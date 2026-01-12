Разгрузочный день! 10 легких блюд из ресторанов Петербурга

Нам тяжело! После лихого гастрономического загула в праздники рекомендуем обратиться к клетчатке и сложным углеводам. Выбрали 10 любимых (зеленых и функциональных!) блюд в ресторанах Петербурга.
Animals
Этот зелёный фермерский салат прописываем себе и вам на завтрак, обед и ужин! Тем более, что это одно из самых подвижных блюд в Animals, то есть меняется даже чаще, чем раз в сезон. Сейчас, например, это маринованные брокколини, бланшированные брокколи и брюссельская капуста, слайсы свеклы, редиса, кольраби. Постоянная его основа — разные салатные листья, а подаётся он с кешью, творогом с солёными лимонами.
ул. Некрасова, 60
Il Lago dei Cigni
Цветная капуста — важнейший пункт на пути нашей с вами детоксикации. Богата витаминами (С, К, группы B), клетчаткой, калием и магнием, а еще этот суперфуд укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и здоровье сердца. Употребляем в сыром виде, как готовит шеф Дмитрий Трушкин в ресторане Il Lago dei Cigni, в виде карпаччо а-ля секунд, то есть нарезанным перед самой подачей на трюфельном ноже.
Крестовский пр., 21, лит. Б
Closer
Не пренебрегайте клетчаткой! Овощи для Closer выращивают специально на ферме в Псковской области: дайкон, круглую морковь, картофель стоун и даже перцы падрон (они предварительно обжариваются, затем маринуются и отправляются к осьминогу, украшенному золой лайма), дайкон, круглую морковь, картофель стоун и разные травы. А в отдельную тарелку фермерских овощей помимо них идет песто из базилика, петрушки и пармезана.
Таврическая улица, 31-33
Angel Cakes
Healthy-кафе в Новой Голландии построено вокруг осознанного питания — здесь пестуют все безглютеновое, безлактозное и лишенное белого сахара. Рекомендуем обратить внимание на большой зеленый салат с веганской заправкой их тахини, а еще спринг-роллы с креветками и омлет со страчателлой и зеленым горошком.
наб. Адмиралтейского канала, 2И
Nothing Fancy
Основу любого боула в этом моднейшем велнес-бистро можно заменить на альтернативную, скажем, булгур на зеленую гречу, полбу на бурый рис. Наш давний краш — боул с креветками, гуакамоле, тыквой и кукурузой на гриле. Его рекомендуем сочетать с функциональным (и самым зеленым в Петербурге) детокс-соком из яблока, киви, сельдерея, спирулины, шпината, огурца и хлорофилла.
Социалистическая ул., 21; Большой проспект П.С., 35А
Harvest
Греча с утра — наша скрепа! Лучший продукт для разгрузки после тяжелых длинных праздничных дней. В новом утреннем меню Harvest нашли зеленую гречу с яйцом пашот, приготовленную с песто из шпината и пармезаном на манер ризотто. Завтраки подают каждый день с 9:00 до 13:00.
пр. Добролюбова, 11
Probka
За этим салатом возвращаются Николай Цискаридзе, Константин Хабенский, Лев Додин и другие светские фуди. Вкус и качество остаются неизменными не один десяток лет! Идеальный танец камчатского краба, авокадо, грейпфрута и полезной и легкой горы из свежих хрустящих листьев.
Зоологический пер., 2–4
VOX
Блюдо-долгожитель (в меню с первого дня работы ресторана!) — карпаччо из сельдерея с практически отрицательной калорийностью, заправленного оливковым и маслом с трюфелем, подают с руколой и слайсами пармезана. Сбрызнуть лимоном — вуаля!
ул. Пестеля, 4
Bergamot
Не можем забыть эту тарелку томатов (а это витамины C, A, группы B, ликопин и клетчатка, важные для классной работы вашего пищеварения, а также поддержки сердца и сосудов) из новейшего ресторана на Петроградской стороне — Bergamot от power couple гастропродюсера Алены Мельниковой и шеф-повара Олега Перфилова. Ассорти помидоров — черри, маринованные в кимчи, вяленые, узбекские — шеф Перфилов дополняет зеленью, грейпфрутом и лимонным йогуртом.
Малая Зеленина, 4
Ava bistro
Образцовый по своему масштабу зеленый салат от дуэта столичных шефов Виталия Истомина и Артема Лосева. Это микс мини-шпината, руколы, пекинской капусты, огурца, авокадо, брокколи, цукини, эдамаме и зеленого молодого горошка, с семечками и заправкой из оливкового масла и мисо-соуса.
наб. Адмиралтейского канала, 2И
