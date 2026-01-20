5 ресторанных открытий зимы в Петербурге: квазиазиатский ресторан, утка на березовых дровах и калининградская шаверма

Пополнение в квартале писателей! Новый двухэтажный ресторан House of Jade с блюдами японской, гонконгской, кантонской, тайваньской и сычуаньской кухонь. Его открыли команды italy и EZO Izakaya и Giallo Bistro.

На первом этаже встречает винтажная аудиосистема Pioneer конца 70-х и акустика Bowers & Wilkins. Здесь барная зона, открытая кухня, гриль и атмосфера шумного азиатского бистро. Готовят мидии с шаосинским вином, веганские димсамы с кольраби, тофу по-монгольски, тайбэйский рис с говяжьим стейком на углях и тайваньский шницель. Есть классные разделы для шеринга: все, что приготовлено на гриле робата (кебаб из ягненка с йогуртом или куриные сердечки с перечным соусом), а также небольшие закуски xiao chi — маринованный сельдерей или редис, бокчой кимчи и жареный арахис с анчоусами.

Барное меню включает байцзю, саке, внушительный листинг китайского и японского чая и целое меню матчи.

Некрасова ул., 37