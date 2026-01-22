Самые ожидаемые ресторанные открытия 2026 года в Петербурге

«Белый Рябчик»

Новый русский ресторан от Виктора Федотова («Круч», PioNero) откроется уже 28 января. Проект займет помещение в Доходном доме банкира Бурцева на Петроградской стороне по соседству с кафе «Круч» и Отелем 6/3. За дизайн интерьера отвечает Ксения Смирнова (Salone pasta bar, Sea, Signora, Tondo).

Шеф-повар Роман Найзабеков («Круч», Eclipse) обещает готовить на открытом огне в печи, а еще квасить, коптить и долго томить!

ул. Блохина 6/3