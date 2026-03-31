Фарфоровый интерьер «Вкусно и точка», десерт на 99 калорий и ресторанные премьеры: 10 самых интересных материалов марта

В здании под названием «Петербург — гастрономическая столица России» за Натальей Цыпленко — фундамент. В нулевых она с партнерами открыла одни из первых японских ресторанов не только в городе, но и в России — и понеслось. Сегодня это гастроэкосистема из проектов VOX, «Сад», Mad Asian BBQ, КИDO — и нового видового (!) ресторана «Лодочная станция» на Петровской косе. Наталья — визионер направления слоуфуд, где качество, простота и постоянство — это база. А еще — занялась слоуфэшн до того, как это стало модно: в ее ателье Tverskaya IV из премиальных тканей шьют капсульные коллекции, не зависящие от сезона. Об этом интервью героини премии «Женщины меняют Петербург», которую мы в шестой раз вручаем вместе с компанией Mercury.

