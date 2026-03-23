Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Что где есть
  • Тенденции
Тенденции

Поделиться:

Не только есть! 29 мультиформатных заведений

Еда проникла во все сферы нашей жизни. Гибридные форматы — это уже база. Собрали проверенные гастролокации, где можно читать, смотреть кино, играть в бильярд и делать самые нужные покупки.

Гастрономические книжные

«Подписные издания», «Академия», Paradox, Café Alto, KGallery, «Конец прекрасной эпохи», «Щегол», «Перед прочтением сжечь», «Книги и кофе», Masters Bookstore
Шопинг и еда

Avgvst Jewelry&Coffee, Caviar Jewellery, IRNBY, Carpaccio, Zielinski & Rozen, Empire Zone
Еда и кино

Soul Babe, Co-op 8S, «Горка», Michele, «Мираж Синема»
Гастробильярдные

Kiks, «Кручёных», Solids Billiard Club & Bar, «Мастер и Маргарита», Co-op Garage, «Бар разбитых сердец», AF Brew Taproom

Гастрономические книжные

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Подписные издания»

«Подписные издания»

Это нам надо каждый день: зайти в «Подписные», набрать охапку книжных новинок и охотиться за столиком у окна на втором этаже. Если повезет, то в ход пойдут свежеиспеченные булочки, риет из форели, сэндвичи, зеленый салат и бокал (а может и не один) вина. А тем, кто выбрал путь осознанности, предложат кофе, чай и сезонные напитки: латте-хурма, какао-черешня, гречишный раф. 

Литейный пр., 57

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Академия»

«Академия»

Букинистический магазин с собственным кафе от команды «Подписных изданий». План петербуржца на любое утро: потеряться среди книжных полок с библиофильскими редкостями, съесть французский омлет качо-э-пепе или блинчики креп сюзетт, выпить кофе или вино, и, наконец, почитать за столиком у витрины с видом на Литейный. 

Литейный пр., 57

Фото предоставлено пресс-службой заведения Paradox

Paradox

Книжный магазин с селективной подборкой фотокниг и альбомов по искусству, редких изданий о моде, журналов и дизайнерской канцелярии. Внушительную часть пространства занимает кофейня YNG, где подают панкейки, гриль-чизы, пасту. Здесь также проводят встречи с писателями, уроки английского клуба и лекции о литературе.

ул. Гастелло, 7

Фото предоставлено пресс-службой заведения Café Alto

Café Alto

Скандинавское кафе от ресторатора Дениса Манукяна и архитектора Кирилла Борисова. Здесь пекут булочки, собирают завтраки и сервируют комфортную еду с нордическим характером. А еще, у ребят большая коллекция журналов в киоске, которые можно почитать в кафе.

Караванная ул., 5

Фото предоставлено пресс-службой заведения KGallery

KGallery

При галерее, в собрании которой частная коллекция русского и советского искусства, работает книжный, а также корнер маленькой, но гордой команды спешелти-кофейни Am Saint. Винтажные кресла, терапевтический вид на Фонтанку и Инженерный замок. Сырники, сэндвичи и печенья в меню обязательно сочетать со спешелти-зерном.

наб. Фонтанки, 24

Евгений Жаков

«Конец прекрасной эпохи»

Бар и книжная лавка c занятной коллекцией при музее Бродского. Кофе и чай отдают в очень красивом фарфоре, коктейли или виски — в винтажном хрустале будто из сервантов наших бабушек, а по выходным подают пирожные, каждый раз разные: канеле, баскский чизкейк, шарлотку или домашний пирог.

ул. Короленко, 14

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Щегол»

«Щегол»

Спешелти-кофейня в дальнем зале «Буквоеда» на Невском. Ассортимент книжного ожидаемо велик, а выбор съестного ограничен сборным завтраком, французским омлетом, тостами и кукурузными оладьями. Каждые выходные готовят сладкие спешл-блюда: то тыквенный чизкейк с карамельно-яблочной основой, сливовый или же ягодный пирог.

Невский пр., 46

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Перед прочтением сжечь»

«Перед прочтением сжечь»

Независимый книжный с подборкой книг об искусстве, урбанистике, психологии, а также винтажных журналов, легендарных иностранных изданий вроде «Нью-Йоркера» и комиксов. В местном кафе — небольшое меню с сырниками, халуми на гриле и эклерами. Дог-френдли проект поддерживает местных ремесленников, продавая их сувениры.

Радищева, 17-19

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Книги и кофе»

«Книги и кофе»

В арт-пространстве, которое в 2007 году создал петербургский писатель Александр Житинский, а затем продал основателю «Буквоеда» Денису Котову, объединены кафе, книжный магазин и культурная площадка с лекциями. Здесь даже проводят джазовые концерты (наш любимый формат джазового вечера — с латиноамериканским темпераментом!).

Гагаринская ул., 20

Фото предоставлено пресс-службой заведения Masters Bookstore

Masters Bookstore

В соседнем зале книжного магазина редких и эксклюзивных изданий по истории искусства, архитектуре, дизайну, моде и фотографии рабатает Tea Room в формате современной азиатской чайной. Пробуем минималистичные бенто и донбури, сандо на молочном хлебе Хоккайдо, трушный тайский манго стики райс. Главное здесь — чай: привезенные из Китая и Тайваня улуны, габа и пуэры.

Барочная ул., 6

Шопинг и еда

Фото предоставлено пресс-службой заведения IRNBY

IRNBY

В кофейне при флагманском сторе IRNBY фитнес-иконы Насти Мироновой варят уверенную базу на зерне от «Сварщицы Екатерины», а еще делают масала-чай и фирменный «грязный» ристретто с коричневым сахаром в замороженном стакане. Также ищем в меню полезные десерты и авторские протеиновые напитки (с бананом или матчей!).

пр. Добролюбова, 5/1

Предоставлено пресс-службой Monochrome

Monochrome

Бренд, переодевший всю страну в оверсайз-худи — униформу праздношатания и предельного досугового комфорта, утолит нашу матчевую жажду даже во время шопинга. Капучино на банановом, латте на миндальном, какао на фундучном или айс-кофе отдают в красивых розовых стаканчиках или с милейшим собачьим принтом. 

Невский пр-т, 38/4

Фото предоставлено пресс-службой заведения Avgvst Jewelry&Coffee

Avgvst Jewelry&Coffee

За круглым столом с желтыми стульями произошло немало судьбоносных встреч. Пространство от «Августа» на улице Рубинштейна умещает кофейню, ювелирный магазин, тату- и пирсинг-студию. Эспрессо делают авангардный. Молоко по классике используют фермерское безлактозное. А к каждой коллекции бренда Avgvst придумывают сезонные спешлы — стоит только спросить у бариста, что новенького. К чашке кофе горячо рекомендуем лимонный кекс с маком и сырным ганашом, а после глазеть на драгоценная россыпь во второй зал. 

ул. Рубинштейна, 16

Фото предоставлено пресс-службой заведения Caviar Jewellery

Caviar Jewellery

Пара новых сережек, купленная за чашкой кофе, делает нас чуточку счастливее. В минималистичном пространстве на Петроградке сплелись несколько стихий: флагманский магазин ювелирного бренда и спешелти-кофейня с выпечкой и десертами от команды пекарни All Grain. Время от времени можно застать выставки с картинами современных художников.

ул. Пионерская 1

Фото предоставлено пресс-службой заведения Carpaccio

Carpaccio

Одно из немногих мест в Петербурге, где можно выпить капучино, позируя на фоне Porsche. Carpaccio — это спешелти-кофейня с завтраками и спорткарами при автомобильном салоне, который находится в соседнем помещении. Пространство действует как шоурум: автомобили меняют каждый месяц, чтобы ваш контент в соцсетях был еще разнообразнее и богаче!

Кронверкская ул., 21

Фото предоставлено пресс-службой заведения Zielinski & Rozen

Zielinski & Rozen

Пространство Zielinski & Rozen (по проекту бюро Static Aesthetic) вмещает флагманский магазин парфюмерии и кофейню. Попасть сюда можно как с улицы, так и через лобби апарт-отеля. План-капкан на выходные: сделать сложный выбор между черным перцем и розмарином с нероли, пополнить коллекцию парфюмом или маслом и обмыть это дело чашкой кофе. 

Херсонская ул. 43/12

Фото предоставлено пресс-службой заведения Empire Zone

Empire Zone

Парфюмерная кофейня в доходном доме Елисеевых XVIII века! На Мойке открылся проект от нишевого бренда Empire Zone. Во-первых, вид на набережную и Зеленый мост. Во-вторых, интерьер украшают антикварная мебель в духе позднего модерна, старинная французская печь и элементы декора, созданные руками современных художников. В меню — кофейные напитки, чай, аперитивы, грушевый и вишневый пироги, авторские круассаны и пирожные.

наб. реки Мойки, 59

Еда и кино 

Фото предоставлено пресс-службой заведения Soul Babe

Soul Babe

Бистро с коктейлями, виниловыми вечерами, роскошной изразцовой печью, оригинальной лепниной и большими арочными окнами. Каждое воскресенье в 19:00 крутят кино — показывают фильмы, которые хочется смотреть не в одиночку: «Отель "Гранд будапешт"», «Достать ножи», «Дневник Бриджит Джонс». До 15:00 подают завтраки, а по вечера превращаются в коктейльный бар с «файндайнинг-стритфудом». Дают пончики с крабом и щучьей икрой, бургер с котлетой из говядины и камамбером, орзо с ллангустинами и соусом тирокафтери.

Восстания, 22

Фото предоставлено пресс-службой заведения Co-op 8S

Co-op 8S

Дог-френдли кофейня с кинопоказами, завтраками целый день и отдельным залом для коворкинга. По выходным на большом экране крутят «Приведение», «Красотку», «Телохранителя», «Между небом и землей». Сеансы начинаются в 18:00. К кинопросмотру агитируем заказать тост с тунцом, бутер с индейкой, сырники с моцареллой и зеленью. А на десерт — воронку с шоколадным печеньем. 

8-я Советская ул., 14

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Горка»

«Горка»

Андрей Болонев, основатель студии малосерийного производства мебели и новой кофейни-библиотеки «Горка», занял помещение в доме 1909 года в стиле петербургского модерна (на стенах в парадной почти полностью сохранились керамические украшения и метлахская плитка конторы от «Линднер»). Здесь проводят кинопоказы с обсуждениями сюжетов, героях и социальных темах фильмов. Уже успели посмотреть «Однажды в Токио» и «Персеполис». Расписание сеансов непредсказуемое, рекомендуем следить в соцсетях.

ул. 7-я Советская, 36

Фото предоставлено пресс-службой заведения Michele

Michèle

На первом этаже исторической гостиницы «Англетер», с безупречным видом на Исаакиевский собор, красуется нарядный ресторан, пиано-бар и кинотеатр Michèle от команды «Счастье». Бренд-шеф Олег Азимов и шеф ферментации Николай Березин выдали внушительное меню, где демонстрируют привычные блюда и продукты в новом свете. Моти начиняют крабом, ножку конфи подчеркивают вишневой редукцией, а крудо из аргентинских креветок дополняют сорбетом из кукурузы, гелем из соленых лимонов и ледяными горошинами из васаби и зеленой пасты карри.

ул. Малая Морская, 24

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Мираж Синема»

«Мираж Синема»

Все дороги ведут в гастрокинотеатр! «Мираж Синема» на Сенной и Петроградке работают в формате dark kitchen с обслуживанием гостей в кинозалах во время сеансов. Еду и напитки — от стритфуда до японской классики — доставляют из ресторана Mkitchen прямо в зал, а еще проводят фестивальные и премьерные показы. Чтобы вызвать официанта, достаточно нажать специальную кнопку.

ул. Ефимова, 2; Большой пр. П.С., 35А

Гастробильярдные

Фото предоставлено пресс-службой заведения Kiks

Kiks

У команды Kiks есть традиция — открывать бильярдные в бывших помещениях «Дикси». Первая спряталась в граффити-дворе на Марата, вторая — в «Доме трех Бенуа» (памятнике неоклассицизма начала XX-го века!). Помимо пула и русского бильярда тут есть крафтовое пиво и меню с едой. В перерыве между партиями устраиваемся поудобнее на перекус, в меню: маффин с рваной говядиной, чили кон карте, куриные стрипсы с соусом блю-чиз. Еще проводят диджей-сеты: играть в бильярд, двигая бедрами — в разы интереснее, мы проверяли!

Марата 56-58; Каменноостровский пр., 26-28

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Кручёных»

«Кручёных»

Не шаром покати! В стенах литературной бильярдной «Кручёных» появилось необистро, где подают лимонные клецки с клюквенным соусом, пряное консоме на томатах и красном вине с рыбными кнелями, сосисочки в томатном соусе и сет намазок (селедочный риет, луковое конфи, паштет из яблока и клюквы). А еще проводят выставки с участием художников Вовы Цыгана и Васи Базелевса, поэтические слэмы и мрачные танцы под эмбиент-сеты.

Конногвардейский бульвар, 6

Фото предоставлено пресс-службой заведения Solids Billiard Club & Bar

Solids Billiard Club & Bar

Цвет настроения — заводной апельсин! В оранжевый проект Стивена Шарма и Анри Бера (оба — Nothing Fancy, Casper bistro, «Игла») на Гатчинской улице идем не только за Y2K-коктейлями, но и в бильярд-зону. Здесь проводят диджей-сеты по выходным, «открытые пульты» по средам и кормят интеллектуальным джанк-фудом от шефа Романа Киселева: чикен сандо, тако со стейком, кесадилья с томленой говядиной и идеальная картошка фри с пармезаном. Для особого случая предлагают orange room на 20 человек с индивидуальным столом для американского пула, а для игры на каждый день — живая очередь в общем зале.

Гатчинская ул., 16

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Мастер и Маргарита»

«Мастер и Маргарита»

Во флагманской пиццерии от команды знаменитой сети бургерных «БЮРО» напротив Ботанического сада собираемся за банкой крафтового пива и неаполитанской пиццей. Для тех, кто хочет задержаться — бильярдный стол в середине зала с живой очередью.

Аптекарский просп., 2

Фото предоставлено пресс-службой заведения Co-op Garage

Co-op Garage

«Закрытый клуб», о котором ходят легенды. В культовом гараж-кафе за единственный бильярдный стол придется побороться. Пул буквально живет две жизни: в спокойное время за ним играют, а в разгар вечеринок — на нем танцуют (разумеется, сукно прочно застилают). Под электронную музыку в гранж-эстетике тут готовят заглавное блюдо — пиццу, за которой возвращаются специально!

Гороховая ул., 47

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Бар разбитых сердец»

«Бар разбитых сердец»

Бар в духе 90-х с флером хулиганской романтики. На втором этаже установлен пул (живая очередь!). Под хрустальной люстрой собираемся на дегустацию настоек и коктейлей с иронично-литературными названиями. Раздел еды максимально компактный и нужен для того, чтобы на кураже не промахнуться мимо лузы — готовят брускетты с прошутто, мортаделлой и страчатллой, и сервируют закуски. 

ул. Садовая, 19

Дарья Павлюкевич

AF Brew Taproom

Во-первых, это красиво! Один единственный стол в огромном тапруме AF Brew — на территории бывшего завода «Степан Разин». На баре — лучший выбор крафтового, а блюда — от Chori Eats. В меню найдутся карри, самосы, лепешки наан в индийском стиле. Отлично заходит к пиву!

Курляндская ул., 48

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: