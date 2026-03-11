Десерт на 99 калорий, ugly food, обед в соборе: где встречать гастрономическую весну в Петербурге

Весна! Первые гастрономические подснежники дарит вам шеф-редактор рубрики «Еда» Собака.ru Дарья Павлюкевич — утка по старинному финскому рецепту, татарский бифштекс в стиле Surf & Turf и многосоставный суперфуд-салат.
Премьера: «Тони»
Стасидия от батюшки, икона, написанная по оригиналу XIX века, и запах ладана — нет, мы не в церкви, а в бистро со своей пекарней, которое вот-вот откроется в доходном доме Чайковской. Стоит за ним абсолютный дримтим: совладелица очень красивой кофейни Keny и коллекционер предметов духовной культуры Дарья Станкевич, сооснователь кафе Noon Роман Семенков и шеф-повар Иван Лучкин (Blackchops, Πολύ, работал в Probka, Hitch). Для оформления интерьера привлекли ремесленников. Церковную скамью — стасидию — изготовил отец Александр из церкви Спаса Нерукотворного Образа в деревне Сяберо, известный мастер по мебели из ценных пород дерева. Зал «Тони» украсит икона «Ангел Хранитель», выполненная по оригиналу XIX века. А накормят ригатони с кроликом и шалфеем, стейком бавет с трюфельным пюре, банановым сан себастьяном с карамелью из портвейна. И внимание: в марте ребята проведут благотворительный обед в соборе Успения Пресвятой Девы Марии на 1-й Красноармейской (следите за соцсетями!).
Озерный пер., 7
Эксклюзив: gaby bistro
Нарядные блюда для соцсетей — аут. Брутальные сэндвичи и ugly-пасты —ин. В апреле бистро новой волны откроется на набережной Карповки, и встретим мы там наших любимых знакомых. Шеф-поваром выступит мастер хулиганского фингерфуда Мансур Валиев («Ателье tapas&bar»). Винную карту составляет предсказатель эно-трендов Арсен Вартанов (экс «На вина!»), а коктейльную — Николай Орехов («География», «Октав»), который умеет спровоцировать эффект мадленки Пруста одним негрони. И важно: этот дебютный проект молодого ресторатора Анастасии Шушковой (в качестве безапелляционного управленца помогала Алексею Бурову с открытием Self Edge Japanese, а также запускала Casper) родился из кулинарной книги Brutto ресторатора Рассела Нормана, манифеста неидеальности и грубой выразительности — ugly but good. Фокачча-сэндвич с хрустящей корочкой будем хватать руками, а люля-кебаб с белой фасолью, мак-н-чиз с мясом и пасту с митболами — с удовольствием есть, а не фотографировать.
наб. реки Карповки 31, к. 1
За кем следить: Роман Найзабеков
Респектуем перспективному шефу Роману Найзабекову (работал в репинском файндайнинге Eclipse) и его вдумчивым меню для кафе «Круч» и для нового русского ресторана «Белый рябчик»: оба заведения заняли первый этаж с витринными окнами в реновированном доходном доме банкира Бурцева на Петроградской стороне. Если в «Круче» Роман встречает фэнси-завтраками —пряной шакшукой с ндуей и овощными оладьями с горошком и соусом ранч, то для «Рябчика» выдал авторский а-ля рюс. Пошел на эксперимент, и удачный: фольклорный калач у Найзабекова — из гречневой муки, с маслом и галаганом — деликатесом из вяленой икры. Если татарский бифштекс, то в стиле Surf & Turf — с щучьей икрой. В винегрет добавляет маринованную айву и хрустящие каперсы. А солянку снабжает глазированной мозговой косточкой и пирожком с картофелем и шкварками.
ул. Блохина, 6/3
Загород: Saimaa
Посреди хвойного леса, на скалистом берегу реки Вуоксы, вырос ресторан Saimaa. Его нордическая архитектура, вписанная в архетипичный ландшафт Карельского перешейка, как и весь отельный комплекс Eder Vuoksa, стали веской причиной паломничества гик-эстетов в Мельниково, бывший старинный финский поселок Ряйсяля. В архивах поселка шеф-повар Андрей Андреев вместе с краеведами нашли локальную поваренную книгу Räisälä: 33 блюда, которые готовили местные финны на рубеже XIX и XX веков. Исторические рецепты тут же перекочевали в меню Saimaa. Томленую утку подают с квашеной капустой и штруделем. Оленину готовят на открытом огне с ряйсяльскими грибами и брусникой. Традиционный десерт северной кухни крумкаке с моченой морошкой собирают из тончайших ломтиков теста.
Приозерский районе, пос. Мельниково
Маст-хэв месяца: велнес-меню в «Астории»
Велнес-салат из груши и побегов бамбука с томатами, авокадо и заправкой из оливкового масла с бальзамическим уксусом можно есть с утра до ночи — буквально! — меню действует с 08:00 до 01:00
Этот пудинг из тапиоки (99 ккал!) впишется в любое КБЖУ и просветит: укра- шение повторяет рисунок купола в зимнем саду «Астории»
Десерт на 99 калорий и салат из десятков ингредиентов — такой гастрономический велнес от гостиной «Ротонда» в «Астории» мы одобряем. Где еще можно позавтракать муссом из авокадо с лаймом и клубничным тартаром в 08:00 утра? Низкокалорийные блюда без глютена и лактозы разработал шеф-повар «Астории» Франсуа Кантен в коллаборации с командой проекта Just for you доктора Ирины Почитаевой — пионера на российском рынке здорового питания. В ЗОЖ-меню ищите многосоставный суперфуд-салат (авокадо, морковь, свекла, киноа, сушеная клюква, яблоко и много что еще!), салат из груши и побегов бамбука, суп из мускатной тыквы с кокосом, попкорном из сорго и жареными пряными кешью. А тот самый ванильно-лаймовый пудинг с манго на 99 калорий придумала шефкондитер гостиницы Екатерина Желвакова. Она украсила пудинг тюилем из песочного теста, форма которого цитирует рисунок стеклянного купола в историческом зимнем саду «Астории».
Большая Морская ул., 39
