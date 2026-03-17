Кто одевает петербургские рестораны? Вот 9 дизайнеров, создающих униформу для официантов

В одних проектах важно подчеркнуть присутствие сотрудников, в других — наоборот, «растворить» их в интерьере, сделать частью общей среды. В случае с Closer команде хотелось, чтобы форма из плотной крапивы особенно не выделялась, а жила внутри пространства. «Мы думали о ней не как об униформе в привычном смысле, а как об одежде, в которой человеку комфортно оставаться и за пределами зала», — рассказывает Наташа.

Для «Перемены» Not For Sale сделали ставку на ткани, в составе которых преобладают натуральные волокна. Отправной точкой стали силуэты, которые красиво работают в динамике. Команда избегала формальной строгости в пользу функционального минимализма. Цветовая палитра — пыльный серый, пудрово-розовый, голубой, спокойный синий. Эти оттенки деликатно взаимодействуют с интерьером ресторана и не перетягивают внимание на себя.

От ресторана BoBo студия получила четкое ТЗ — повторить уже существующие комплекты сотрудников зала (жилет и брюки): снять лекала по предоставленному образцу, подобрать костюмную ткань цвета бургунди и отшить партию, уделив большое внимание качеству изделий. По мотивам юбилейного сета — Signature XV, созданного в диалоге с художественным сообществом Петербурга, создали небольшую партию футболок из плотного молочного хлопка для гостей, друзей и партнеров ресторана.