«Ушла эпоха», — рестораторы Петербурга вспоминают, каким был глава Ginza Project Вадим Лапин

Гастропродюсер, соавтор бистро Crevette и ресторана Bergamot

«Для меня Вадим был близким и родным человеком. Когда я потеряла отца, он оказал мне большую поддержку.

Мы сотрудничали почти десять лет, начиная с ресторана The Repa, и за это время я многому у него научилась. Он был смелым, справедливым, щедрым, обаятельным и веселым человеком, который любил жизнь.

Моя самая любимая история, связанная с Вадимом: как‑то он пожаловался, что ни один из поваров не может приготовить вкусного осьминога с жареной картошкой, как на Майорке. В тот год я как раз отдыхала в Испании и буквально довела маму до отчаяния, перепробовав осьминога во всех забегаловках. В одном ресторане вместе с шефом я приготовила это блюдо и узнала секрет. По возвращении я сделала его для Вадима — он попробовал, обрадовался и сказал, что это именно то самое блюдо, после чего дал мне 1000 евро. Было очень приятно и весело.

Встречей со своим мужем я тоже во многом обязана ему. Если бы Вадим не так рьяно отбирал шефов, вряд ли бы дело дошло до Ростова. Когда Олег делал дегустацию для Вадима, тот вынес вердикт: «Побольше бы таких шефов, которых не надо править. Бери его, Алена». Так и вышло — во всех смыслах.

Для отрасли, для бизнеса и для меня это большая потеря. Соболезную его семье и разделяю боль утраты».