется прямо сейчас, но то, в каком виде и формате проект предстанет в декабре зависит от общей ситуации в городе. Зима в «Никольских рядах» состоится при любой погоде и с обязательным учетом всех мер предосторожности, актуальных к моменту открытия», — рассказали «Собака.ru» представители общественного пространства.
Здание бывшего Никольского рынка было возведено вблизи Никольского собора и Мариинского театра в 1788 году и со временем утратило свою функцию. В начале 30-х годов XX века на его территории появились предприятия по производству эмалированной посуды.
Спустя десятилетия запустения здание было полностью отреставрировано. Теперь его превращают в общественное пространство компании Ales Capital и Miles&Yards, ранее работавшая над концепцией «Севкабель Порта».
В конце октября главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова уже заявляла, что из-за распространения коронавируса новогодние мероприятия в этом году, скорее всего, не состоятся. Позже запретили все развлечения в рамках Рождественской ярмарки. Она пройдет не только без концертной программы, но также без катка и карусели. Вот какие новогодние мероприятия утвердили в Смольном.
Несмотря на это, к Новому году в городе появится 61 искусственная ель и более 3,4 тысячи световых элементов. Впервые с 2012 года на Дворцовой площади установят живую новогоднюю ель. Первая новогодняя красавица уже зажгла огни возле Гостиного двора, на острове «Новая Голландия» открылся каток, заработал «Каток у моря» в «Севкабель Порту», готовится принять петербуржцев каток в лесу от «Охта Парка».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.