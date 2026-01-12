Разгрузочный день! 10 легких блюд из ресторанов Петербурга

Animals

Этот зелёный фермерский салат прописываем себе и вам на завтрак, обед и ужин! Тем более, что это одно из самых подвижных блюд в Animals, то есть меняется даже чаще, чем раз в сезон. Сейчас, например, это маринованные брокколини, бланшированные брокколи и брюссельская капуста, слайсы свеклы, редиса, кольраби. Постоянная его основа — разные салатные листья, а подаётся он с кешью, творогом с солёными лимонами.

ул. Некрасова, 60