Винегрет с айвой, солянка с мозговой костью и коктейли на ряженке: новый ресторан русской кухни «Белый рябчик»

Шеф-повар Роман Найзабеков («Круч», работал в репинском файндайнинге Eclipse) переосмысляет традиционные русские рецепты. Готовит на открытом огне в печи, квасит, коптит и долго томит! Первая обязательная остановка — гречневый калач с маслом и галаганом – деликатесным продуктом из вяленой икры. В тартар (татарский бифштекс!) из говядины Роман добавил немного стиля Surf & Turf — подает вместе с щучьей икрой и «заморской».

Чтобы как следует размяться, берите размятую скумбрию со взбитой сметаной, румяные тыквенные оладушки с крабом и сырным муссом, паштет из куриной печени с образцовым канеле и гелем из яблока и укропа, а также винегрет с маринованной айвой и обжаренными в масле каперсами. Все в стол!

Что можно встретить только здесь? Солянку, в которой гордо красуется глазированная мозговая кость. Суп подают вместе с пирожком с картофелем и шкварками.

Пока сезон охоты на рябчиков еще не открыт, в ресторане готовят опаленных на огне перепелов.