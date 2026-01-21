Настойки со вкусом ежевичного пломбира с рябиной, отвар от отеков и роспись в духе Врубеля: новый русский бар «У Марьи»

Блины с ничем, сало по-домашнему, щучьи пельмени и курник — наши скрепы! Все дорогие сердцам редакции Собака.ru блюда украшают меню нового русского бара «У Марьи» — младшей сестры чебуречной и рюмочной «У Ларисы» (две соседние двери на Рубинштейна!). Традиционно радуют сумасшедшими настойками, гостеприимным сервисом и ультрадемократичным форматом.
Стас Федулин и Мария Шипуля превратили чебуреки и настойки в общегородской бренд и сделали рюмочные «У Ларисы» местом встречи физиков и лириков, богемы и айтишников, художников и бизнесменов (дальше — Москва, ребята ищут помещение для «Ларисы» и закрытого алкогольного клуба «Адище города»). На излете 2025 года Стас и Маша решили, что этому городу нужен новый герой! И вот спустя пару месяцев на улицу Рубинштейна въехала хлебосольная и душевная «Марья» — специалистка по русской кухне.
Прошло несколько дней после открытия — будним вечером «У Марьи» не сесть. Теперь по нашему любимому графику — с 12:00 и до 6:00 — русский бар кормит всех петербуржцев ювелирными блинами да икрой заморской. По неизменной традиции пьют здесь настойки с вау-вау-вау-эффектом: на квашеной капусте, со вкусом ежевичного пломбира с рябиной, груши с зеленью, ромашково-гранатовую или перцовую с ананасом. В качестве «привета» своему флагманскому проекту команда оставила настойку-чебурековку — единственное пересечение с листингом настоек «У Ларисы». Ну а если вы настроены на более пышное сопровождение, берите бутылку Шампани. Стас и Маша себе не изменяют и отдают французские баблс чуть ли не по лучшей цене в городе.
Шеф-поваром «У Марьи» стал Денис Белый (работал в Paloma Cantina, Must, Matilde и московском ресторане Beluga у Евгения Викентьева). На открытой кухне, зона раздачи которой стилизована под дровяную русскую печь, готовит все самое родное: от столичного с языком и печеночного торта до гречи по-купечески и щей из квашеной капусты. В «Мимозу» с форелью, которую сам же коптит, умышленно не кладет картофель. Самолепные пельмени начиняет щукой или говядиной, а вареники — картофелем с грибами или творогом с вишней. Котлеты у Белого — образцовые, одна к другой: пожарские, по-киевски, щучьи — все сопровождает картофелем. На гарнир берите печеные в меду корнеплоды — редиску, морковь и свеклу.
Отдельного внимания заслуживают разносолы — огурчики как надо, черемша, патиссоны, сладкие и острые маринованные перцы или свекла. Если брать «все соленья по чуть-чуть», то с блюдом вынесут шот отвара от отеков из листьев малины, шипованика, таволги и чабреца. Уважаем осознанный подход!
На потолке первого зала — роспись в духе Врубеля, мрачная, с глубокими цветовыми оттенками. Одно из окон украшает дивный витраж с изображением билибинской избушки на курьих ножках и ворона. Рисунки на стенах напоминают «сказочные» зарисовки Уильяма Морриса, а ритмичный орнамент пола — черно-белую клетку из «Алисы в стране чудес».
Комментарии (0)