Фарфоровый интерьер «Вкусно и точка», десерт на 99 калорий и ресторанные премьеры: 10 самых интересных материалов марта

Где готовят первую корюшку, а где открыли первые террасы? Собрали все самое лучшее за этот месяц!
Корюшка пошла! Вот 10 ресторанов, где искать главный сезонный спешл
Доминирующий гастрономический маркер весны «приплыл» в рестораны Петербурга! Собрали заведения, куда идти за сезонной царь-рыбой. Спойлер: пробуем корюшку во фритюре с лимонным майо на основе крема из целых лимонов (готовится четыре дня!) или «фиш энд чипс».
15 первых террас в Петербурге
Мартовские ресторанные веранды — это не миф! Рассказываем, где восполнять дефицит витамина D после зимней спячки.
Наталья Цыпленко: «Абсолютно все я делаю интуитивно, для меня главное — верить в идею и команду, а дальше либо выстрелит, либо нет»
В здании под названием «Петербург — гастрономическая столица России» за Натальей Цыпленко — фундамент. В нулевых она с партнерами открыла одни из первых японских ресторанов не только в городе, но и в России — и понеслось. Сегодня это гастроэкосистема из проектов VOX, «Сад», Mad Asian BBQ, КИDO — и нового видового (!) ресторана «Лодочная станция» на Петровской косе. Наталья — визионер направления слоуфуд, где качество, простота и постоянство — это база. А еще — занялась слоуфэшн до того, как это стало модно: в ее ателье Tverskaya IV из премиальных тканей шьют капсульные коллекции, не зависящие от сезона. Об этом интервью героини премии «Женщины меняют Петербург», которую мы в шестой раз вручаем вместе с компанией Mercury.
Попробовать яблоки с того же дерева, что и Довлатов, и деревенский выдержанный сыр: гастротур из Петербурга в Пушкинские Горы
Анатолий — тот самый Толик из повести Довлатова «Заповедник»
Идея для уикенда — гастрономический маршрут в Пушкинские Горы. Собрали нескучные локации для знакомства с местными ремесленниками. Насыщенная программа рассчитана на пару ней — сидродельня, баня на дровах у озера, дегустация деревенских сыров, исторические усадьбы, чаепитие с тем самым Толиком из повести Довлатова «Заповедник», променад по следам Пушкина.
Не дворец, а фастфуд! «Вкусно и точка» в Пушкине украшен панно из фарфора
В царскосельком филиале «Вкусно и точка», который открылся в конце января в здании железнодорожного вокзала, найден самый необычный (для фастфуда) декор. Съездили в Пушкин и убедились сами: это красиво!
Не только есть! 29 мультиформатных заведений
Еда проникла во все сферы нашей жизни. Гибридные форматы — это уже база. Собрали проверенные гастролокации, где можно читать, смотреть кино, играть в бильярд и делать самые нужные покупки.
Кто одевает петербургские рестораны? Вот 9 дизайнеров, создающих униформу для официантов
Встречают по одежке! Собака.ru представляет дизайнеров и основателей брендов (Not For Sale, Saint Tokyo, Mr. Murka), которые шьют униформу для сотрудников заведений общепита. Узнали, что стоит за их работой и как одежда отражает концепцию ресторана.
7 ожидаемых ресторанных открытий: эстетский общепит от создателей Casper, баскско-французская кухня и функциональное кафе
Роман Киселев, Анри Бер и Стивен Шарма (Casper, Nothing Fancy, «Игла») готовят самый эстетский общепит при бутик-отеле Almaz на Петровском острове, а шеф-повар Владимир Чистяков откроет бистро с шампань-баром POOOL — в духе пышных нулевых: рассказываем о самых ожидаемых гастрономических открытиях в Петербурге.
Три текстуры томата, свекла, подкопченная в крабовом масле, и десерт из темного пива: братья Гребенщиковы представили новый сет в BoBo
Шефы Артем и Алексей Гребенщиковы, совместно с петербургскими иллюстраторами, запустили новый гастрономический сет XVI в своем ресторане Bourgeois Bohemians (BOBO, Виленский переулок, 15). В основу концепции сета лег отказ от стилистического единства.
Десерт на 99 калорий, ugly food, обед в соборе: где встречать гастрономическую весну в Петербурге
Премьера: «Тони»
Весна! Первые гастрономические подснежники дарит вам шеф-редактор рубрики «Еда» Собака.ru Дарья Павлюкевич — утка по старинному финскому рецепту, татарский бифштекс в стиле Surf & Turf и многосоставный суперфуд-салат.
