5 ресторанных открытий зимы в Петербурге: квазиазиатский ресторан, утка на березовых дровах и калининградская шаверма

Кухня восточной Азии, пастрами-стейк и четырехслойный (!) пате из утки с желе из саке: рассказываем о самых ярких гастрономических открытиях.
House of Jade
Пополнение в квартале писателей! Новый двухэтажный ресторан House of Jade с блюдами японской, гонконгской, кантонской, тайваньской и сычуаньской кухонь. Его открыли команды italy и EZO Izakaya и Giallo Bistro.
На первом этаже встречает винтажная аудиосистема Pioneer конца 70-х и акустика Bowers & Wilkins. Здесь барная зона, открытая кухня, гриль и атмосфера шумного азиатского бистро. Готовят мидии с шаосинским вином, веганские димсамы с кольраби, тофу по-монгольски, тайбэйский рис с говяжьим стейком на углях и тайваньский шницель. Есть классные разделы для шеринга: все, что приготовлено на гриле робата (кебаб из ягненка с йогуртом или куриные сердечки с перечным соусом), а также небольшие закуски xiao chi — маринованный сельдерей или редис, бокчой кимчи и жареный арахис с анчоусами.
Барное меню включает байцзю, саке, внушительный листинг китайского и японского чая и целое меню матчи.
Некрасова ул., 37
Self Edge Chinois
Cовременная интерпретация китайской кухни от шефа Алексея Каневского и премиум-raw-бар от Дмитрия Тяна. Ресторатор Алексей Буров открыл Self Edge Chinois во имя димсамов, краба и утки. Делают ее так: утку надувают, обваривают бульоном, сушат в течение 12 часов, коптят на березовых дровах в смокере, доводят в герметичном пакете под высоким давлением около часа. Без соли, перца и других специй или маринада.
Глаз цепляет множество деталей: гигантский парящий цветок (его напечатали на 3D-принтере), винтажная посуда с китайских блошиных рынков, импровизированный аквариум. В планах у команды: DIY-бар гриль прямо за столом с возможностью самостоятельно приготовить вагю из мраморной говядины или деликатесный о-торо на гриле, и ужины «омакасе». А еще будут чаепития! Особое место в карте занимает китайский speciality-чай: парящий Габа улун, редкий желтый Цзинь Цзюнь Мэй и молодой красный (дорогущий!) Дун Дин «Золотая награда»
пр. Добролюбова, 11
Bergamot
Шеф-повар Олег Перфилов и гастропродюсер Алена Мельникова явили Петербургу современный классический ресторан, каким он и должен быть. Владелец диплома Le Cordon Bleu Олег Перфилов своей профессиональной родиной считает Францию, где трудился у мэтра Пьера Гарнье, поэтому французский прононс слышится в каждом блюде. Пробуем четырехслойный (!) пате из утки, пюре запеченной айвы, мусса из фуа-гра и желе из саке. К нему в пару обязателен воздушный хоккайдо (его и бородинский хлеб пекут сами!). Ассорти томатов — черри, маринованные в кимчи, вяленые, узбекские — шеф Перфилов дополняет зеленью, грейпфрутом и лимонным йогуртом. В разделе супов у него — редкий каштановый со сморчками, фаршированными топинамбуром.
Малая Зеленина, 4
Pastrama Mama
Команда бара Bloody Mary (16 вариаций «Кровавых Мэри» отдают в том числе и в трехлитровых банках!) открыла ресторан Pastrama Mama Bar & BBQ на углу Садовой улицы и Ефимова.
Мясо готовят в технике Slow & Low: пастрами и ребра сначала маринуют, а затем коптят на вишневом дыму около 10 часов. Главные специалитеты меню — свиные ребра пастрами с хрустящей корочкой и пастрами-стейк (маринование, обработка паром, копчение и финальная обжарка на живом огне). А еще здесь классные и нескучные завтраки. К примеру, шакшука BBQ с легким дымком и нью-йоркский бейгл с тахини.
ул. Ефимова, 4а
«Промрыба»
Рыбный день — каждый день! Главная калининградская шаверма появилась в Петербурге — филиал «Промрыба» из старого Кенигсберга. Берем ту самую шаверму — с филе судака (хит!), королевской креветкой, мидиями, кальмаром, камчатским крабом или тунцом; «поебуриху» из пеламиды и фишбургер — и тут же переносимся на берег Балтийского моря. Еще одна точка «Промрыбы» скоро появится в Мурине.
ул. Большая Московская, 1-3
