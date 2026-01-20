«Ушла эпоха», — рестораторы Петербурга вспоминают, каким был глава Ginza Project Вадим Лапин

На 63-м году ушел из жизни патриарх ресторанной индустрии, сооснователь первой в стране ресторанной группы — холдинга Ginza Project Вадим Лапин. Прощание с ним пройдет 21 января в Смоленской церкви, затем его похоронят на Смоленском православном кладбище. Редакция Собака.ru поговорила с его коллегами — рестораторами Петербурга.
Арам Мнацаканов
Глава Probka Family
«Горькая и очень грустная новость о смерти Вадима Лапина, моего товарища, с которым нас связывала многолетняя дружба. Еще не было детей наших, когда мы начали дружить, а потом и наши чада подружились. Это невосполнимая утрата и для семьи, и для команды. Все мы, наши сотрудники, близкие, родные, искренне соболезнуем семье. Желаем сил Марку пережить эту трагедию. Будем стараться делать так, чтобы не подвести его».
Алена Мельникова
Гастропродюсер, соавтор бистро Crevette и ресторана Bergamot
«Для меня Вадим был близким и родным человеком. Когда я потеряла отца, он оказал мне большую поддержку.
Мы сотрудничали почти десять лет, начиная с ресторана The Repa, и за это время я многому у него научилась. Он был смелым, справедливым, щедрым, обаятельным и веселым человеком, который любил жизнь.
Моя самая любимая история, связанная с Вадимом: как‑то он пожаловался, что ни один из поваров не может приготовить вкусного осьминога с жареной картошкой, как на Майорке. В тот год я как раз отдыхала в Испании и буквально довела маму до отчаяния, перепробовав осьминога во всех забегаловках. В одном ресторане вместе с шефом я приготовила это блюдо и узнала секрет. По возвращении я сделала его для Вадима — он попробовал, обрадовался и сказал, что это именно то самое блюдо, после чего дал мне 1000 евро. Было очень приятно и весело.
Встречей со своим мужем я тоже во многом обязана ему. Если бы Вадим не так рьяно отбирал шефов, вряд ли бы дело дошло до Ростова. Когда Олег делал дегустацию для Вадима, тот вынес вердикт: «Побольше бы таких шефов, которых не надо править. Бери его, Алена». Так и вышло — во всех смыслах.
Для отрасли, для бизнеса и для меня это большая потеря. Соболезную его семье и разделяю боль утраты».
Леонид Ноткин
Ресторатор, соавтор бренда «Шаляпин»
«Ужасно жаль. Мы не были ни друзьями, ни приятелями, но я относился к нему с очень большим уважением. Светлая память.
Помимо вклада в индустрию, который невозможно переоценить, Вадим был просто красивым человеком, еще довольно молодым, всегда элегантным и подтянутым. Ну а что касается рынка, он создал первую ресторанную группу: сейчас все называют себя ресторанными группами, но «Гинза» действительно была первой. И это были прекрасные проекты, вдохновившие многих молодых прийти в эту профессию, которой он занимался с большим знанием дела и с большим вкусом».
Александр Белькович
Ресторатор и телеведущий, автор кулинарных книг
«Вадим Лапин был большим профи своего дела. Именно благодаря ему началась моя карьера шеф-повара в Петербурге. Я всегда восхищался его умением руководить командой, чувствовать тренды и давать возможность людям расти. Вадим подарил мне огромный опыт развития в профессиональной сфере. Вместе мы путешествовали, посещали множество ресторанов по всему миру, изучали ресторанную культуру и реализовали уникальные проекты. Уверен, что Марк достойно продолжит дело отца».
Вадим и Марк Лапины на церемонии вручения премии «Что где есть в Петербурге» — 2023
Наша редакция наградила Вадима Валентиновича «За активное развитие гастрономии» (в 2023 году Ginza Project отмечала 20-летие)
Михаил Соколов
Ресторатор, сооснователь italy
«В самом начале нашего пути Ginza для нас была эталоном. Компания‑лидер, за которой мы внимательно наблюдали, а решения, которые тогда принимал Вадим Валентинович, казались нам по‑настоящему уникальными и смелыми. Его компания работала на стыке творчества и предпринимательства, постоянно двигая планку рынка выше. Много лет мы следили за их развитием, вдохновлялись, учились выстраивать сервис, пока они создавали новые концепции и формировали тренды. По сути, для нас Ginza была той самой путеводной звездой, на которую хотелось равняться».
Наталья Малиновская
Маркетинг-директор Probka Family
«Мы знали с Вадимом друг друга сто лет, еще задолго до того, как возникла первая Ginza. От начала времен. Помню, как у меня в офисе на Васильевском острове Вадик с партнерами рассказывали о планах открыть свой первый ресторан, а я их отговаривала — место казалось провальным! Аптекарский остров был тогда темной окраиной Петроградки (которая и сама по себе вовсе не была популярным районом), вдалеке от центра светской жизни. А затем Вадик открыл Ginza. Все, что они делали в маркетинге своих ресторанов начиная с этого момента должно стать кейсами в бизнес-школах.
Никто до них (и после тоже) так виртуозно не строил свою лояльную аудиторию через direct marketing (программа вечеринок с Martini в Гинзе была грандиозным успехом), никто и никогда не решался сделать рестораны «для каждого гостя, с любыми потребностями». А чего стоил кросс-маркетинг среди своих ресторанов- все помнят десятки разных визиток ресторанов группы на входе в каждый ресторан Гинзы! Я до сих пор храню маленький буклетик, в котором, мне кажется, было 250 ресторанов от Ginza! Грандиозный рост компании Вадику очень соответствовал.
Он горел всем этим: идеями, установлением связей, придумками вроде «чтобы еще предложить нашим лояльным гостям» и так далее. Каждую нашу встречу он был чем-то увлечен и рассказывал всякий раз о новом проекте. У него был настоящий талант подбирать людей в команду, таких деятельных и самостоятельных сотрудников я не встречала больше нигде!
К талантам Вадима прилагался бесконечный труд. Мы были соседями и я часто встречала Вадика в доме, он работал всегда, даже на беговой дорожке всякий раз говорил по телефону.
Последние годы, когда уже выросли и подружились наши дети, мы виделись реже, но всегда очень тепло. Я восхищалась тем, как он сделал Марка полноценным партнером в бизнесе, как поддерживал сына во всем.
Вадик был не просто другом, прежде всего - просто очень хорошим человекам, которого будет не хватать этому миру .
Светлая память.»
Артем Цхакая
Big Wine Freaks
«Мы вместе сделали несколько интересных проектов — без Вадима их бы не было. А еще он показал, что в партнерстве честолюбие и амбиции это не так важно, как ответственность и результат».
Тимур Дмитриев
Ресторатор, сооснователь italy
«Уход Вадима Лапина — большая потеря для всей ресторанной индустрии. Он был человеком, который задавал уровень: по качеству, по смелости идей, по отношению к профессии. Его проекты не просто работали — они формировали вкус, мышление и культуру. Для многих из нас он был ориентиром и источником вдохновения. Его вклад в развитие индустрии невозможно переоценить».
Алексей Буров
Ресторатор, глава группы Dreamteam
«Я знал Вадима Валентиновича много лет, он всегда по-доброму ко мне относился, поддержал пару очень амбициозных инициатив, которые реализовались в большое для города дело только благодаря его доверию. Невероятно харизматичный, очень жизнерадостный и вдохновляющий человек. Мои искренние соболезнования семье, без всяких оговорок: ушла эпоха».
