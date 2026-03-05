Попробовать яблоки с того же дерева, что и Довлатов, и деревенский выдержанный сыр: гастротур из Петербурга в Пушкинские Горы

Кто же они?

Партнёром гастрофермы «Зимари» также выступает шеф и сыровар Илья Кутарин. Его деревенский выдержанный сыр — маст-хэв! Вместе с женой Светланой они объединили несколько крестьянских хозяйств, производят мясные деликатесы, проводят мастер-классы и дегустации.

Хлебопекарь, пармастер и йог Василий переехал из Петербурга и теперь принимает в гостевом пространстве «Шаргора» с баней на берегу крупнейшего озера области Шарабыки и пекарней.

Лидия Михайловна водит самые потрясающие экскурсии по дому-музею Довлатова в литературной деревне Березино. А по предварительной договоренности устраивает и домашние чаепития с Анатолием — тем самым Толиком из повести «Заповедник».