Самые ожидаемые ресторанные открытия 2026 года в Петербурге

15 гастрономических премьер, которые ждут нас в этом году. Русский проект от El Copitas Bar, грузинский Leila от Алексея Бурова (Dreamteam), Алексея Крылова и Александра Прокофьева (Jungle, Ciao), велнес-боулы Nothing Fancy на Васильевском острове и хайлайты гастрономии с берегов Черного моря.
«Белый Рябчик»
Новый русский ресторан от Виктора Федотова («Круч», PioNero) откроется уже 28 января. Проект займет помещение в Доходном доме банкира Бурцева на Петроградской стороне по соседству с кафе «Круч» и Отелем 6/3. За дизайн интерьера отвечает Ксения Смирнова (Salone pasta bar, Sea, Signora, Tondo).
Шеф-повар Роман Найзабеков («Круч», Eclipse) обещает готовить на открытом огне в печи, а еще квасить, коптить и долго томить!
ул. Блохина 6/3
Николай Киселев, Артем Перук, Игорь Зернов
10 лет выдержки El Copitas Bar: эпичная история факапов самой титулованной барной команды Восточной Европы
К началу горячего сезона (май-июнь) команда El Copitas Bar явит проект с русской кухней в доме Мурузи — по соседству со своей китайской закусочной и баром «Пища династии Минь» (победитель премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 в номинации «Лучшая утка по-пекински»).
улицей Короленко, 14 / Литейный проспект, 24
Leila
Вместо закрывшегося ресторана Gastroli ближе к лету появится Leila — филиал грузинского проекта Алексея Бурова (Dreamteam), который он создал совместно с Алексеем Крыловым и Александром Прокофьевым (Jungle, Ciao) в Лимассоле.
Рестораторы уже выступали в коллаборации и в Петербурге: Алексей Буров участвовал в донастройке нюансов обновлённого грузинского бистро Nino Крылова и Прокофьева на канале Грибоедова.
ул. Пестеля, 7
TONY
В марте в доходном доме Чайковской откроется бистро TONY от Дарьи Станкевич, владелицы очень красивой кофейни Keny, ради фото в которой мы ездили на Черную речку.
Также в составе команды Роман Семенков, сооснователь Tony и Noon, шеф-повар Иван Лучкин (Blackchops, Poly, работал в Probka, Hitch). Шеф-бариста — Виталий Руммо (Keny, «Культура общения» и Setter's Cafe), он возьмет на себя все кофейное направление и бар.
Пространство бистро поделили на зоны, в оформлении — церковные кресла — стасидии, а главный архитектурный элемент — панорамные окна-гармошки. Летом их будут открывать нараспашку... Ждем!
Озерный переулок, 7
Pont
Этой весной в ЖК «Леонтьевский мыс» откроется ресторан черноморской кухни Pont. Проект находится под управлением команды Faces Team (Faces, Faces Bistrot, Taste).
В меню — хайлайты гастрономии с берегов Черного моря в исполнении шеф-повара Родиона Жевака (работал Cococo, Probka на Добролюбова). Будут блюда на гриле и из печи, морепродукты, raw-бар, уха и лахмаджун, чорба, кебабы и хачапури, калкан, барабуля и рапаны.
В интерьере от Ксении Смирновой (Salone pasta bar, Sea, Signora, Tondo) люстра на полтысячи капель и терраццо из выложенной вручную гальки, голубой мрамор и арт-рельефы из ракушек. Также обещают камин и сигарную комнату, а летом — террасу у воды с видом на Малую Невку.
ул. Ждановская, 45
Прямо сейчас на Большой Морской улице ресторатор Алексей Алексеев возводит новый проект с кухней, построенной вокруг живого огня. В меню — классическое и авторское прочтение восточных стран и Кавказа.
На Итальянской улице italy во главе с рестораторами Михаилом Соколовым и Тимуром Дмитриевым строят двухуровневое заведение — и, в соответствии с геотегом, очень итальянское (с миланским шефом Лукой Наталини, шеф-поваром ресторана AUTEM, отмеченного звездой Michelin): на первом этаже будет хайлевел-cuisine с белыми скатертями, внизу — музыкальный piano-бар под старыми кирпичными сводами.
Nothing Fancy
Экспансия на Васильевский остров ждет наше любимое велнес-бистро от Анри Бера и Стивена Шарма, с кухней от шеф-повара Романа Киселева. Теперь боулы, сытные и многосоставные каши и ультразеленые соки появятся в ЖК «Большой, 67»
21-я линия Васильевского острова, 19
Новость о том, что на месте ресторана Barca на Левашовском хлебозаводе небезызвестное трио Анри Бера, Романа Киселева и Стивена Шарма откроет новое кафе, стала самой популярной за 2025 год в нашем телеграм-канале «Что где есть в Петербурге». Ребята пока только намекнули, что концепция исходит из названия самой локации (ждём хлеба и сладких булок!).
Барочная ул., 4аа
Tiger Lily
В Петербурге откроется второй Tiger Lily (первый работает за цветочной лавкой в «Пассаже» на Невском). Наш отдел «Петербург будущего» первым показал, каким будет новое многофункциональное пространство «Среда» на Васильевском острове. Его откроют зимой в особняке Сысоева на 9-й линии Васильевского острова, 60. Во дворе исторического здания обустроят общественную зону с террасами. Среди резидентов — второй ресторан Tiger Lily, ресторан высокой кухни Patu 11/08 с блюдами из мяса и рыбы сухого вызревания, семейными соленьями в raw-версии
9-я линия Васильевского острова, 60
JIDAI
Команда Meat_Coin в лице Владимира Эккеля и Нодара Узарашвили совместно с Алексеем Когай (партнер Oshi Izakaya, Mendeleev Bar, в прошлом head-шеф «Сахалин» и резидент IKRA), откроют ресторан JIDAI. Проект объединит в себе два формата: в духе изакая на верхнем этаже, внизу — камерный зал омакасе. Идеи ребята набирали во время своего гастропутешествия по Японии.
наб. Адмирала Лазарева, 22
Clara bistro
Мансур Валиев, выросший в пустыне Кызылкум (город Навои, Узбекистан) встал на профессиональные рельсы в России — учился у шеф-повара Антона Абрезова в Gräs и Commons, пробовал себя в качестве заведующего кухней в Schengen и Sight, верховодил в «Ателье Tapas & Bar», а сейчас строит свой проект. Скоро на Карповке распахнет двери Clara bistro. Интерьер разрабатывает дизайн-студия KIDZ (Eggsellent, Dizengof/99).
наб. реки Карповки, 31/1
FLO
Дмитрий Богачев, шеф и идеолог ресторана Mr. Bo, в котором он расширяет наше сознание на тему азиатской кухни, запускает свой второй проект — FLO (Food Lovers Only) — на правом берегу Невы, в районе Малой Охты. В меню — микс французской и итальянской кухонь (будут морепродукты и домашняя паста), завтраки и витрина с выпечкой.
Стахановцев, 1, строение 1
Клубный дом «Квадрия» в золотом треугольнике Петроградской стороны наполняется классными гастрономическими проектами. Уже открыты ресторан Bergamot, кафе-кондитерская Au Dela, а скоро шеф Мурад Бердиев, идеолог ресторана Porto 19, представит новый проект с авторскими завтраками.
Малая Зеленина, 4
«Еда с именами»
Эксклюзив! В конце мая на Обводном канале откроется двухэтажный фермерский магазин «Еда с именами» с собственным производством от Андрея Ефимова, основателя нового локального бистро и лавки «Фромажери».
Здесь можно будет купить сыры и продукты, в том числе, от местных фермеров, и заготовки для домашней кулинарии. Внутри будет большой коммунальный стол, чтобы можно было все попробовать не отходя от кассы.
наб. Обводного канала, 106
Комментарии (0)