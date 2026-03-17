Кто одевает петербургские рестораны? Вот 9 дизайнеров, создающих униформу для официантов

Встречают по одежке! Собака.ru представляет дизайнеров и основателей брендов (Not For Sale, Saint Tokyo, Mr. Murka), которые шьют униформу для сотрудников заведений общепита. Узнали, что стоит за их работой и как одежда отражает концепцию ресторана.
Леонид Алексеев
дизайнер и создатель House Of Leо
Ольга Маки
дизайнер и основательница бренда Olga Maki
Наташа Москвина
Not For Sale Studio
Борис Трахман и Никита Каменев
Ephemera
Савелий Кротких
модельер и основатель бренда Atelier Savvaggi
Максим Бершадский
официант Juan Cantina Espanola и основатель бренда RAVAGE REASON
Люба Левентуева
дизайнер
Юрий Питенин
создатель бренда Saint-Tokyo
Роман Иванов
основатель и владелец бренда Mr. Murka
Леонид Алексеев, дизайнер и создатель House Of Leо
Создал форму для ресторана «Бергамот»
Для флагманского ресторана «Бергамот» гастропродюсера Алены Мельниковой и шеф-повара Олега Перфилова в клубном доме «Квадрия» разработал форму: вечную классику — классический крой мужского костюма — актуализировал цветом. «Было желание, чтобы все, кто работают внутри ресторана, всегда выглядели элегантно, независимо от занимаемой должности», — делится Леонид.
В женских комплектах — свободные струящиеся блузы и съемные пояса-баски, по форме напоминающие край листа (отсылка к бергамоту!). Материалы в ресторанном театре играют особую роль: они должны быть легкими и дышащими, при этом устойчивыми к износу и загрязнениям. Ткани в течение года будут меняться, но внешний вид формы останется неизменным. И обратите внимание на детали! На лацканах и воротниках рубашек посажены серебряные пчелы — придумка Алены Мельниковой.
Ольга Маки, дизайнер и основательница бренда Olga Maki
Создала форму для ресторанов Inner, Futurist, BoBo, Charlie, Itameshi, Ginza, Maison Rouge, «Москва»
Концепция проекта, модные тенденции, удобство и высокая износостойчивость изделий — то, на чем строится работа Ольги и ее команды. Дизайнер занимается пошивом с 2004-го года — то есть о тканях и поставщиках в России знает все. Униформа — вещь повседневная, в этой одежде сотрудникам должно быть комфортно. Поэтому материалы подбираются не только визуально, но и с учетом гигроскопических функций. «В техническом задании всегда прописывается должность сотрудников, и я подбираю дизайн униформы в соответствии с этим. Если клиент не знает, какого пола будет сотрудник, то как правило мы делаем унисекс. Я очень люблю комфортную и не сковывающую движений одежду, в которой легко жить», — отмечает Ольга.
Ольга привыкла шить универсальную форму, заранее учитывая сезонность и требуемое количество изделий на каждого работника: «Как и в своих основных коллекциях, в изделиях для ресторанов я использую лекала, которые идеально садятся на все типы фигур, что так важно при создании униформы. Это технически сложный процесс, требующий не только профессионализма в сфере дизайна, но и большого опыта при изготовлении одежды».
Наташа Москвина (основатель и креативный директор), Маша Ренард (исполнительный директор), Денис Ведренцев (дизайнер) — Not For Sale Studio
Создали форму для ресторанов Closer, «Перемена», BoBo, Probka, Tony Bistro, Marta’s Deli, Tsunami
В одних проектах важно подчеркнуть присутствие сотрудников, в других — наоборот, «растворить» их в интерьере, сделать частью общей среды. В случае с Closer команде хотелось, чтобы форма из плотной крапивы особенно не выделялась, а жила внутри пространства. «Мы думали о ней не как об униформе в привычном смысле, а как об одежде, в которой человеку комфортно оставаться и за пределами зала», — рассказывает Наташа.
Для «Перемены» Not For Sale сделали ставку на ткани, в составе которых преобладают натуральные волокна. Отправной точкой стали силуэты, которые красиво работают в динамике. Команда избегала формальной строгости в пользу функционального минимализма. Цветовая палитра — пыльный серый, пудрово-розовый, голубой, спокойный синий. Эти оттенки деликатно взаимодействуют с интерьером ресторана и не перетягивают внимание на себя.
От ресторана BoBo студия получила четкое ТЗ — повторить уже существующие комплекты сотрудников зала (жилет и брюки): снять лекала по предоставленному образцу, подобрать костюмную ткань цвета бургунди и отшить партию, уделив большое внимание качеству изделий. По мотивам юбилейного сета — Signature XV, созданного в диалоге с художественным сообществом Петербурга, создали небольшую партию футболок из плотного молочного хлопка для гостей, друзей и партнеров ресторана.
«В ряде случаев мы адаптируем "мужской" образ для девушек — особенно в командах с большим количеством официантов или раннеров», — отмечает основательница. Это практичное и довольно распространенное решение. В других проектах, наоборот, разрабатывают отдельную униформу для мужчин и уникальный образ для девушек. При этом не рекомендуют делать полностью унисекс-изделия. Один и тот же комплект на мужской и женской фигуре выглядит принципиально по-разному — из-за разного строения тела, пропорций и пластики. Эти нюансы важно учитывать. «Эстетика не может существовать без комфорта, а функциональность — без продуманного визуального языка. Мы много внимания уделяем посадке, движению, тактильным ощущениям ткани. Сейчас мы все чаще разрабатываем универсальные, внесезонные комплекты — особенно для проектов, расположенных в помещении», — говорит Наташа.
По необходимости в Not For Sale дополняют базовый набор утепленными верхними слоями: стегаными куртками, жилетами, рубашками. Есть и исключения — например, проекты с большой уличной территорией, как The Rink в Москве. В таких случаях на летний сезон могут заменить брюки на шорты, добавить головные уборы и другие функциональные элементы.
Борис Трахман и Никита Каменев, Ephemera
Создали форму для проектов «У Ларисы», «У Марьи», «Игла», Octave, АА Fest (plague brewery); меню для Trappist и «Иглы»; плакаты для Blackchops
«Эфемера» — печатный дом и студия дизайна, которую основал креативный дуэт: Борис Трахман (сооснователь бара «Игла») и дизайнер Никита Каменев. Два основных направления деятельности студии: дизайн (брендинг, многостраничные издания) и печать (шелкография, различные виды цифровой и ручной печати).
Джентельмены познакомились на «четверговых» мероприятиях Sound System в ресторане Blackchops. Никита создавал для них плакаты под музыкальные жанры в разных техниках, а Бориса сильно впечатлил новаторский подход для таких задач. Первые совместные работы реализовали для автосервиса Urban Racers Бориса Трахмана, далее начали гененировать ряд идей, которые требовали больше площади для творчества. Тогда дуэт приступил к поиску постоянного помещения, чтобы открыть там совместную студию. В планах было создание современного дизайна, развитие «грязных» и авангардных направлений в печати, работа с различными носителями.
Местом притяжения стал подвальчик на 9-ой Совесткой улице, который со временем превратился в креативную лабораторию. Сегодня здесь происходят разные процессы: от печати и разработки новых методов нишевой андеграудной печати и экспериментального мерча до мастер-классов по шелкографии для корпоративных гигантов. Совмещение современных и аналоговых способов печати, микширование различных типов носителей — все это дает возможность реализовывать уникальный и неповторимый дизайн.
«Когда создавали форму для чебуречной "У Ларисы" — каждый из нас ел плов как обычный гость. Задача была создать самую красивую грязную тарелку, и главное, чтобы она выглядела естественно», — делится Борис. Результат оказался на футболке, в которой теперь ходят сотрудники зала. «Когда в начале у нас была мастерская на Нарвской, слово "ошибка" было нашим основным методом работы», — вспоминает Никита.
Однажды ребята работали над футболками: стирали их вместе с камнями, разливали на них краски, поджигали, затем несли изделия в химчистку и только после этого печатали на них. По словам команды, самое ценное — процесс, который будоражит умы; момент, когда соединяешь идею с неожиданными техниками реализации.
«Сейчас обсуждаем возможность создания мерча для одного из подразделений "Балтики". Мечтаем сделать что-то для петербургских музеев и легенд ресторанного мира! Например, для бренда "Шаляпин" или кафе "Маяк", — рассказывает Борис. В этом году команда планирует также запустить еще одно (третье) направление деятельности: переосмысление винтажной одежды — апсайклинг под соусом «Эфемера».
Савелий Кротких, модельер и основатель бренда Atelier Savvaggi
Создал форму для ресторанов Salone pasta&bar и Jam Cafe
Бартендер из первого состава команды Salone pasta & bar Савелий Кротких стал владельцем ателье Atelier Savvaggi. Именно его отшитые вручную костюмы в полоску стали формой для команды московского филиала Salonе, а жилетки из гобелена можно увидеть и в ресторане в Петербурге.
По словам модельера, Jam Cafe — «уютное убежище гедониста», совершенно логично обосновавшееся в квартале Hideout, из которого никуда выбираться в иной раз не захочется. Вот именно это желание остаться команда Савелия постаралась воплотить в тепле и уюте бархата формы Jam.
«Salone — совсем другая история — шик, праздник, феличита. Когда открывался первый проект на Фонтанке, белые пиджаки эффектно передавали это ощущение. Но смешанные напитки лились с таким буйством, что к концу вечера все богатство коктейльной палитры разливалось широкими мазками по этим самым пиджакам», — комментирует Савелий. Тогда потребовалось более практичное, но эстетически выдержанное решение. Модельер нашел цветочный гобелен, дополнил его бордовым бархатом и получил первую на тот момент версию жилетов для бартендеров. А к осени 2024, когда открывался проект в Москве, команда немного обновила дизайн. И жилеты из гобелена и бархата стали полноценным элементом бренда Salone pasta&bar.
Максим Бершадский, официант Juan Cantina Espanola и основатель бренда RAVAGE REASON
Создал форму для Juan Cantina Espanola
Для низа униформы выбрали оверсайз джинсы классического рабочего кроя из натурального хлопка. Эта часть формы перекликается с одеждой химадоров (сборщиков агавы), работающих под палящим солнцем и среди растений с острыми, жесткими листьями. В качестве принта использовали придуманный командой бренда RAVAGE REASON комикс, повествующий о том, как агава проходит путь от плантации до стола.
На спине ярким акцентом выступает граффити с одной из стен заведения: «Juan esta loco — Хуан сошел с ума».
Люба Левентуева, дизайнер
Создала мерч для проектов D.O.M. AKYAN x ÇAVA — Chez Serge, Harry Not Original Pub и Mia Strada
«Мне нравится конфликт эстетики и баловства, в этом плане мы очень хорошо сработались с ребятами из Cava Disco. У нас случилась синергия, — говорит дизайнер Люба Левентуева.
У всех проектов Cava Disco есть свой «герой» и его характер, поэтому в работе Люба опирается на концепцию фирменного стиля. Бар «Серж» — темное таинственное лобби отеля за красными шторами, поэтому мерч тоже выполнен в этих цветах. Здесь французский шарм встречает дерзкий гранж. В Mia Strada много воздуха, иронии и ощущение праздника на итальянской улице. В «Гарри» — элегантный сюр, английская классика в несерьезном переосмыслении.
«У сотрудников всегда пожелания простые: чтобы это было удобно носить и стирать. А если удается выглядеть стильно — это супербонус», — убеждена Люба.
Задача Любы — вшить дизайн в визуальный язык: меню, открытки, мерч. Футболка с «чеком», оставшимся после ночи, проведенной в гостях у Сержа, или старые снимки Сержа Генсбура, замиксованные с французскими фразами, написанными по-русски от руки — апогей эстетики и баловства.
Юрий Питенин, создатель бренда Saint-Tokyo
Создал форму для ресторанов Kuznyahouse, Eat Me, Lou Lou, Ro, «Юг22», Inki, El Pimpi, отеля Wawelberg и курорта «Первая линия»
В рамках бренда Saint Tokyo Goods дизайнер Юра Питенин вместе с командой создает форму для ресторанов и гостиниц в Петербурге, Москве, Сочи и даже в Париже. Первый кейс — сотрудничество с рестораном Grecco пять лет назад, затем Юрий одел сотрудников ресторана велнес-курорта «Первая линия», а после уже целиком всю клинику и ее подразделения. «Это было безумно интересно — создавать целую экосистему, где все объединено одним стилем, а не просто переодеть официантов в свежие рубашки», — вспоминает Юрий.
Недавно команда «одевала» ресторан в Сочи, где официантам нужно было работать на террасе. Помимо униформы в Saint Tokyo Goods создали дутые куртки изумрудного цвета из бархата, которые можно накинуть поверх. Для них был разработан специальный утеплитель, а простегивали их вручную.
Роман Иванов, основатель и владелец бренда Mr. Murka
Создавал форму для Self Edge Chinois, Mr.Bo, Kazoku, «Пхали Хинкали», El Copitas, Paloma Cantina, Teplo, Resfood и других
Mr. Murka — бренд одежды для индустрии гостеприимства, который придумали и запустили в 2013 году фотограф и философ Роман Иванов и сооснователь экосистемы «Следуй за кроликами» Николай Киселев (El Copitas, Paloma Cantina, Nola и др.). Первым заказчиком стал бар Arka на Большой Конюшенной.
«Мы делали такое пространство, в которое хочется вернуться, и из которого не хочется уходить», — показывает свое производство Роман. И, действительно, в мастерской очень уютно: у каждой швеи свой небольшой кабинет, пространство освещает люстра из сухоцвета.
История бренда начиналась с фартуков — сначала для барменов, потом подтянулись официанты, повара, бариста, тату-мастера, художники, столяры и гончары. Mr. Murka легко узнать по ярким принтам. Их разрабатывают художники, а дальше эти рисунки печатают на самых разных материалах. Каждое изделие проходит длинный жизненный путь: его разрабатывают конструкторы, затем персонал тестирует на себе и только после принимается решение о запуске.
Все вещи в Mr. Murka имеют свои имена: каждая модель рубашек названа кличкой щенка из мультсериала «Щенячий патруль». «Эти клички очень удачно легли. Я все никак не мог придумать ничего, и эту идею подсказал мне старший сын», — улыбается Роман.
Команда принимает участие в зарубежных (фартуки Mr. Murka видели Париж, Амстердам, Рим и Лиссабон!) и российских барных выставках и фестивалях. В портфолио бренда — 200 000 изделий, десятки материалов и сотни расцветок. Недавно тут запустили отдельное направление — производство мерча. С ним планируют дебютировать в «Доме Книги».
