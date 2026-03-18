7 ожидаемых ресторанных открытий: эстетский общепит от создателей Casper, баскско-французская кухня и функциональное кафе

Мебель от батюшки, ресторанная «крошка-картошка» и еда, которую не наряжают: рассказываем о самых ожидаемых гастрономических открытиях в Петербурге.
Роман Киселев, Анри Бер и Стивен Шарма (Casper, Nothing Fancy, «Игла») готовят самый эстетский общепит при бутик-отеле Almaz на Петровском острове — в бывшем здании завода «Алмаз», построенном в 1973 году. Шеф Киселев обещает блюда с открытого огня, большой гриль и собственную ротиссерию!
За архитектуру отвечает студия APAA Алексея Пенюка и Анастасии Артемьевой. Команда обустраивает 24 просторных номера, ресторан бар, спа и бассейн на крыше.
Петровский проспект, 26Ч
Вот такое симпатичное кафе «Санисайд» откроется в апреле в культурном кластере Seno (G47). Здесь проповедуют внимательное отношение к себе (в планах — собственная линейка функциональных продуктов и добавок): в меню сырники и тосты соседствуют с растительными и безлактозными блюдами. Особенно ждем кашу из овса и амаранта на кокосовом молоке с ореховой пастой, финиковой карамелью и ягодами, тост с пастрами и теплой капустой и цыпленка гриль с тахини, киноа и зеленью.
Проект открывает Валентина Чудина — специалист по запуску ресторанных концепций, за плечами которой строительство Meat Coin, Eggsellent, Vakh, La Biga, Departament57, Paloma Cantina, Charlie и
Tondo.
Гороховая улица, 47Б
Шеф-повар Владимир Чистяков откроет бистро с шампань-баром POOOL — в духе пышных нулевых. Великий камбэк Чистякова в Петербург (Veter в Петербурге; Alba, Bisou, Himitsu в Дубае; «Культура встречи» в Москве) случится уже в мае. На пересечении улиц Фонтанной и Некрасова появится двухуровневый проект «с современной интерпретацией русской дачной гастрономии». В основе меню — картофель (с черной икрой!), грузди со сметаной, ароматным маслом и ялтинским луком, крем из бычков в томатном соусе со сливочным сыром и каперсами, крошка-картошка с тушёными куриными бёдрами.
Фонтанная улица, 1
На Невском, 104, возродится легендарный бренд «Восточные сладости» — любимый ленинградцами магазин пахлавы и ореховых трубочек, работавший на главном проспекте города в середине прошлого века. Проект запустили кондитерские «Север-Метрополь» вместе с Михаилом Гуменским, сыном Ларисы Тхоржевской, которая была директором «Восточных сладостей» с 1984 года, а до этого магазином руководила ее мама, бабушка Михаила, Мария Александрова Корниленко.
Во время строительства тут обнаружили контурный меандр советского периода. В интерьере постараются отразить отсылки к историческому наследию через декоративные арки в оконных проемах, мозаику, стеклянные бра и светильники с латунными элементами.
Невский пр., 104
Стасидия от батюшки, икона, написанная по оригиналу XIX века, и запах ладана — нет, мы не в церкви, а в бистро «Тони» (со своей пекарней, которое вот-вот откроется в доходном доме Чайковской.
Для оформления интерьера привлекли ремесленников. Церковную скамью — стасидию — изготовил отец Александр из церкви Спаса Нерукотворного Образа в деревне Сяберо, известный мастер по мебели из ценных пород дерева. Зал «Тони» украсит икона «Ангел Хранитель», выполненная по оригиналу XIX века. И внимание: в марте ребята проведут благотворительный обед в соборе Успения Пресвятой Девы Марии на 1-й Красноармейской (следите за соцсетями!).
Озерный пер., 7
Нарядные блюда для соцсетей — аут. Брутальные сэндвичи и ugly-пасты — ин. В апреле бистро новой волны gaby откроется на набережной Карповки, и встретим мы там наших любимых знакомых. Шеф-поваром выступит мастер хулиганского фингерфуда Мансур Валиев («Ателье tapas&bar»). Винную карту составляет предсказатель эно-трендов Арсен Вартанов (экс «На вина!»), а коктейльную — Николай Орехов («География», «Октав»), который умеет спровоцировать эффект мадленки Пруста одним негрони. Этот дебютный проект молодого ресторатора Анастасии Шушковой (в качестве безапелляционного управленца помогала Алексею Бурову с открытием Self Edge Japanese, а также запускала Casper) родился из кулинарной книги Brutto ресторатора Рассела Нормана, манифеста неидеальности и грубой выразительности — ugly but good. Фокачча-сэндвич с хрустящей корочкой будем хватать руками, а люля-кебаб с белой фасолью, мак-н-чиз с мясом и пасту с митболами — с удовольствием есть, а не фотографировать.
наб. реки Карповки 31, к. 1
26 марта откроется ресторан баскско-французской кухни Baski & Monegaski. Говорят, Леонид Ноткин, за ним стоит сооснователь великого петербургского бренда «Шаляпин». У руля кухни — шеф-повар Вячеслав Гнедовский (ex. Must, «Сырник», PoBo, Babushka в Дубае). В основе меню — блюда с открытого огня. Здесь сигарная комната, шкаф из каштана, камера сухого вызревания, светильники от бренда Serax. В основном зале — длинная скамейка из дуба, сделанная на заказ.
Провиантская ул., 3
