Ресторатор Дмитрий Блинов — о «Перемене» и своих переменах: Michelin, отказ от алкоголя и перезагрузка Duo Band

«Я календарь переверну» — это Дмитрий Блинов умеет. В 2026 году сооснователь Duo Band отметит 40 лет в статусе революционера гастробаров, переизобретателя тартаров и — внезапно! — консерватора. Да, главный панк ресторанной индустрии Петербурга теперь жарит котлеты и печет блины — и для этого специально открыл ресторан русской авторской кухни «Перемена», куда весь Петербург ходит проверить, ну и как там у Димы щи-борщи, чем удивит? Спойлер: такой задачи нет — Блинов, объединив фирменную иронию и ностальгию, играет в классику. Ну, шок!
Главный редактор журнала Собака.ru Яна Милорадовская и главный редактор сайта sobaka.ru Михаил Стацюк срочно выехали в новый ресторан на Петроградской набережной, чтобы обсудить все перемены Блинова (две отметки гида «Мишлен», отказ от алкоголя, перезагрузка команды Duo Band!) и узнать, как была придумана блиновская мадленка — новая звезда соцсетей, Ленинградская булочка.
«Перемена», годный борщ и мадленка Блинова. Оливье не будет, но будут знаки!
Милорадовская: С чего тебе захотелось «Перемену»? Ты буквально каждый год запускаешь очередной громкий проект, и вот пришла пора открыть еще один, десятый?
Блинов: Я не открываю рестораны от скуки. Мне уже 40 в этом году, и, представьте, захотелось начать готовить немного другую, не самую характерную, может, для меня еду. Уютную, родную, домашнюю, простую.
Милорадовская: Шок.
Стацюк: Оксюморон — простая домашняя кухня от Блинова!
Блинов: Кто не был в молодости революционером, у того нет сердца. Кто не стал консерватором, у того нет мозгов.
Милорадовская: К такой перемене в главном панк-рестораторе Петербурга Блинове жизнь нас не готовила, конечно.
Блинов: Перемена — это ведь не только порядок блюд: первая перемена, вторая, третья. Перемена — это развитие: то, что прямо сейчас требуется Duo Band, как компании, и мне, как шефу, — меняться, во что-то эволюционировать. Кроме того, у нас уже нет желания доказать всем и вся свое гастрономическое превосходство: сейчас, мол, придем и покорим Петербург, Москву, Россию, весь мир. Эволюция, а не революция, получается.
Стацюк: И получается, «Перемена» — твой первый зрелый проект?
Блинов: Я не знаю. Надеюсь! Десять лет назад я бы точно такой не сделал — вмешался бы мой инфантильный максимализм: типа не модно — я что, не ел котлет, что ли? Это ради чего люди будут приходить в ресторан — чтобы пельмени заказать?!
Стацюк: И что изменилось?
Блинов: Шли годы, во мне зрели все эти котлеты-борщи, они буквально заставляли меня себя готовить, и я не понимал, как с этим быть. А потом стало ясно: под щи-борщи-котлеты нужно открывать ресторан. Нарядный, эстетичный, большой проект — и по моим ощущениям, именно такой нашей команде и был нужен: «Перемена» — это авторская русская кухня на каждый день. Да, не такая уж и простая, но без совка: оливье на майонезе и бесконечные соленья я готовить не собираюсь.
С этой ленинградской булочки началась «Перемена» — хит нового ресторана Блинова выносят горячей и с ложкой пломбира сверху
Милорадовская: Что еще тебя не устраивает в русской кухне?
Блинов: Могу сказать про современную русскую кухню! Никогда не понимал, когда тот же борщ превращают в аттракцион и разбирают на шесть запчастей. Зачем с борщом так?!
Милорадовская: Ты прямо как консервативные театралы уже: мол, что бы сказал Чехов, посмотри он спектакль Богомолова, а Вампилов — постановку Федорова?
Стацюк: Дима! Весь Петербург привык к тому, что «к Блинову» ходят за эмоциями: вот уж кто умеет по-хорошему удивить. Вы больше не хотите удивлять?
Блинов: Мы хотим сохранять баланс. Да, люди будут приходить к нам на Петроградскую набережную за новым опытом: все-таки «Перемена» — это ресторан авторской русской кухни. Но еще — за понятными традиционными блюдами, которые мы, я надеюсь, сможем сделать каноническими, чтобы люди говорили: куриная котлета должна быть такая, как в «Перемене»!
Милорадовская: Авторская русская кухня от Блинова — это как?
Блинов: Когда я придумывал меню, я работал с продуктами, которые считаю русскими ассоциативно. Авокадо, соевый соус, моцарелла — отказать. Крабы, гребешки, раки — добро пожаловать, это русский продукт. Печень и жареная картошка — вполне себе русские, хотя итальянцы, французы, немцы тоже готовят печень и едят жареную картошку. При этом клюква и щука в меню «Перемены» есть, а леща-карпа и облепихи — нет. А еще нет оливье и винегрета! Да, это мегатрадиционные русские домашние салаты, но мне они не близки, я бы не хотел подавать их в «Перемене».
Милорадовская: Опять шок, конечно. Ты пельмени-то хоть оставил?
Блинов: Знаешь, есть мем, что не так-то просто нащупать тонкую границу между алкоголем и наркотиками? В этом смысле граница между оливье и пельменями тоже не всем очевидна. Но я ее отчетливо вижу! Поэтому оливье в «Перемене» нет. А пельмени есть — как и вареники: мы долго-долго мучались, но в итоге вывели классный рецепт идеального теста. Можно ли нас обвинить в том, что вареники в «Перемене» похожи на равиоли? Конечно, нет. Но наверняка нас обвинят! А еще мы сделали блины — вполне себе гастрономичные, фаршированные крабом и яйцом или уткой и фуа-гра.
Блинов и его команда уходят в отрыв с календарем: так, как на фото, в ресторане русской авторской кухни «Перемена» выглядит меню десертов
Стацюк: Говорят, ты можешь есть только свой борщ — и точка.
Блинов: Я очень люблю борщ. Но мне часто не нравится, как где борщ готовят: слишком часто он получается жирный, бурый, переваренный.
Стацюк: А что такое хороший борщ?
Блинов: Тот, к которому ты привык. Мой хороший борщ — яркий, красный, кислый, соленый, сладкий. С томленой телячьей шеей. И чтоб много чеснока! Кстати, фан-факт: благодаря «Перемене» я примирился с укропом. Раньше я его на дух не переносил.
Стацюк: Ни в одном из ресторанов Duo Band за все 11 лет не было укропа?
Блинов: Только пара соусов — вопреки всему. А в «Перемене» есть даже коктейль «Укроп Блинова» — джин, апельсиновый ликер, огурец, белок и вот это вот зонтичное!
Стацюк: Тем временем ленинградская булочка из «Перемены» стала хитом соцсетей. Это правда, что она была первым блюдом, которое ты придумал для ресторана?
Блинов: Я всегда сочиняю историю вокруг нового проекта: например, думал из «Перемены» сделать трактир пополам с рестораном высокой гастрономии, но вовремя отказался от этой идеи. И вот когда я дошел до разработки десертов, в голове сразу возникла мифическая, может, никогда и не существовавшая ленинградская булочка — классная вкусная булка с ложкой мороженого.
Милорадовская: Мадленка Блинова! Ностальгическая!
Блинов: Да, такое вот неамбициозное заигрывание с ностальгией. Мука, масло, сахар — вполне себе ленинградский набор. Такую булочку и на школьной перемене могли давать.
Стацюк: Школа на логотипе ресторана «Перемена» — это тоже ностальгия?
Блинов: Ну, чуть-чуть ностальгия. Я ведь уже говорил: мне все-таки 39. Кстати, вы видели в соцсетях, как мы анимировали наш логотип? Чуваки гуляют вокруг школы, а потом мы видим, что они начинают смолить сигаретки. И все это под «Налетела грусть» Александра Розенбаума.
Русский авторский десерт — это наполеон с шоколадом, мороженым из виски и еловыми шишками от шеф-кондитера Стаса Пауля
Стацюк: Кстати, эта песня играет на входе в «Перемену». Пасхалка, получается?
Блинов: Блин, я люблю Розенбаума. И когда мне эта идея пришла — его песню на входе поставить, — я подумал: как-то неудобно просить даже, мы ведь не знакомы, хотя я знаю, что Александр Яковлевич к нам ходит. Но все-таки написал ему. И через пару дней звонит телефон, поднимаю трубку — а там Розенбаум. Я спрашиваю: «Можно вашу пластинку в нашей “Перемене” включить? Может, мы авторские оплатим?» А Александр Яковлевич отвечает: «Дима, да не вопрос. И денег мне от вас не надо». Короче, одобрил мою эту идейку.
Милорадовская: Розенбаум уже был в «Перемене»?
Блинов: На второй день пришел. Что-то покритиковал, что-то похвалил. И конечно, на входе в «Перемену» Александра Яковлевича встретила его песня.
Стацюк: Кстати, у вас на входе в ресторанный зал такие уютные диваны. Я бы с ленинградской булочкой и клюквенным взваром именно там хотел бы засесть.
Блинов: Мы это предусмотрели: скоро добавим в эту гостиную мебель, чтобы аперитив или дижестив можно было тянуть на диванах. По соседству встанет маленький бар. На втором этаже у нас уже работает пекарня: там мы печем хлеб и слойки для всех проектов Duo Band. И будет частная гостиная человек на 20–30 — для семейных застолий.
Стацюк: Семейные застолья — и без оливье?
Блинов: Ну ладно, может, в гостиной даже оливье будет.
Милорадовская: Уверена, многие специально обзаведутся семьями, чтобы увидеть, как ты готовишь оливье и заправляешь его майонезом.
Блины у Блинова в «Перемене» получились ультрагастрономическими — фаршированные яйцом и с щедрой порцией краба
Откроет ли Блинов бар «Двоечники» и при чем здесь купчинские группировки
Стацюк: Ты говорил, что изначально у ресторана «Перемена» было другое название — «Двоечники».
Блинов: Была такая версия!
Стацюк: Это такой автобиографичный нейминг?
Блинов: Да. Но в нашей школе в Купчино я был отличником до восьмого класса включительно — только три четверки в табеле. А потом я узнал, что можно прогуливать, пить алкоголь, и вообще мне этот мир стал понятен, и математика уже больше не входила в круг моих интересов. Так что мне выдали направление в ПТУ, и я отправился в ПТУ.
Милорадовская: Ты что, попал в плохую компанию?
Блинов: Я, может, ее организовал.
Милорадовская: Это что, купчинская группировка была?
Блинов: Да, двор против двора. Наша группировка «Углы» называлась. И мы часто с «Крестами» дрались. Каждый день был — ну, скажем так, квест: если ты выходил за границу своего двора, день мог пойти вообще не так, как ты планировал. Поэтому в идеале нужно было осторожно и быстро передвигаться от одной автобусной остановки до другой: остановки входили в зону перемирия.
Милорадовская: В «Углах» ты был главным?
Блинов: Такого, чтобы я заводил, «Поехали, сейчас размотаем!» — не было. Но все знали — меня трогать не стоит. Так-то я спокойный, но если тронешь, то…
Стацюк: …Лютый, да? А как это было, руками или ногами?
Блинов: А как получится. В зависимости от ситуации, от противников, от обстоятельств.
Блины у Блинова с уткой и фуагра, с крабом и яйцом, а пирог из блинов — с кроликом и черным трюфелем
Водолазка DRIES VAN NOTEN (ДЛТ), рубашка и куртка RED SEPTEMBER
Стацюк: В больнице лежал?
Блинов: После драк — нет. Но как-то я упал с третьего этажа: ехал с перил и не удержался. Купчинский паркур!
Стацюк: На что упал?
Блинов: Слава богу, кстати, всего-навсего на бетон.
Стацюк: А понятия какие-то были у ваших группировок?
Блинов: Врать — стрем. Предавать — тоже стрем.
Милорадовская: Ты, наверное, был звездой Купчино?
Блинов: Ну как звездой? Вот у нас во дворе было отделение милиции — и там меня, конечно, знали все! В том смысле, что мы достаточно часто виделись. Но в криминале я не участвовал. И даже двоек у меня не было — не дотянул. Вот поэтому и «Двоечники» не случились! Название-то классное — но как будто слишком ироничное для того русского ресторана, который я придумал. Тем не менее название «Двоечники» я зарегистрировал — пригодится.
Милорадовская: Это очень странно, но у тебя еще ни одного бара нет, кстати.
Блинов: Кстати!
Стацюк: А что говорят гости? Какие версии у них по поводу нейминга «Перемена»?
Блинов: Был отзыв: «“Перемена” — это же про счастье, да?» Такой ход мысли мне нравится! По-моему, перемена — очень светлое и доброе слово.
Вторая перемена в «Перемене» начинается с котлет: сочнейшие пожарские — золотая классика
Психология и жизнь: как Блинов пережил перестройку
Милорадовская: Всем известно, что Блинов — бешеный трудоголик. Ты когда-нибудь вообще отдыхаешь?
Блинов: Я не отдыхаю.
Милорадовская: Ну серьезно.
Блинов: Это правда. Зато недавно я научился ходить в баню. Я 39 лет думал, что это фигня за деньги. А тут мы поехали за город в «Майтри кэмп», и там прямо на берегу Финского залива стоят горячие купели. И я наконец понял: баня — это реально кайф.
Милорадовская: Модная болезнь 2020-х — эмоциональное выгорание. Бывает?
Блинов: Бывает. Сто процентов. Но у меня нет других решений этой ситуации, кроме как продолжать работать, пока не отпустит.
Стацюк: Так ведь можно и довести себя, нет?
Блинов: Ну в депрессию я никогда не впадал. Бывали ли моменты, когда мне хотелось в нее впасть? Да, бывали. Но, говорю же, рецепт у меня один: продолжать эээ... Если не матом, то действовать. Здоровая ли это позиция? Я не уверен. Надо ли с ней бороться? Возможно. Но потом всегда отпускает. И я открываю новый ресторан! Если вашим следующим вопросом будет, ходил ли я к психотерапевту, то да, ходил.
Милорадовская: Но?
Блинов: Но понял, что у меня ничего не меняется. А стало меняться, когда в моей жизни появились такие понятия, как режим дня и спорт. И когда я бросил пить.
Стацюк: А вот как раз хотел спросить, от чего тебе пришлось отказаться ради твоей бешеной продуктивности?
Блинов: Так вот от алкоголя и пришлось. Мы строили ресторан в Дубае, и я вошел в какой-то нервный клинч. Я был в панике. Пришлось принимать волевые решения: я стал ложиться в 10 вечера и вставать в 6 утра. Я начал ходить каждый день в тренажерку. Я ел 3–4 раза в день.
Сладость медовика в «Перемене» Стас Пауль балансирует сырным кремом, малиновым гелем, свежими ягодами и красным базиликом
Милорадовская: И сколько времени заняла перестройка?
Блинов: Честно — первые три месяца я вообще не понимал, в чем прикол. Через полгода появилась какая-то новая ясность в сознании. Думаю: еще пара месяцев, очищусь, как Венеция, появятся дельфины, и я начну опять выпивать. А когда прошел год, я понял, что выпивать я больше не хочу. Наверное, если я брошу курить, у меня такое же ощущение ясности в легких появится. Встаешь в 6 утра, и делать особо нечего, кроме как выпить кофе, покурить сигарету и сесть работать.
Милорадовская: Сила воли твоя, конечно, подкупает.
Блинов: Или дури. Я просто ничего не умею, кроме как работать. Вот где, может, проблема. Может, мне и нужен какой-нибудь коуч с колоссальным опытом: я вообще не против поучиться чему-то новому.
Стацюк: А что тебе удовольствие приносит? От чего кайфуешь?
Блинов: Мне нравится достижение какогото результата. Мне нравится вайб ресторана: сначала ты его продумываешь до малейших нюансов и реализуешь каждую деталь — от правильной тарелки до работающего как часы сервиса. Потом приходят гости, и когда я вижу, как они кайфуют, это тоже, конечно, приносит мне удовольствие. Нравится, когда все складывается, когда этот хаос управляется. Потом мне, правда, приходит мысль, что у кого-то хаос управляется еще лучше... Ну, и это, короче, уже проблема.
Стацюк: Это что, дух соревнования?
Блинов: Ну точно не зависть. И не мысли в духе: «Кто-то крутой, а я — ну такое». Но мне реально интересно, как у кого-то, у кого получается лучше, это получается! Ведь это значит, что они умеют что-то, что не умею я. А вот почему я это не умею, это уже вопрос!
Милорадовская: А продукты с тобой не разговаривают?
Блинов: Нет, до такого я еще пока не дошел.
Стацюк: Ты — шеф-повар? Ресторатор? Что говоришь, когда знакомишься с новыми людьми?
Блинов: Говорю — Дима Блинов. А если надо фотографию подписать в журнале, то я — сооснователь Duo Band и шеф-повар.
Старички, братишки, инфантильность и миссия принципы: как (не) устроена команда Duo Band
Милорадовская: У всех в индустрии общепита кризис кадров, рестораторы бьются головой об стены своих неоткрывшихся ресторанов, потому что не с кем работать. А вы научились выращивать кадры внутри команды. Как так?
Блинов: Многие нынешние шефы Duo Band пришли к нам на линейные позиции — и выросли. Чтобы это произошло, мы ими «занимались» — сначала несистемно, потом системно.
Милорадовская: Что значит — несистемно?
Блинов: Своим примером, дурью, харизмой. А еще — человеческим отношением. Никого не обманывали, не штрафовали. Проявляли заботу. Сейчас мне сложнее заниматься кадрами каждый день: в команде Duo почти 400 человек. Может, больше уже, надо посчитать. Поэтому мы ввели системный подход: раньше очень многое было завязано на мне, и это неправильно. Хотя бы потому, что люди не могут расти, когда у них нет ответственности.
Стацюк: А системно — это как?
Блинов: Например, раз в месяц организуем встречу новичков. Я рассказываю историю компании и представляю новым участникам Duo Band старичков: «Знакомьтесь, это Саша — он начинал официантом, а сейчас партнер Frantsuza Bistrot. А вот Слава — он зашел както в Harvest отгрузить камни, а потом решил остаться, и сейчас он заместитель генерального директора». Плюс наши сотрудники, чтобы понять, как что работает, две недели могут ходить по всем нашим ресторанам и тестить еду и сервис. А еще есть собрания, на которых можно конструктивно высказаться, и телеграм-канал, куда можно написать, что не нравится.
Милорадовская: Это работает?
Блинов: Да, ведь, бывает, люди думают, что их мнение никому не интересно. Или не видят путей роста. А моя задача — дать обратную связь и прояснить: мы хотим сделать отношения с командой прозрачными.
Стацюк: Прямо родительская забота!
Милорадовская: Самое время поговорить с Блиновым про инфантильность! У тебя с ней как?
Блинов: Вообще очень.
Милорадовская: Я хочу тогда сразу спросить тебя...
Блинов: ...Почему я сам такой? Зеркало. Инфантильность — это когда ты ведешь себя как ребенок во взрослой жизни.
Этот пирог из хрустящего слоеного теста с богатой на- чинкой из рапан и белых грибов стал лауреатом премии «Что где есть в Петербурге» в 2023 году и любимцем всех завсегдатаев Frantsuza Bistrot. Аплодисменты Ивану Фролухину!
Стацюк: А что у тебя с ответственностью тогда?
Блинов: Я бы с радостью вам передал хотя бы чуть-чуть, если б можно было. Но мне нельзя.
Милорадовская: Мы с Мишей готовы. Чем поделишься? Что делегируешь?
Блинов: Мы когда начнем обсуждать, я сразу решу, что не могу. Ничем бы не делился! Я вообще не очень люблю инфантильных людей.
Стацюк: А делегировать любишь?
Блинов: Блин, ничего себе. А какая тема интервью? Делегировать мне нравится, когда команда самостоятельно реализует какие-то проекты или идеи. Хорош ли я в делегировании? Наверное, не очень. Ну а если бы меня спросили — три твоих нелюбимых качества у человека, я бы сказал — инфантильность первое, а вторые два я не вспомню.
Стацюк: У Duo Band, может, есть брендбук с обязательной главой «Миссия»?
Блинов: Лет девять назад я действительно первый раз написал некий манифест с названием «Миссия»! Но вскоре от этого слова отказался: у всех миссия, миссия, миссия — слишком модно это стало. Заменил на «Принципы». И все их прописал — принципы работы в Duo, в которые я верю.
Милорадовская: Тебе это важно?
Блинов: Я иногда, может, по этому поводу и страдаю даже, но мне реально важно верить, почему я должен построить, например, еще один ресторан. Так-то я ведь могу и дома борщ приготовить. Но я правда считаю, что наш Duo Band дает комфортные и классные условия труда, дает возможность людям изменить свою жизнь, вырасти, работать. Надо ли ребятам из Duo Band работать хорошо и ответственно? Безусловно. Будем ли мы закрывать глаза на факапы человека, который не может выполнять те нормы, которые нам нужны? Ну, нет. Мы подойдем и скажем: «Чувак, надо лучше». Если он совсем не может лучше, мы разойдемся. Как бы бездельников мы не кормим. Но тем, кто готов впахивать, мы стараемся дать максимально хорошие условия.
Редакция Собака.ru специально приходит в Frantsuza Bistrot за зеленым салатом, который изо- брела Юлия Конева: из авокадо, страчателлы и ромейна под соусом из сливочного сыра, кинзы, лайма и саке
Милорадовская: По поводу впахивать — ты не умеешь отдыхать, и вся команда — тоже бешеные трудоголики?
Блинов: Мы больше не бешеные! Учимся, скажем так, балансу. Да, во времена, когда мы начинали, когда только открылся Duo Gastrobar, мы все пахали по 6–7 дней в неделю. И приняли это в какой-то момент за норму. Ну а куда меньше-то: круглосуточно — в самый раз! Конечно, люди стали выгорать. Два человека просто ушли из профессии после пары таких высоких сезонов. Мы сделали выводы: донабрали состав, поменяли график. И с тех пор держим себя в руках.
Стацюк: И все-таки меня не покидает ощущение, что управление в Duo Band выстроено посемейному. И ты всем немного батя! Стоит только пандемию вспомнить! Вы тогда запустили виртуальный суши-бар Sushi by Duo. И работала вся команда: сами готовили — сами развозили. Ты признавался, что это помогло сохранить персонал, проекты и поставщиков — вы даже на 50% докризисного оборота выходили.
Блинов: Такой большой семьи не бывает! Поэтому мы решили от семейных принципов в управлении отстроиться. Это совпало с политикой открытости и прозрачности, которую мы для себя приняли. Чтобы не было такого, что в команду приходят новые сотрудники и быстро понимают: некоторые люди здесь просто за медальки сидят — потому что они в первом Duo работали. И получается, чтобы трудиться в Duo Band, надо просто братишкой быть, а не классно работать.
Стацюк: В 2025 году оба твоих ресторана в Дубае — Duo Gastrobar Dubai Hills и Duo Gastrobar Greek Harbour — получили отметку «Мишлена» Bib Gourmand. Это важно?
Блинов: Для команды — очень. У нас ведь не было ни протекции, ни пиарщика, который сказал бы: «Ждите, сейчас я приведу к вам “Мишлен”». Изменило ли это что-то в дубайских Duo? Ну, гости приходят. Много? Ну, выжить на этом точно нельзя. То есть если бы у нас не было нашей собственной аудитории, которая, слава богу, подсобралась за пару лет и сейчас продолжает расти, «Мишлен» бы нам точно не помог.
Шеф-бартендер Иван Миклухин при- думал для Duo Asia энитайм-коктейль Pineapple Punch с пряным ромом, ананасом и икрой из брусники и эстрагона
Дмитрий Блинов представляет!
Стацюк: Познакомь нас, пожалуйста, с ребятами из Duo Band, которые участвовали в нашей съемке!
Милорадовская: И начнем с Рената, потому что он в отпуске!
Блинов: Ренат Маликов — мой партнер, душа вообще всех и вся: и гостей, и нашей команды. Самый, мне кажется, харизматичный человек в компании. Он внимателен ко всем нашим ребятам — помнит, кому помочь, кого поздравить. Я не знаю, а Ренат — точно в курсе. Ренат — батя.
Александр Попов — управляющий партнер и генеральный директор Frantsuza Bistrot — лучший человек на земле, я искренне его люблю! Именно он сидел с моими детьми в Дубае, когда мы с женой ходили на романтические свидания. А это многое говорит о человеке!
Андрей Ковалев — бренд-шеф ресторанов Tartarbar, Oggi, Reborn, «Перемена» — сильный, вовлеченный, харизматичный, работает без остановки. Мы вместе разрабатывали меню для «Перемены»: например, все вареники — и классное тесто для них — сделал он. Я рецепт этого теста не знаю!
Стас Пауль — шеф-кондитер Duo Band — талантливый кондитер с какими-то просто сенсационными идеями: откуда он берет их, мне неизвестно, но его грибной тарт с трюфелем поразил меня в самое сердце.
Иван Миклухин — гений, а не бартендер и бар-менеджер всех наших ресторанов. Как-то я то ли бросил пить, то ли собирался и попросил Ивана придумать для Harvest безалкогольные овощные коктейли. Так он такое придумал с огурцом, что я чуть с ума не сошел от восторга.
Иван Фролухин, наш француз, брендшеф Frantsuza Bistrot, Harvest, Duo Gastrobar. Гениально воспитывает кадры — они на кухне Frantsuza Bistrot растут как грибы после дождя.
Вячеслав Изотов — наш директор по развитию, человек, которому я доверяю во всем. Слава, наверное, наиболее чутко понимает мое видение и подход ко всем процессам, и я спокойно делегирую ему принятие решений — знаю, Слава не подведет.
Юля Конева — шеф-повар Frantsuza Bistrot — самый инициативный человек, которого я вообще встречал. Конкурсы, которые проводят в Duo Band, с премией в виде стажировки (ребята ездили во Францию, например!) — это заслуга Юли. А еще Юля проводит в ИТМО лекции для поваров, на которые приходят студенты, наши коллеги и даже просто люди с улицы. А еще она организовала кулинарную библиотеку у нас в ресторанах — и в ней уже сто книг, не меньше!
Илья Колесник — шеф-повар Duo Asia — постоянно развивается, читает, путешествует по Азии за вдохновением, а потом предлагает отличные сеты! Я приезжаю к Илье на дегустации — принимаю все (и с минимальными комментариями!).
Одно из первых блюд для ресторана Reborn от шефа Ковалева (и особый предмет его гордости!) — карпаччо из говядины с пряным баклажаном
Стацюк: Тру-крайм — не упомянуть инвестора Duo Band (с самого первого проекта!)! Речь об основателе Limonov Art Foundation Сергее Лимонове.
Блинов: Сергей Лимонов был бывшим соседом моей будущей жены по коммуналке на Невском проспекте. Так мы и познакомились. Сергей быстро стал преуспевающим юристом — о его выдающемся уме и бесчисленных талантах мы как-нибудь поговорим отдельно, — но, как человек из Ижевска, был не сильно избалован гастрономией. Картошечка — и ладно. Но Лимонов не просто так теперь один из самых известных коллекционеров современного искусства в Петербурге: важные качества Сергея — это интуиция и любознательность, и вот из простого человеческого интереса Сергей начал захаживать в рестораны, где я работал: «Осьминог? Любопытно (матом). Ну, надо пробовать». Так, слово за слово, мы начали обсуждать, как запустить собственный ресторанный бизнес. А сейчас Сережа участвует во всех проектах Duo Band в Петербурге.
Абсолютный бэнгер Стаса Пауля для Harvest — свекольный мильфей с вяленой вишней, жирной деревенской сметаной, карамелью и чипсами из свеклы
Стрем? Или норм?
Стацюк: Суперигра! «Стрем или норм»!
Блинов: Понеслась!
Стацюк: Представь: в «Перемене» овербукинг, и тут тебе приходит голосовое от суперзвезды — срочно нужен стол!
Блинов: Это норм, но помочь я ничем не могу: столы в «Перемене» или в любом другом нашем ресторане за мной не держат. Нет у меня такой привилегии. Я могу напрячь управляющего, и он уточнит ситуацию по брони. Но если стола нет — нет стола. И кстати, пишут мне редко: я, скажем так, не самый социально активный человек.
Стацюк: Блюдо на заказ — стрем или норм?
Блинов: Это как это — блюдо на заказ?
Стацюк: Приходит в Harvest гость и просит шашлычок из овощей!
Блинов: Не, такое не делаем. Но! Мы работаем над собой и стали лояльнее: если раньше отказывались менять рецептуру категорически, до последней кинзы, то сейчас можем и не класть в блюдо то, что туда можно не класть. Но вот это вот «добавьте три огурчика и сделайте мне пюре не из картофеля, а из батата» — стрем.
Стацюк: Кейтеринг на дубайской яхте — стрем или норм?
Блинов: Ты откуда знаешь? Тебе кто-то рассказал? Да, думали о кейтеринге на яхтах этим летом! Но — не было! Мы когда только открыли Duo в Дубае, у нас сразу такие запросы пошли, но мы от них отказывались: ни времени, ни команды. Этим летом вроде и команда в сборе, и не сезон в ресторане — можно и кейтерингом на яхте заняться, но… Пока рассматривали этот вопрос, опять сезон наступил, и, слава богу, вопрос с яхтами отпал сам собой. Правда, мы никому, кроме нашей маленькой гордой кучки, не рассказали о том, что вообще-то мы были готовы к кейтерингу на яхтах. Вот — вы первые. Норм!
Стацюк: Давай про стрем! Есть у тебя гастрономическое guilty pleasure? Роллтон, может, с похмелья?
Блинов: Запрещеночка? Блин, да нет, я скучный в этом плане человек. Хотя роллтон, ты прав, святое. Доширак этот острый! Нет-нет да и закажешь в самолете. Есть еще дубайская сеть бургеров Shake Shack. К «Макдональдсу» и «Бургер Кингу» я спокоен. А вот что касается Shake Shack, я знаю, в каком терминале дубайского аэропорта есть их точка, а в каком нет, понимаешь? Это при том, что я периодически пытаюсь нормально питаться: гречка, овощи, рыба. Люблю молочное на завтрак — когда я в Дубае, у меня в холодильнике стоят 6 килограммовых банок йогурта и 6 банок малинового варенья. Когда я в Петербурге — все то же самое, только вместо йогурта — творог.
Милорадовская: А что такое ненормально питаться по версии Блинова?
Блинов: Когда мы запускали «Перемену», я мог не есть сутками. Голодаешь 20 часов — а потом ешь все подряд: конечно, все скатывалось к простой сдобной булке. Это ненормально.
Стацюк: Копипаст в ресторанной индустрии — стрем или норм?
Блинов: Как-то человек был у нас месяц на стажировке, а потом открыл ресторан, не помню в каком городе, с меню, которое на 50% цитировало меню Duo Asia. Мы ведь ничего не скрываем: техноложки в общем доступе. А авторских прав в ресторанной индустрии не существует.
Милорадовская: То есть фотограф может заработать на авторских правах, а шеф-повар — нет?
Блинов: Если бы я придумал гречу, вот это было бы интересно. Но я пока не придумал гречу. Ну или хотя бы договорился со всеми, что гречу придумал я.
Милорадовская: Тогда гречу в блиновку переименовали бы.
Блинов: Крупа блиновка. Мечта! Ох и прошелся бы я за мздой по всем столовым!
Это Duo Band! Кто двигает в массы гастрономическое образование, а кто феноменально готовит пате крут? Знакомьтесь, если не знакомы, — суперкоманда Блинова
Вячеслав Изотов
Кто: Директор по развитию, заместитель Дмитрия Блинова.
Бэкграунд: Руководитель отдела продаж (состоявшего из одного Изотова) в Oriflame, муж на час
Путь в Duo Band: Пришел по заявке на выполнение подсобных работ при строительстве Duo. Первая задача — носить камни и копать землю.
Чем хорош: Решает самые сложные проблемы и неплохо формулирует мысли.
Фирменная фраза: Состоит из матов.
Андрей Ковалев
Кто: Бренд-шеф ресторанов Tartarbar, Oggi, Reborn, «Перемена».
Бэкграунд: Набивал руку в ресторанах гастрономической столицы Юга — Ростована-Дону («ОнегинДача», New York, «Гайд Парк»).
Путь в Duo Band: В 2017 году Дмитрий Блинов выложил пост в своих соцсетях: на металлическом столе лежит человек, связанный, с кляпом во рту и подпись «ищем сотрудника — денег не платим, кормим мало». Я откликнулся и попал на стажировку.
Чем хорош: Чувствует мясо, феноменально готовит его и придумывает классные рифмы. Фирменное блюдо — карпаччо с пряным баклажаном и кунжутным айоли и севиче из вырезки с перцем рамиро и чили.
Фирменная фраза: Хорошие заготовки — хороший сервис.
Юлия Конева
Кто: Шеф-повар Frantsuza Bistrot.
Бэкграунд: В СV Юлии — работа в светском ресторане «Сад» и загородном «Б.О.Р. 812»
Путь в Duo Band: Стартовала линейным поваром в Harvest, затем перешла в эстетский Recolte под крыло шефповара Алексея Алексеева, но именно во Frantsuza Bistrot под присмотром главного по пате крут Ивана Фролухина доросла до главного дирижера кухни.
Чем хороша: Двигает гастрономическое образование в массы! Собирает библиотеку дорогущих кулинарных изданий для всей команды, организовывает поварские конкурсы внутри Duo Band и продюсирует лекции совместно с ИТМО.
Фирменная фраза: Цели и ценности одинаково важны.
Ренат Маликов
Кто: Совладелец Duo Band.
Бэкграунд: До начала эры Duo Band больше десяти лет работал поваром в ресторанах двух столиц.
Путь в Duo Band: С первых дней владеет ключами ресторанов Duo Band.
Чем хорош: Мастер обаяния найдет подход к каждому гостю и общий язык с любым человеком. Когда Ренат в зале ресторана, он видит вообще все, как Роналду на футбольном поле.
Фирменная фраза: Выдыхай.
Иван Миклухин
Кто: Бар-менеджер Duo Band.
Бэкграунд: В общепите работает с 15 лет.
Путь в Duo Band: Попал на стажировку в Duo Asia через hh.ru в 2018 году. Стал барменом — и понеслось!
Чем хорош: Придумывает напитки, которые хочется повторить, — например, негрони с кимчи в Duo Asia, безалкогольные Two Dramas с маракуйей и горгонзолой из Duo Gastrobar или Green Peas Tini (зеленый горошек и бергамот!) из Harvest.
Фирменная фраза: Главное — не сделать хуже.
Стас Пауль
Кто: Шеф-кондитер Duo Band.
Бэкграунд: Стас начал свою карьеру с работы линейным поваром в «Пряности&Радости» от Ginza Project, затем пришел на кухню ресторана Джейми Оливера Jamie's Italian, где дорос до су-шефа.
Путь в Duo Band: Время от времени Пауль узнавал, можно ли как‑то попасть к Блинову. И вот летом 2017 года Стас добился своего. Первое время в команде Duo Band он стоял на бэке, разделывал мясо и рыбу, через год стал работать поваром на сервис в зал. Однажды приготовил десерт просто на пробу, а его тут же поставили в меню. В 2020 году, когда рестораны открылись после локдауна, окончательно перешел в кондитерский цех.
Чем хорош: Виртуозно работает с продуктами, которые совсем не мэтчатся с обычными десертными вкусами. Если мильфей, то свекольный, если лимонное мороженое, то с грибной карамелью.
Фирменная фраза: Во всем ищи нестандартный подход.
Александр Попов
Кто: Управляющий партнер и генеральный директор Frantsuza Bistrot.
Бэкграунд: Трудился официантом в сети суши-баров «Оригами», в ресторане Sardina на Рубинштейна, затем попал в Zimaleto Group, где и познакомился с Блиновым и Маликовым. Участвовал в открытии Freeman`s в качестве управляющего.
Путь в Duo Band: Набор персонала в первый Duo представлял собой «обзвон корешей». Одним из первых таких «корешей» и стал Попов — 1 марта 2014 года вышел официантом в Duo Gastrobar.
Чем хорош: Гуру управления с черным поясом по коммуникации и междисциплинарности. Совместно с отделом HR проводит тренинги для новобранцев Duo Band, помогая им быстрее адаптироваться.
Фирменная фраза: Не хочешь, давай как хочешь, а хочешь, так давай.
Иван Фролухин
Кто: Бренд-шеф Frantsuza Bistrot, Harvest, Duo Gastrobar.
Бэкграунд: В родном городе Каменске-Уральском Иван стал поваром на труболитейном заводе после прохождения кулинарных курсов. В 2005 году попал служить на крейсер «Аврора», где отвечал за питание офицеров и мичманов. В 2011 году принимал участие в открытии (и стал сушефом) ресторана miX под руководством мэтра французской кухни Алена Дюкасса, а затем был приглашен на работу в Париж в культовый Plaza Athenee.
Путь в Duo Band: В 2015 году Фролухин позвонил Блинову и попросился на работу в Duo. Иван сразу понял, что останется в команде надолго. В 2018‑м перешел в Harvest, а в 2021‑м Дима предложил возглавить Frantsuza Bistrot.
Чем хорош: Именно под таланты Фролухина и его пате крут (традиционный французский пирог с богатой мясной начинкой) было придумано первое французское бистро от Duo Band, перезапустившее гипертренд по всей стране.
Фирменная фраза: Сервис, забираем!
