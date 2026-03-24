15 первых террас в Петербурге

Мартовские ресторанные веранды — это не миф! Рассказываем, где восполнять дефицит витамина D после зимней спячки.
- Jam Cafe (пр. Римского-Корсакова, 22)
Терраса для красивого случая во дворе пространства Hideout, рядом с Мариинским театром.
- Frantsuza Bistrot (наб. Адмирала Лазарева, 22)
Подставляем нос ветру, что дует с набережной, и идем пробовать весеннее обновление от Ивана Фролухина (риет из копченого лосося, камбала и ньокки с зеленой фасолью).
- Coffee Racer (ул. Введенская, 22)
Прячемся от суеты в уютном дворике кофейни на Петроградке и пробуем бунтарский завтрак bad girl с белковым омлетом и курицей су-вид.
- Por Favor (наб. Фонтанки, 51-53)
Солнце Барселоны есть у нас дома! Помимо специального освещения внутри испанской бодеги, которое имитирует рассветы и закаты, у бара на Фонтанке уже выставили стулья, чтобы ловить мартовские лучи.
- YNG (ул. Спортивная, 2 ст1)
Бегунам приготовиться! Рекомендуем проложить маршрут через Крестовский и отзавтракать на террасе модной кофейни.
- Mer Kaffe (Большой пр. В.О, 18)
Принимать солнечные ванны можно и на террасе спешлти-кофейни в Андреевском дворе.
- «Обычные люди» (ул. Рыбацкая, 4)
Самая милая микротерраса (даже нано!). Идеальна для кофе-брейка в компании нового черничного тарта с семенами чиа.
- «Парадная» (наб. Грибоедова, 106)
Занимаем табуретку на солнечной стороне с видом на петербургский канал и держим спину прямо!
- Tea room (ул. Барочная, 6)
Уютная терраса от чайной со своим матча-баром и понятными блюдами азиатской кухни (манго стики райс — маст-хэв).
- WöD (ул. Большая Морская, 45)
Суперплан: отужинать в Teplo и отметить потепление на террасе соседнего микро-бара.
- «Хороший тигр» (Садовая, 56)
Формула весеннего умиротворения: тихий двор, деревянная мебель, горшки с цветами, десерты и спешлти кофе.
- Juan (ул. Восстания, 45Б (вход с Гродненского переулка)
Во дворе особняка Мясникова уже работает терраса с зонтиками, шезлонгами и коктейлями. Шеф, выноси паэлью!
- «Больше Кофе» (Александровский парк, 3Г)
Чашка капучино и банановый кекс обретают особый шарм, если они добыты в таинственном гроте посреди Александровского парка
- «ТЧК» (ул.Мира 11, вход в арку)
Программа в микрокофейне остается отрадно неизменной: тюльпаны на багажнике, свежий воздух, фильтр, легендарный вишневый пирог с мороженым и баноффи-пай с бананом и карамелью.
- Bacchus Bar & Shop (ул. Караванная, 7)
Устраиваем эстетский вечер под бокал вина: занимаем один из двух столов на Караванной и наблюдаем за городом.
