Настойки со вкусом ежевичного пломбира с рябиной, отвар от отеков и роспись в духе Врубеля: новый русский бар «У Марьи»

Шеф-поваром «У Марьи» стал Денис Белый (работал в Paloma Cantina, Must, Matilde и московском ресторане Beluga у Евгения Викентьева). На открытой кухне, зона раздачи которой стилизована под дровяную русскую печь, готовит все самое родное: от столичного с языком и печеночного торта до гречи по-купечески и щей из квашеной капусты. В «Мимозу» с форелью, которую сам же коптит, умышленно не кладет картофель. Самолепные пельмени начиняет щукой или говядиной, а вареники — картофелем с грибами или творогом с вишней. Котлеты у Белого — образцовые, одна к другой: пожарские, по-киевски, щучьи — все сопровождает картофелем. На гарнир берите печеные в меду корнеплоды — редиску, морковь и свеклу.

Отдельного внимания заслуживают разносолы — огурчики как надо, черемша, патиссоны, сладкие и острые маринованные перцы или свекла. Если брать «все соленья по чуть-чуть», то с блюдом вынесут шот отвара от отеков из листьев малины, шипованика, таволги и чабреца. Уважаем осознанный подход!