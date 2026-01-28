Винегрет с айвой, солянка с мозговой костью и коктейли на ряженке: новый ресторан русской кухни «Белый рябчик»

А мы говорили! Тренд на русскую кухню редакция Собака.ru зафиксировала еще в 2024 году в рамках премии «Что где есть в Петербурге» (и продолжила в 2025-м!). И вот мощные ресторанные открытия, базирующиеся на наших гастрономических скрепах, не заставили себя ждать. Встречайте! «Белый рябчик» от ресторатора Виктора Федотова (Pio Nero) в доходном доме банкира Бурцева на Петроградской стороне.
Модерновый доходный дом владельца банкирской конторы Павла Бурцева в нескольких минутах от Александровского парка и Петропавловской крепости, можно сказать, вступает в свою прайм-эру. Несколько лет назад на объявленных городом торгах аварийное здание купил вьетнамский инвестор Зыонг Ти Киен и решил строить многофункциональный комплекс Project 6|3. В 2025 году он запустил проект: вместе с командой архитектурного бюро DA bureau Киен восстановил некоторые исторические элементы — оригинальные декоративные детали фасада, лепнину, кованые решетки, лестничные проемы и мраморные лестницы внутри. Здесь открылся отель 6/3, магазин цветов «Полей Цветы» и стали вырастать достойнейшие гастрономические проекты. Ресторатор Виктор Федотов (Pio Nero) уже открыл кафе «Круч» совместно с кондитером Мариной Круч и ресторан русской кухни «Белый рябчик».
Над дизайном интерьера работала Ксения Смирнова (Salone pasta bar, Sea, Signora, Tondo, Kira) и отобразила русский дух в изящных нюансах: резные наличники на зеркалах, льняные шторы-перегородки с вышитым кружевным ромбовидным узором, а на входе встречают изразцы ручной работы из белой глины (майолика!) с изображением древних символов, которые служили оберегами славянских народов.
У «Белого рябчика» три зала. Первый с открытой кухней, второй, с окнами выходящими в красивый дворик (ждем террасу!), и третий — камерный, с одним столом, иконами и масками от тульских мастеров.
Шеф-повар Роман Найзабеков («Круч», работал в репинском файндайнинге Eclipse) переосмысляет традиционные русские рецепты. Готовит на открытом огне в печи, квасит, коптит и долго томит! Первая обязательная остановка — гречневый калач с маслом и галаганом – деликатесным продуктом из вяленой икры. В тартар (татарский бифштекс!) из говядины Роман добавил немного стиля Surf & Turf — подает вместе с щучьей икрой и «заморской».
Чтобы как следует размяться, берите размятую скумбрию со взбитой сметаной, румяные тыквенные оладушки с крабом и сырным муссом, паштет из куриной печени с образцовым канеле и гелем из яблока и укропа, а также винегрет с маринованной айвой и обжаренными в масле каперсами. Все в стол!
Что можно встретить только здесь? Солянку, в которой гордо красуется глазированная мозговая кость. Суп подают вместе с пирожком с картофелем и шкварками.
Пока сезон охоты на рябчиков еще не открыт, в ресторане готовят опаленных на огне перепелов.
В винной карте тоже русский дух и Русью пахнет. Шеф-сомелье Кристина Кочкурова топит за российские автохтоны. Шеф-бартендер Александр Аксельрод для своих коктейлей использует ромашку, ряженку, березовый сок и пихту, а домашние настойки делает из гречихи или черемши и предлагает в трех объемах по старым мерам: «мушка» на 20 мл, «бабочка» на 40 мл и «птичка» на 60 мл.
Комментарии (0)