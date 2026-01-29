Расцвет русской кухни, калининградская шаверма и мега-кордон-блю: 10 самых интересных материалов января

Гранд-интервью сооснователя Duo Band Дмитрия Блинова, русский бар «У Марьи» от команды чебуречной «У Ларисы», подборки лучших шаверм и ЗОЖ-блюд — собрали все самое лучшее за этот месяц.
Самые ожидаемые ресторанные открытия 2026 года в Петербурге
Tony
В марте в доходном доме Чайковской откроется бистро TONY. Пространство бистро поделили на зоны, в оформлении — церковные кресла — стасидии, а главный архитектурный элемент — панорамные окна-гармошки. Летом их будут открывать нараспашку... Ждем!
Pont
Этой весной в ЖК «Леонтьевский мыс» откроется ресторан черноморской кухни Pont. В меню — хайлайты гастрономии с берегов Черного моря в исполнении шеф-повара Родиона Жевака (работал Cococo, Probka на Добролюбова). Будут блюда на гриле и из печи, морепродукты, raw-бар, уха и лахмаджун, чорба, кебабы и хачапури, калкан, барабуля и рапаны.
15 гастрономических премьер, которые ждут нас в этом году. Русский проект от El Copitas Bar, кафе с завтраками от Мурада Бердиева, грузинский Leila от Алексея Бурова (Dreamteam), Алексея Крылова и Александра Прокофьева (Jungle, Ciao), велнес-боулы Nothing Fancy на Васильевском острове и хайлайты гастрономии с берегов Черного моря.
«Ушла эпоха», — рестораторы Петербурга вспоминают, каким был глава Ginza Project Вадим Лапин
На 63-м году ушел из жизни патриарх ресторанной индустрии, сооснователь первой в стране ресторанной группы — холдинга Ginza Project Вадим Лапин.
«Вадик был не просто другом, прежде всего — просто очень хорошим человеком, которого будет не хватать этому миру»: Арам Мнацаканов, Алена Мельникова, Леонид Ноткин, Михаил Соколов, Александр Белькович и другие рестораторы вспоминают, каким был Вадим Лапин.
Ресторатор Дмитрий Блинов — о «Перемене» и своих переменах: Michelin, отказ от алкоголя и перезагрузка Duo Band
«Я календарь переверну» — это Дмитрий Блинов умеет. В 2026 году сооснователь Duo Band отметит 40 лет в статусе революционера гастробаров, переизобретателя тартаров и — внезапно! — консерватора. Да, главный панк ресторанной индустрии Петербурга теперь жарит котлеты и печет блины — и для этого специально открыл ресторан русской авторской кухни «Перемена», куда весь Петербург ходит проверить, ну и как там у Димы щи-борщи, чем удивит? Спойлер: такой задачи нет — Блинов, объединив фирменную иронию и ностальгию, играет в классику. Ну, шок!
Винегрет с айвой, солянка с мозговой костью и коктейли на ряженке: новый ресторан русской кухни «Белый рябчик»
А мы говорили! Тренд на русскую кухню редакция Собака.ru зафиксировала еще в 2024 году в рамках премии «Что где есть в Петербурге» (и продолжила в 2025-м!). И вот мощные ресторанные открытия, базирующиеся на наших гастрономических скрепах, не заставили себя ждать. Встречайте! «Белый рябчик» от ресторатора Виктора Федотова (Pio Nero) в доходном доме банкира Бурцева на Петроградской стороне.
5 ресторанных открытий зимы в Петербурге: квазиазиатский ресторан, утка на березовых дровах и калининградская шаверма
Кухня восточной Азии, пастрами-стейк и четырехслойный (!) пате из утки с желе из саке: рассказываем о самых ярких гастрономических открытиях.
Где есть шаверму в Петербурге? Рекомендуют Виталий Аксенов-Шабловский, Мария Евневич и Михаил Иванов
Шаверма «У Ларисы»
Лучшая шаверма в Курортном районе — в Зеленогорске, а одно из самых трушных мест — «Шаверма12» Но есть нюанс! Никаких напитков в меню нет, работают четыре дня в неделю, а если у них заканчивается, к примеру, мясо они просто закрывают свое окошко. Но при этом — очередь почти всегда!
Настойки со вкусом ежевичного пломбира с рябиной, отвар от отеков и роспись в духе Врубеля: новый русский бар «У Марьи»
Блины с ничем, сало по-домашнему, щучьи пельмени и курник — наши скрепы! Все дорогие сердцам редакции Собака.ru блюда украшают меню нового русского бара «У Марьи» — младшей сестры чебуречной и рюмочной «У Ларисы» (две соседние двери на Рубинштейна!). Традиционно радуют сумасшедшими настойками, гостеприимным сервисом и ультрадемократичным форматом.
Разгрузочный день! 10 легких блюд из ресторанов Петербурга
Нам тяжело! После лихого гастрономического загула в праздники рекомендуем обратиться к клетчатке и сложным углеводам. Выбрали 10 любимых (зеленых и функциональных!) блюд в ресторанах Петербурга: зелёный фермерский салат, карпаччо а-ля секунд из цветной капусты и карпаччо из сельдерея с практически отрицательной калорийностью.
600-грамовый шницель кордон блю и овощи звездного француза Алена Пассара: ресторан Bergamot на Петроградке
Алена Мельникова, гастромедиум и выдающийся продюсер, и Олег Перфилов, «Лучший шеф-повар» по версии премии «Что где есть в Петербурге — 2023», ученик Пьера Гарнье и владелец диплома Le Cordon Bleu, во имя слоуфуд и слоулайф в золотом треугольнике Петроградской стороны открыли свой флагманский проект Bergamot с авторской кухней. Спойлер: критики, журналисты и фуди уже пророчат звание ресторана года!
Как Ди Каприо чуть не лишился жизни и где оставила свой поцелуй Ким Кэттролл? Самые знаменитые гости «Гранд Отеля Европа»
Автограф Дэниэла Рэдклиффа
В год своего 150-летия старейшая гостиница класса «люкс» в России — «Гранд Отель Европа» — совместно с издательством «Галерея Печати» выпустила богато иллюстрированный фолиант об истории здания, архитекторах и знаменитых постояльцах (Петр Чайковский! Нил Армстронг! Елизавета II!). Первыми читателями стали Владимир и Сати Спиваковы, Денис Мацуев, писатель Эдвард Радзинский, чей отзыв о «Гранд Отеле Европа» стал эпиграфом книги, а также редакция журнала Собака.ru. Рассказываем о самых известных гостях новейшего времени!
