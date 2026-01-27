Как Ди Каприо чуть не лишился жизни и где оставила свой поцелуй Ким Кэттролл? Самые знаменитые гости «Гранд Отель Европа»

В год своего 150-летия старейшая гостиница класса «люкс» в России — «Гранд Отель Европа» — совместно с издательством «Галерея Печати» выпустила богато иллюстрированный фолиант об истории здания, архитекторах и знаменитых постояльцах (Петр Чайковский! Нил Армстронг! Елизавета II!). Первыми читателями стали Владимир и Сати Спиваковы, Денис Мацуев, писатель Эдвард Радзинский, чей отзыв о «Гранд Отеле Европа» стал эпиграфом книги, а также редакция журнала Собака.ru. Рассказываем о самых известных гостях новейшего времени!
Обложка книги выполнена в виде кителя швейцара гостиницы, на лацкане которого пришита пуговица — не случайная. В ходе работы над книгой была найдена пуговица с шинели сотрудника «Европейской гостиницы» начала XX века. На ней изображен Медный всадник (логотип отеля в то время!).
Леонардо Ди Каприо и Наоми Кэмпбелл
В 2010 г. в Петербурге случилось настоящее созвездие — в Северную столицу, на форум «Защити тигра!», организованный на тот момент премьер-министром Владимиром Путиным, приехали знаменитые борцы за права животных Леонардо Ди Каприо и Наоми Кэмпбелл. Звезды подиума и кино для своего пребывания выбрали «Гранд Отель Европа», удачно расположившийся возле Михайловского театра, где и прошел званый ужин.
Не обошелся визит и без приключений: выяснилось, что путь Ди Каприо в Петербург был весьма тернист — буквально шаг отделял его от смерти! Сначала, при вылете из Нью-Йорка, загорелся один из двигателей его самолета, и поэтому экипаж был вынужден вернуться обратно. А затем Ди Каприо пересел в самолет, который из-за урагана не смог долететь до Петербурга, пришлось срочно садиться в Хельсинки. Несмотря на это, актеру удалось добраться до России — как сказал Владимир Путин, «прорвался сюда к нам, как через линию фронта». Этот необычный момент навсегда остался в памяти Леонардо — через некоторое время, став гостем программы Эллен Дедженерес, он рассказывал, что чуть не разбился в самолете, летя в Россию.
Для Леонардо Ди Каприо и Наоми Кэмпбелл на дни их визита была подготовлена насыщенная культурная программа: звезды в компании петербуржца Владислава Доронина обошли город пешком (разумеется, без широкоплечих мужчин рядом не обошлось) и заглянули в Эрмитаж — там по просьбе актера ему приобрели художественный альбом, составленный из репродукций самых известных экспонатов музея.
Автограф Кендзо Такады
Кендзо Такада
Одной из самых ярких страниц в современной жизни отеля стал модный проект 2017 г. «Великая сентябрьская модная революция», в котором «Европа» выступила титульным партнером. В рамках fashion-марафона в бальном зале «Крыша» прогремел благотворительный гала-ужин. Собранные в ходе мероприятия средства были переданы фондам, в числе которых значилась «Детская деревня SOS», в то время опекаемая отелем. Главным гостем стал легендарный революционер мировой моды, основатель модного дома Kenzo господин Кендзо Такада. На время пребывания в Петербурге кутюрье для проживания выбрал «Гранд Отель Европа». Как настоящий мастер изящных искусств, в Книге почетных гостей дизайнер предпочел не просто оставить свою подпись, а сделать замысловатый рисунок.
Автограф Патрисии Каас
Патрисия Каас
Певица Патрисия Каас регулярно приезжала в Россию и неоднократно давала концерты в Москве и Петербурге. По ее словам, Северная столица — один из ее любимых мегаполисов: «Из больших городов мне нравится Петербург: в вашем городе великолепная архитектура и неповторимая атмосфера». Во время одного из визитов она остановилась в «Гранд Отеле Европа» вместе со своей милой болонкой Текилой — гостиница любит и уважает своих клиентов.
Элизабет Хёрли
Элизабет Хёрли прибыла в Петербург в 2005 г. для участия в Millionaires’ Party — традиционной «Вечеринке миллионеров», ежегодно организовываемой британским предпринимателем Ричардом Карингом в самых красивых местах планеты. На этот раз для вечера был зарезервирован Екатерининский дворец. Известная английская актриса вместе с экс-президентом США Биллом Клинтоном, певцом Стингом и друзьями миллионера предпочла разместиться в «Гранд Отеле Европа». Учитывая важность собравшихся гостей, для них были круглосуточно открыты все заведения комплекса. Сам вечер в Екатерининском дворце прошел на ура: для гостей выступал Элтон Джон, шампанское лилось рекой, а икру (и красную, и, разумеется, черную) можно было есть ложками. Помимо интересной локации и вкусных угощений эта вечеринка запомнилась дресс-кодом: собравшиеся были одеты в дворянские костюмы образца XIX в., которые подгонялись по индивидуальным меркам гостей. Наряды пришли из закромов «Ленфильма», где хранились после съемок фильма режиссера А. Сокурова «Ковчег».
Автограф Дэниэла Рэдклиффа
Дэниэл Рэдклифф
Визит Гарри Поттера летом 2010 г. запомнился, кажется, всему Петербургу. Дэниэл Рэдклифф оказался в городе (взмахнув волшебной палочкой, разумеется) на свой 21-й день рождения. Чтобы как следует отметить такой праздник, актер выбрал для постоя «Гранд Отель Европа» и привез с собой целую компанию друзей, а за то время, что он был в Петербурге, их стало еще больше: хоть Дэниэл и прилетел инкогнито, распознать Гарри Поттера в ночном клубе «48 стульев» смогли все, а фотографии этих гуляний разошлись, кажется, по всем мировым СМИ. В завершение насыщенного визита отель подарил главному волшебнику, который выжил (после бурного отдыха), торт, волшебную палочку из шоколада, а также книгу о Петербурге — все-таки Дэниэл не успел осмотреть все достопримечательности города.
Автограф Рэйфа Файнса
Рэйф Файнс
Еще один герой «Поттерианы» заглянул в отель в 2015 г.: в Петербург по работе прилетел Рэйф Файнс, один из самых харизматичных английских актеров нашего времени. Главный злодей вселенной Гарри Поттера снимал фильм про артиста балета Рудольфа Нуреева. В Книге почетных гостей Рэйф оставил свою визу: «It is a delight to be welcomed here... at the Grand Hotel Europe! Please tell your guests I would welcome them in return at the Grand Budapest Hotel» — что переводится как: «Для меня большая честь остановиться в „Гранд Отеле Европа“. Пожалуйста, передайте гостям, что я буду рад видеть их в отеле „Гранд Будапешт“», — видимо, намекая на сходство двух зданий: на Михайловской улице и в государстве Зубровка из ленты «Отель „Гранд Будапешт“» режиссера Уэса Андерсона, где Файнс сыграл главную роль.
Автограф Ким Кэттролл
Ким Кэттролл
Один из самых необычных автографов в Книге почетных гостей принадлежит звезде сериала «Секс в большом городе» Ким Кэттролл — актриса останавливалась в отеле зимой 2008 г., когда приезжала в Петербург на вручение премии Laurus World Sport Academy. Знаменитость не только влюбилась в город — «Он волшебный!» — но и была покорена старинными интерьерами, душевной атмосферой и высоким сервисом «Европы». Да так, что решила не просто расписаться в книге, зафиксировав свой визит, а буквально расцеловать ее. Автограф оказался настолько необычным, что сотрудникам пришлось сильно постараться, чтобы сохранить дорогой поцелуй.
