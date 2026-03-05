Попробовать яблоки с того же дерева, что и Довлатов, и деревенский выдержанный сыр: гастротур из Петербурга в Пушкинские Горы

Идея для уикенда — гастрономический маршрут в Пушкинские Горы. Собрали нескучные локации для знакомства с местными ремесленниками. Насыщенная программа рассчитана на пару ней — сидродельня, баня на дровах у озера, дегустация деревенских сыров, исторические усадьбы, чаепитие с тем самым Толиком из повести Довлатова «Заповедник», променад по следам Пушкина.
Вид из окон усадьбы «По следам Онегина
Основа основ — заповедные люди — колоритные творцы, развивающие культурный, ремесленный и гастрономический бэкграунд региона и его локальные бренды! К примеру, гастропродюсер Ирина Авруцкая — на её личном участке в деревне Зимари в Пушкиногорье скоро появится одноимённая ферма с арт-парниками, грядками, смотровой площадкой для коз (!), фермерским баром. Ирина занимается популяризацией этого направления: увеличивает туристический поток в охраняемые места, знакомит тех самых заповедных людей друг с другом — и с нами.
Кто же они?
Партнёром гастрофермы «Зимари» также выступает шеф и сыровар Илья Кутарин. Его деревенский выдержанный сыр — маст-хэв! Вместе с женой Светланой они объединили несколько крестьянских хозяйств, производят мясные деликатесы, проводят мастер-классы и дегустации.
Хлебопекарь, пармастер и йог Василий переехал из Петербурга и теперь принимает в гостевом пространстве «Шаргора» с баней на берегу крупнейшего озера области Шарабыки и пекарней.
Лидия Михайловна водит самые потрясающие экскурсии по дому-музею Довлатова в литературной деревне Березино. А по предварительной договоренности устраивает и домашние чаепития с Анатолием — тем самым Толиком из повести «Заповедник».
Анатолий — тот самый Толик из повести Довлатова «Заповедник»
Сидродел Александр Казаков (петербуржец!) следует принципам терруарности, создавая сидры только из местных яблок, в том числе с некогда заброшенных лесных яблонь. После дегустации петната спонтанного брожения будьте уверены, что и вы, и Довлатов пробовали яблоки с одного дерева.
Проводивший часть детства в этих краях шеф Алексей Алексеев периодически устраивает здесь вау-ужины в бутик-отеле «Усадьба по следам Онегина» с роскошным видом на Михайловское. Он же стажировал шефа местного ресторана «АмБар под дубами» — за вдохновлённым Inner меню — туда!
А питстоп по дороге в Петербург делаем в бане и ресторане «Гельдт» в историческом здании 1873 года — бережно восстановленном. Пробуем губернскую кухню из локальных продуктов: сугудай из щуки из реки Сороть, кислые щи с боровиками и телячьи щёчки в псковской «Глазухе».
