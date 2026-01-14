Ресторатор Дмитрий Блинов — о «Перемене» и своих переменах: Michelin, отказ от алкоголя и перезагрузка Duo Band

«Перемена», годный борщ и мадленка Блинова. Оливье не будет, но будут знаки!

Милорадовская: С чего тебе захотелось «Перемену»? Ты буквально каждый год запускаешь очередной громкий проект, и вот пришла пора открыть еще один, десятый?

Блинов: Я не открываю рестораны от скуки. Мне уже 40 в этом году, и, представьте, захотелось начать готовить немного другую, не самую характерную, может, для меня еду. Уютную, родную, домашнюю, простую.

Милорадовская: Шок.

Стацюк: Оксюморон — простая домашняя кухня от Блинова!

Блинов: Кто не был в молодости революционером, у того нет сердца. Кто не стал консерватором, у того нет мозгов.

Милорадовская: К такой перемене в главном панк-рестораторе Петербурга Блинове жизнь нас не готовила, конечно.

Блинов: Перемена — это ведь не только порядок блюд: первая перемена, вторая, третья. Перемена — это развитие: то, что прямо сейчас требуется Duo Band, как компании, и мне, как шефу, — меняться, во что-то эволюционировать. Кроме того, у нас уже нет желания доказать всем и вся свое гастрономическое превосходство: сейчас, мол, придем и покорим Петербург, Москву, Россию, весь мир. Эволюция, а не революция, получается.

Стацюк: И получается, «Перемена» — твой первый зрелый проект?

Блинов: Я не знаю. Надеюсь! Десять лет назад я бы точно такой не сделал — вмешался бы мой инфантильный максимализм: типа не модно — я что, не ел котлет, что ли? Это ради чего люди будут приходить в ресторан — чтобы пельмени заказать?!

Стацюк: И что изменилось?

Блинов: Шли годы, во мне зрели все эти котлеты-борщи, они буквально заставляли меня себя готовить, и я не понимал, как с этим быть. А потом стало ясно: под щи-борщи-котлеты нужно открывать ресторан. Нарядный, эстетичный, большой проект — и по моим ощущениям, именно такой нашей команде и был нужен: «Перемена» — это авторская русская кухня на каждый день. Да, не такая уж и простая, но без совка: оливье на майонезе и бесконечные соленья я готовить не собираюсь.