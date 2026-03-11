Десерт на 99 калорий, ugly food, обед в соборе: где встречать гастрономическую весну в Петербурге

Десерт на 99 калорий и салат из десятков ингредиентов — такой гастрономический велнес от гостиной «Ротонда» в «Астории» мы одобряем. Где еще можно позавтракать муссом из авокадо с лаймом и клубничным тартаром в 08:00 утра? Низкокалорийные блюда без глютена и лактозы разработал шеф-повар «Астории» Франсуа Кантен в коллаборации с командой проекта Just for you доктора Ирины Почитаевой — пионера на российском рынке здорового питания. В ЗОЖ-меню ищите многосоставный суперфуд-салат (авокадо, морковь, свекла, киноа, сушеная клюква, яблоко и много что еще!), салат из груши и побегов бамбука, суп из мускатной тыквы с кокосом, попкорном из сорго и жареными пряными кешью. А тот самый ванильно-лаймовый пудинг с манго на 99 калорий придумала шефкондитер гостиницы Екатерина Желвакова. Она украсила пудинг тюилем из песочного теста, форма которого цитирует рисунок стеклянного купола в историческом зимнем саду «Астории».

