Три текстуры томата, свекла, подкопченная в крабовом масле, и десерт из темного пива: братья Гребенщиковы представили новый сет в BoBo

Что в сете?

• корзинка из водорослей с лососем холодного копчения, грейпфрутом и маринованным ревенем, а также лангустин, завернутый в маринованное яблоко, с лимонной вербеной и анисовой мятой

• «томаты в разных состояниях» — сублимированный, подвяленный и свежий узбекский, украшенные желе лайма, мороженым из шафрана, сегментами маринованного артишока и умами-крошкой из водорослей

• морской гребешок с маринованной цветной капустой и свежим огурцом, морским виноградом и орехом макадамии

• фаланга камчатского краба с двумя текстурами свеклы: маринованной в черной смородине и вяленой, слегка подкопченной в крабовом масле

• вырезка оленя с сельдереем в двух текстурах (копченый корень и пюре из сельдерея), соусом из черемши с зеленью любистка, черным чесноком с фурикакэ из обжаренного миндаля и сублимированного можжевельника

• фуа-гра с обжаренными белыми грибами, грушей и крошкой выдержанного сыра

• десерт из темного пива с семечками и сухофруктами

• конфеты ручной работы