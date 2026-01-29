Расцвет русской кухни, калининградская шаверма и мега-кордон-блю: 10 самых интересных материалов января

«Я календарь переверну» — это Дмитрий Блинов умеет. В 2026 году сооснователь Duo Band отметит 40 лет в статусе революционера гастробаров, переизобретателя тартаров и — внезапно! — консерватора. Да, главный панк ресторанной индустрии Петербурга теперь жарит котлеты и печет блины — и для этого специально открыл ресторан русской авторской кухни «Перемена», куда весь Петербург ходит проверить, ну и как там у Димы щи-борщи, чем удивит? Спойлер: такой задачи нет — Блинов, объединив фирменную иронию и ностальгию, играет в классику. Ну, шок!

