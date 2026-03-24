Герои

15 первых террас в Петербурге

Мартовские ресторанные веранды — это не миф! Рассказываем, где восполнять дефицит витамина D после зимней спячки.

Jam Cafe
Jam Cafe

  • Jam Cafe (пр. Римского-Корсакова, 22)

Терраса для красивого случая во дворе пространства Hideout, рядом с Мариинским театром.

  •  Frantsuza Bistrot (наб. Адмирала Лазарева, 22)

Подставляем нос ветру, что дует с набережной, и идем пробовать весеннее обновление от Ивана Фролухина (риет из копченого лосося, камбала и ньокки с зеленой фасолью).

  • Coffee Racer (ул. Введенская, 22)

Прячемся от суеты в уютном дворике кофейни на Петроградке и пробуем бунтарский завтрак bad girl с белковым омлетом и курицей су-вид.

Por Favor на набережной Фонтанки
Por Favor на набережной Фонтанки

  • Por Favor (наб. Фонтанки, 51-53)

Солнце Барселоны есть у нас дома! Помимо специального освещения внутри испанской бодеги, которое имитирует рассветы и закаты, у бара на Фонтанке уже выставили стулья, чтобы ловить мартовские лучи.

  • YNG (ул. Спортивная, 2 ст1)

Бегунам приготовиться! Рекомендуем проложить маршрут через Крестовский и отзавтракать на террасе модной кофейни.

  • Mer Kaffe (Большой пр. В.О, 18)

Принимать солнечные ванны можно и на террасе спешлти-кофейни в Андреевском дворе.

«Обычные люди»
«Обычные люди»

  • «Обычные люди» (ул. Рыбацкая, 4)

Самая милая микротерраса (даже нано!). Идеальна для кофе-брейка в компании нового черничного тарта с семенами чиа.

  • «Парадная» (наб. Грибоедова, 106)

Занимаем табуретку на солнечной стороне с видом на петербургский канал и держим спину прямо!

  • Tea room (ул. Барочная, 6)

Уютная терраса от чайной со своим матча-баром и понятными блюдами азиатской кухни (манго стики райс — маст-хэв).

«Хороший тигр»
«Хороший тигр» 

  • WöD (ул. Большая Морская, 45)

Суперплан: отужинать в Teplo и отметить потепление на террасе соседнего микро-бара.

  • «Хороший тигр» (Садовая, 56)

Формула весеннего умиротворения: тихий двор, деревянная мебель, горшки с цветами, десерты и спешлти кофе.

  • Juan (ул. Восстания, 45Б (вход с Гродненского переулка)

Во дворе особняка Мясникова уже работает терраса с зонтиками, шезлонгами и коктейлями. Шеф, выноси паэлью!

«Тчк»
«Тчк»

  • «Больше Кофе» (Александровский парк, 3Г)

Чашка капучино и банановый кекс обретают особый шарм, если они добыты в таинственном гроте посреди Александровского парка

  • «ТЧК» (ул.Мира 11, вход в арку)

Программа в микрокофейне остается отрадно неизменной: тюльпаны на багажнике, свежий воздух, фильтр, легендарный вишневый пирог с мороженым и баноффи-пай с бананом и карамелью. 

  • Bacchus Bar & Shop (ул. Караванная, 7)

Устраиваем эстетский вечер под бокал вина: занимаем один из двух столов на Караванной и наблюдаем за городом.

