15 первых террас в Петербурге

Jam Cafe (пр. Римского-Корсакова, 22)

Терраса для красивого случая во дворе пространства Hideout, рядом с Мариинским театром.

Frantsuza Bistrot (наб. Адмирала Лазарева, 22)

Подставляем нос ветру, что дует с набережной, и идем пробовать весеннее обновление от Ивана Фролухина (риет из копченого лосося, камбала и ньокки с зеленой фасолью).

Coffee Racer (ул. Введенская, 22)

Прячемся от суеты в уютном дворике кофейни на Петроградке и пробуем бунтарский завтрак bad girl с белковым омлетом и курицей су-вид.