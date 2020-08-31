Временный госпиталь «Ленэкспо» начали готовить к приему пациентов. Активную подготовку начали, ожидая вторую волну заболеваемости новой коронавирусной инфекции — «мобилизованы» все павильоны, работает отопление, освещение и вентиляция.
Временный госпиталь «Ленэкспо» начали говорить к приему пациентов на фоне второй волны коронавируса
«Кажется, пора всем носить маски. Подготовка к пандемии идет полным ходом. Задействованы все павильоны. Отопление, утепление, освещение, вентиляция. Все новое. Душевые с трапами! В туалете помещается человек. В общем, не стыдно. А теперь хотелось бы узнать, к чему эта реконструкция? Что нас ожидает?» — сообщила в воскресенье, 30 августа, глава муниципального образования «Гавань» Нэлли Вавилина.
Последних пациентов из временного госпиталя «Ленэкспо», перепрофилированного под прием пациентов с коронавирусом, вывезли в июле. Тогда медицинскому персоналу объявили о расформировании стационара в связи с низкой нагрузкой. О второй волне заболеваемости COVID-19 в Смольном начали говорить в начале августа. Новую вспышку заболеваемости прогнозируют в сентябре, что может привести к введению ранее снятых ограничительных мер. В первую очередь вновь могут закрыть в частности торговые центры — но полного локдауна обещают избежать.
Напомним, один из павильонов выставочного центра «Ленэкспо» на Васильевском острове переоборудовали для приема пациентов с COVID-19 в апреле. Его построили за неделю, а максимальное количество пациентов, которых он сможет принять, составляет 1000 человек. 3 мая госпиталь принял первых пациентов. Госпитализированная в «Ленэкспо» Оксана Кутафина-Шишлова рассказала об условиях содержания — и пожаловалась на условия содержания. Прокуратура Петербурга начала проверку.
17 мая в СМИ появилась информация об утвержденных тарифах на содержание пациентов во временном госпитале «Ленэкспо». Однако позже обнародованные расценки опроверг Комитет по здравоохранению Петербурга. В июне медсестру госпиталя «Ленэкспо» оштрафовали на 15 тысяч рублей по протоколу о нарушении законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия. В день приезда губернатора и главного санитарного врача города девушка была одета не по «дресс-коду», тем самым нарушив инструкцию.
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