Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Открытия
Открытия

Поделиться:

Винегрет с айвой, солянка с мозговой костью и коктейли на ряженке: новый ресторан русской кухни «Белый рябчик»

А мы говорили! Тренд на русскую кухню редакция Собака.ru зафиксировала еще в 2024 году в рамках премии «Что где есть в Петербурге»продолжила в 2025-м!). И вот мощные ресторанные открытия, базирующиеся на наших гастрономических скрепах, не заставили себя ждать. Встречайте! «Белый рябчик» от ресторатора Виктора Федотова (Pio Nero) в доходном доме банкира Бурцева на Петроградской стороне.

Юлия Калинич
Юлия Калинич

Модерновый доходный дом владельца банкирской конторы Павла Бурцева в нескольких минутах от Александровского парка и Петропавловской крепости, можно сказать, вступает в свою прайм-эру. Несколько лет назад на объявленных городом торгах аварийное здание купил вьетнамский инвестор Зыонг Ти Киен и решил строить многофункциональный комплекс Project 6|3. В 2025 году он запустил проект: вместе с командой архитектурного бюро DA bureau Киен восстановил некоторые исторические элементы — оригинальные декоративные детали фасада, лепнину, кованые решетки, лестничные проемы и мраморные лестницы внутри. Здесь открылся отель 6/3, магазин цветов «Полей Цветы» и стали вырастать достойнейшие гастрономические проекты. Ресторатор Виктор Федотов (Pio Nero) уже открыл кафе «Круч» совместно с кондитером Мариной Круч и ресторан русской кухни «Белый рябчик». 

Юлия Калинич
Юлия Калинич

Над дизайном интерьера работала Ксения Смирнова (Salone pasta bar, Sea, Signora, Tondo, Kira) и отобразила русский дух в изящных нюансах: резные наличники на зеркалах, льняные шторы-перегородки с вышитым кружевным ромбовидным узором, а на входе встречают изразцы ручной работы из белой глины (майолика!) с изображением древних символов, которые служили оберегами славянских народов. 

У «Белого рябчика» три зала. Первый с открытой кухней, второй, с окнами выходящими в красивый дворик (ждем террасу!), и третий — камерный, с одним столом, иконами и масками от тульских мастеров. 

Тот самый калач!
Юлия Калинич

Тот самый калач!

Холодец из говяжьего языка с малосольными огурчиками и хреном
Юлия Калинич

Холодец из говяжьего языка с малосольными огурчиками и хреном

Пирог с бараниной и капустой
Юлия Калинич

Пирог с бараниной и капустой

Шеф-повар Роман Найзабеков («Круч», работал в репинском файндайнинге Eclipse) переосмысляет традиционные русские рецепты. Готовит на открытом огне в печи, квасит, коптит и долго томит! Первая обязательная остановка —  гречневый калач с маслом и галаганом – деликатесным продуктом из вяленой икры. В тартар (татарский бифштекс!) из говядины Роман добавил немного стиля Surf & Turf — подает вместе с щучьей икрой и «заморской».

Чтобы как следует размяться, берите размятую скумбрию со взбитой сметаной, румяные тыквенные оладушки с крабом и сырным муссом, паштет из куриной печени с образцовым канеле и гелем из яблока и укропа, а также винегрет с маринованной айвой и обжаренными в масле каперсами. Все в стол!

Что можно встретить только здесь? Солянку, в которой гордо красуется глазированная мозговая кость. Суп подают вместе с пирожком с картофелем и шкварками.

Пока сезон охоты на рябчиков еще не открыт, в ресторане готовят опаленных на огне перепелов. 

Винегрет
Юлия Калинич

Винегрет

Голубец с уткой в томатной хреновине
Юлия Калинич

Голубец с уткой в томатной хреновине

Юлия Калинич

В винной карте тоже русский дух и Русью пахнет. Шеф-сомелье Кристина Кочкурова топит за российские автохтоны. Шеф-бартендер Александр Аксельрод для своих коктейлей использует ромашку, ряженку, березовый сок и пихту, а домашние настойки делает из гречихи или черемши и предлагает в трех объемах по старым мерам: «мушка» на 20 мл, «бабочка» на 40 мл и «птичка» на 60 мл.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: