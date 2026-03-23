Не только есть! 29 мультиформатных заведений

Еда проникла во все сферы нашей жизни. Гибридные форматы — это уже база. Собрали проверенные гастролокации, где можно читать, смотреть кино, играть в бильярд и делать самые нужные покупки.
Гастрономические книжные
«Подписные издания», «Академия», Paradox, Café Alto, KGallery, «Конец прекрасной эпохи», «Щегол», «Перед прочтением сжечь», «Книги и кофе», Masters Bookstore
Шопинг и еда
Avgvst Jewelry&Coffee, Caviar Jewellery, IRNBY, Carpaccio, Zielinski & Rozen, Empire Zone
Еда и кино
Soul Babe, Co-op 8S, «Горка», Michele, «Мираж Синема»
Гастробильярдные
Kiks, «Кручёных», Solids Billiard Club & Bar, «Мастер и Маргарита», Co-op Garage, «Бар разбитых сердец», AF Brew Taproom
Гастрономические книжные
«Подписные издания»
Это нам надо каждый день: зайти в «Подписные», набрать охапку книжных новинок и охотиться за столиком у окна на втором этаже. Если повезет, то в ход пойдут свежеиспеченные булочки, риет из форели, сэндвичи, зеленый салат и бокал (а может и не один) вина. А тем, кто выбрал путь осознанности, предложат кофе, чай и сезонные напитки: латте-хурма, какао-черешня, гречишный раф.
Литейный пр., 57
«Академия»
Букинистический магазин с собственным кафе от команды «Подписных изданий». План петербуржца на любое утро: потеряться среди книжных полок с библиофильскими редкостями, съесть французский омлет качо-э-пепе или блинчики креп сюзетт, выпить кофе или вино, и, наконец, почитать за столиком у витрины с видом на Литейный.
Литейный пр., 57
Paradox
Книжный магазин с селективной подборкой фотокниг и альбомов по искусству, редких изданий о моде, журналов и дизайнерской канцелярии. Внушительную часть пространства занимает кофейня YNG, где подают панкейки, гриль-чизы, пасту. Здесь также проводят встречи с писателями, уроки английского клуба и лекции о литературе.
ул. Гастелло, 7
Café Alto
Скандинавское кафе от ресторатора Дениса Манукяна и архитектора Кирилла Борисова. Здесь пекут булочки, собирают завтраки и сервируют комфортную еду с нордическим характером. А еще, у ребят большая коллекция журналов в киоске, которые можно почитать в кафе.
Караванная ул., 5
KGallery
При галерее, в собрании которой частная коллекция русского и советского искусства, работает книжный, а также корнер маленькой, но гордой команды спешелти-кофейни Am Saint. Винтажные кресла, терапевтический вид на Фонтанку и Инженерный замок. Сырники, сэндвичи и печенья в меню обязательно сочетать со спешелти-зерном.
наб. Фонтанки, 24
«Конец прекрасной эпохи»
Бар и книжная лавка c занятной коллекцией при музее Бродского. Кофе и чай отдают в очень красивом фарфоре, коктейли или виски — в винтажном хрустале будто из сервантов наших бабушек, а по выходным подают пирожные, каждый раз разные: канеле, баскский чизкейк, шарлотку или домашний пирог.
ул. Короленко, 14
«Щегол»
Спешелти-кофейня в дальнем зале «Буквоеда» на Невском. Ассортимент книжного ожидаемо велик, а выбор съестного ограничен сборным завтраком, французским омлетом, тостами и кукурузными оладьями. Каждые выходные готовят сладкие спешл-блюда: то тыквенный чизкейк с карамельно-яблочной основой, сливовый или же ягодный пирог.
Невский пр., 46
«Перед прочтением сжечь»
Независимый книжный с подборкой книг об искусстве, урбанистике, психологии, а также винтажных журналов, легендарных иностранных изданий вроде «Нью-Йоркера» и комиксов. В местном кафе — небольшое меню с сырниками, халуми на гриле и эклерами. Дог-френдли проект поддерживает местных ремесленников, продавая их сувениры.
Радищева, 17-19
«Книги и кофе»
В арт-пространстве, которое в 2007 году создал петербургский писатель Александр Житинский, а затем продал основателю «Буквоеда» Денису Котову, объединены кафе, книжный магазин и культурная площадка с лекциями. Здесь даже проводят джазовые концерты (наш любимый формат джазового вечера — с латиноамериканским темпераментом!).
Гагаринская ул., 20
Masters Bookstore
В соседнем зале книжного магазина редких и эксклюзивных изданий по истории искусства, архитектуре, дизайну, моде и фотографии рабатает Tea Room в формате современной азиатской чайной. Пробуем минималистичные бенто и донбури, сандо на молочном хлебе Хоккайдо, трушный тайский манго стики райс. Главное здесь — чай: привезенные из Китая и Тайваня улуны, габа и пуэры.
Барочная ул., 6
Шопинг с
умом едой
IRNBY
В кофейне при флагманском сторе IRNBY фитнес-иконы Насти Мироновой варят уверенную базу на зерне от «Сварщицы Екатерины», а еще делают масала-чай и фирменный «грязный» ристретто с коричневым сахаром в замороженном стакане. Также ищем в меню полезные десерты и авторские протеиновые напитки (с бананом или матчей!).
пр. Добролюбова, 5/1
Monochrome
Бренд, переодевший всю страну в оверсайз-худи — униформу праздношатания и предельного досугового комфорта, утолит нашу матчевую жажду даже во время шопинга. Капучино на банановом, латте на миндальном, какао на фундучном или айс-кофе отдают в красивых розовых стаканчиках или с милейшим собачьим принтом.
Невский пр-т, 38/4
Avgvst Jewelry&Coffee
За круглым столом с желтыми стульями произошло немало судьбоносных встреч. Пространство от «Августа» на улице Рубинштейна умещает кофейню, ювелирный магазин, тату- и пирсинг-студию. Эспрессо делают авангардный. Молоко по классике используют фермерское безлактозное. А к каждой коллекции бренда Avgvst придумывают сезонные спешлы — стоит только спросить у бариста, что новенького. К чашке кофе горячо рекомендуем лимонный кекс с маком и сырным ганашом, а после глазеть на драгоценная россыпь во второй зал.
ул. Рубинштейна, 16
Caviar Jewellery
Пара новых сережек, купленная за чашкой кофе, делает нас чуточку счастливее. В минималистичном пространстве на Петроградке сплелись несколько стихий: флагманский магазин ювелирного бренда и спешелти-кофейня с выпечкой и десертами от команды пекарни All Grain. Время от времени можно застать выставки с картинами современных художников.
ул. Пионерская 1
Carpaccio
Одно из немногих мест в Петербурге, где можно выпить капучино, позируя на фоне Porsche. Carpaccio — это спешелти-кофейня с завтраками и спорткарами при автомобильном салоне, который находится в соседнем помещении. Пространство действует как шоурум: автомобили меняют каждый месяц, чтобы ваш контент в соцсетях был еще разнообразнее и богаче!
Кронверкская ул., 21
Zielinski & Rozen
Пространство Zielinski & Rozen (по проекту бюро Static Aesthetic) вмещает флагманский магазин парфюмерии и кофейню. Попасть сюда можно как с улицы, так и через лобби апарт-отеля. План-капкан на выходные: сделать сложный выбор между черным перцем и розмарином с нероли, пополнить коллекцию парфюмом или маслом и обмыть это дело чашкой кофе.
Херсонская ул. 43/12
Empire Zone
Парфюмерная кофейня в доходном доме Елисеевых XVIII века! На Мойке открылся проект от нишевого бренда Empire Zone. Во-первых, вид на набережную и Зеленый мост. Во-вторых, интерьер украшают антикварная мебель в духе позднего модерна, старинная французская печь и элементы декора, созданные руками современных художников. В меню — кофейные напитки, чай, аперитивы, грушевый и вишневый пироги, авторские круассаны и пирожные.
наб. реки Мойки, 59
Еда и кино
Soul Babe
Бистро с коктейлями, виниловыми вечерами, роскошной изразцовой печью, оригинальной лепниной и большими арочными окнами. Каждое воскресенье в 19:00 крутят кино — показывают фильмы, которые хочется смотреть не в одиночку: «Отель "Гранд будапешт"», «Достать ножи», «Дневник Бриджит Джонс». До 15:00 подают завтраки, а по вечера превращаются в коктейльный бар с «файндайнинг-стритфудом». Дают пончики с крабом и щучьей икрой, бургер с котлетой из говядины и камамбером, орзо с ллангустинами и соусом тирокафтери.
Восстания, 22
Co-op 8S
Дог-френдли кофейня с кинопоказами, завтраками целый день и отдельным залом для коворкинга. По выходным на большом экране крутят «Приведение», «Красотку», «Телохранителя», «Между небом и землей». Сеансы начинаются в 18:00. К кинопросмотру агитируем заказать тост с тунцом, бутер с индейкой, сырники с моцареллой и зеленью. А на десерт — воронку с шоколадным печеньем.
8-я Советская ул., 14
«Горка»
Андрей Болонев, основатель студии малосерийного производства мебели и новой кофейни-библиотеки «Горка», занял помещение в доме 1909 года в стиле петербургского модерна (на стенах в парадной почти полностью сохранились керамические украшения и метлахская плитка конторы от «Линднер»). Здесь проводят кинопоказы с обсуждениями сюжетов, героях и социальных темах фильмов. Уже успели посмотреть «Однажды в Токио» и «Персеполис». Расписание сеансов непредсказуемое, рекомендуем следить в соцсетях.
ул. 7-я Советская, 36
Michèle
На первом этаже исторической гостиницы «Англетер», с безупречным видом на Исаакиевский собор, красуется нарядный ресторан, пиано-бар и кинотеатр Michèle от команды «Счастье». Бренд-шеф Олег Азимов и шеф ферментации Николай Березин выдали внушительное меню, где демонстрируют привычные блюда и продукты в новом свете. Моти начиняют крабом, ножку конфи подчеркивают вишневой редукцией, а крудо из аргентинских креветок дополняют сорбетом из кукурузы, гелем из соленых лимонов и ледяными горошинами из васаби и зеленой пасты карри.
ул. Малая Морская, 24
«Мираж Синема»
Все дороги ведут в гастрокинотеатр! «Мираж Синема» на Сенной и Петроградке работают в формате dark kitchen с обслуживанием гостей в кинозалах во время сеансов. Еду и напитки — от стритфуда до японской классики — доставляют из ресторана Mkitchen прямо в зал, а еще проводят фестивальные и премьерные показы. Чтобы вызвать официанта, достаточно нажать специальную кнопку.
ул. Ефимова, 2; Большой пр. П.С., 35А
Гастробильярдные
Kiks
У команды Kiks есть традиция — открывать бильярдные в бывших помещениях «Дикси». Первая спряталась в граффити-дворе на Марата, вторая — в «Доме трех Бенуа» (памятнике неоклассицизма начала XX-го века!). Помимо пула и русского бильярда тут есть крафтовое пиво и меню с едой. В перерыве между партиями устраиваемся поудобнее на перекус, в меню: маффин с рваной говядиной, чили кон карте, куриные стрипсы с соусом блю-чиз. Еще проводят диджей-сеты: играть в бильярд, двигая бедрами — в разы интереснее, мы проверяли!
Марата 56-58; Каменноостровский пр., 26-28
«Кручёных»
Не шаром покати! В стенах литературной бильярдной «Кручёных» появилось необистро, где подают лимонные клецки с клюквенным соусом, пряное консоме на томатах и красном вине с рыбными кнелями, сосисочки в томатном соусе и сет намазок (селедочный риет, луковое конфи, паштет из яблока и клюквы). А еще проводят выставки с участием художников Вовы Цыгана и Васи Базелевса, поэтические слэмы и мрачные танцы под эмбиент-сеты.
Конногвардейский бульвар, 6
Solids Billiard Club & Bar
Цвет настроения — заводной апельсин! В оранжевый проект Стивена Шарма и Анри Бера (оба — Nothing Fancy, Casper bistro, «Игла») на Гатчинской улице идем не только за Y2K-коктейлями, но и в бильярд-зону. Здесь проводят диджей-сеты по выходным, «открытые пульты» по средам и кормят интеллектуальным джанк-фудом от шефа Романа Киселева: чикен сандо, тако со стейком, кесадилья с томленой говядиной и идеальная картошка фри с пармезаном. Для особого случая предлагают orange room на 20 человек с индивидуальным столом для американского пула, а для игры на каждый день — живая очередь в общем зале.
Гатчинская ул., 16
«Мастер и Маргарита»
Во флагманской пиццерии от команды знаменитой сети бургерных «БЮРО» напротив Ботанического сада собираемся за банкой крафтового пива и неаполитанской пиццей. Для тех, кто хочет задержаться — бильярдный стол в середине зала с живой очередью.
Аптекарский просп., 2
Co-op Garage
«Закрытый клуб», о котором ходят легенды. В культовом гараж-кафе за единственный бильярдный стол придется побороться. Пул буквально живет две жизни: в спокойное время за ним играют, а в разгар вечеринок — на нем танцуют (разумеется, сукно прочно застилают). Под электронную музыку в гранж-эстетике тут готовят заглавное блюдо — пиццу, за которой возвращаются специально!
Гороховая ул., 47
«Бар разбитых сердец»
Бар в духе 90-х с флером хулиганской романтики. На втором этаже установлен пул (живая очередь!). Под хрустальной люстрой собираемся на дегустацию настоек и коктейлей с иронично-литературными названиями. Раздел еды максимально компактный и нужен для того, чтобы на кураже не промахнуться мимо лузы — готовят брускетты с прошутто, мортаделлой и страчатллой, и сервируют закуски.
ул. Садовая, 19
AF Brew Taproom
Во-первых, это красиво! Один единственный стол в огромном тапруме AF Brew — на территории бывшего завода «Степан Разин». На баре — лучший выбор крафтового, а блюда — от Chori Eats. В меню найдутся карри, самосы, лепешки наан в индийском стиле. Отлично заходит к пиву!
Курляндская ул., 48
Комментарии (0)