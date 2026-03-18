Три текстуры томата, свекла, подкопченная в крабовом масле, и десерт из темного пива: братья Гребенщиковы представили новый сет в BoBo

Шефы Артем и Алексей Гребенщиковы, совместно с петербургскими иллюстраторами, запустили новый гастрономический сет XVI в своем ресторане Bourgeois Bohemians (BOBO, Виленский переулок, 15). В основу концепции сета лег отказ от стилистического единства.
Что в сете?
• корзинка из водорослей с лососем холодного копчения, грейпфрутом и маринованным ревенем, а также лангустин, завернутый в маринованное яблоко, с лимонной вербеной и анисовой мятой
• «томаты в разных состояниях» — сублимированный, подвяленный и свежий узбекский, украшенные желе лайма, мороженым из шафрана, сегментами маринованного артишока и умами-крошкой из водорослей
• морской гребешок с маринованной цветной капустой и свежим огурцом, морским виноградом и орехом макадамии
• фаланга камчатского краба с двумя текстурами свеклы: маринованной в черной смородине и вяленой, слегка подкопченной в крабовом масле
• вырезка оленя с сельдереем в двух текстурах (копченый корень и пюре из сельдерея), соусом из черемши с зеленью любистка, черным чесноком с фурикакэ из обжаренного миндаля и сублимированного можжевельника
• фуа-гра с обжаренными белыми грибами, грушей и крошкой выдержанного сыра
• десерт из темного пива с семечками и сухофруктами
• конфеты ручной работы
Этот сет создан совместно с петербургскими иллюстраторами и построен на отказе от стилистического единства. Иллюстрация работает с отбором и акцентом, кухня — с пропорцией и балансом. Художники: Петр Банков, Полина Майер, Глеб Нестреляев, Никита Раевский, Настя Петяхина, Лиза Мельник, Алина Утробина.
