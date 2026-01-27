Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Как Ди Каприо чуть не лишился жизни и где оставила свой поцелуй Ким Кэттролл? Самые знаменитые гости «Гранд Отель Европа»

В год своего 150-летия старейшая гостиница класса «люкс» в России — «Гранд Отель Европа» — совместно с издательством «Галерея Печати» выпустила богато иллюстрированный фолиант об истории здания, архитекторах и знаменитых постояльцах (Петр Чайковский! Нил Армстронг! Елизавета II!). Первыми читателями стали Владимир и Сати Спиваковы, Денис Мацуев, писатель Эдвард Радзинский, чей отзыв о «Гранд Отеле Европа» стал эпиграфом книги, а также редакция журнала Собака.ru. Рассказываем о самых известных гостях новейшего времени! 

Предоставлено пресс-службой «Гранд отеля Европа»

Обложка книги выполнена в виде кителя швейцара гостиницы, на лацкане которого пришита пуговица — не случайная. В ходе работы над книгой была найдена пуговица с шинели сотрудника «Европейской гостиницы» начала XX века. На ней изображен Медный всадник (логотип отеля в то время!). 

Леонардо Ди Каприо и Наоми Кэмпбелл 

В 2010 г. в Петербурге случилось настоящее созвездие — в Северную столицу, на форум «Защити тигра!», организованный на тот момент премьер-министром Владимиром Путиным, приехали знаменитые борцы за права животных Леонардо Ди Каприо и Наоми Кэмпбелл. Звезды подиума и кино для своего пребывания выбрали «Гранд Отель Европа», удачно расположившийся возле Михайловского театра, где и прошел званый ужин.

Не обошелся визит и без приключений: выяснилось, что путь Ди Каприо в Петербург был весьма тернист — буквально шаг отделял его от смерти! Сначала, при вылете из Нью-Йорка, загорелся один из двигателей его самолета, и поэтому экипаж был вынужден вернуться обратно. А затем Ди Каприо пересел в самолет, который из-за урагана не смог долететь до Петербурга, пришлось срочно садиться в Хельсинки. Несмотря на это, актеру удалось добраться до России — как сказал Владимир Путин, «прорвался сюда к нам, как через линию фронта». Этот необычный момент навсегда остался в памяти Леонардо — через некоторое время, став гостем программы Эллен Дедженерес, он рассказывал, что чуть не разбился в самолете, летя в Россию.

Для Леонардо Ди Каприо и Наоми Кэмпбелл на дни их визита была подготовлена насыщенная культурная программа: звезды в компании петербуржца Владислава Доронина обошли город пешком (разумеется, без широкоплечих мужчин рядом не обошлось) и заглянули в Эрмитаж — там по просьбе актера ему приобрели художественный альбом, составленный из репродукций самых известных экспонатов музея.

Предоставлено пресс-службой «Гранд отеля Европа»

Кендзо Такада

Одной из самых ярких страниц в современной жизни отеля стал модный проект 2017 г. «Великая сентябрьская модная революция», в котором «Европа» выступила титульным партнером. В рамках fashion-марафона в бальном зале «Крыша» прогремел благотворительный гала-ужин. Собранные в ходе мероприятия средства были переданы фондам, в числе которых значилась «Детская деревня SOS», в то время опекаемая отелем. Главным гостем стал легендарный революционер мировой моды, основатель модного дома Kenzo господин Кендзо Такада. На время пребывания в Петербурге кутюрье для проживания выбрал «Гранд Отель Европа». Как настоящий мастер изящных искусств, в Книге почетных гостей дизайнер предпочел не просто оставить свою подпись, а сделать замысловатый рисунок.

Предоставлено пресс-службой «Гранд отеля Европа»

Патрисия Каас

Певица Патрисия Каас регулярно приезжала в Россию и неоднократно давала концерты в Москве и Петербурге. По ее словам, Северная столица — один из ее любимых мегаполисов: «Из больших городов мне нравится Петербург: в вашем городе великолепная архитектура и неповторимая атмосфера». Во время одного из визитов она остановилась в «Гранд Отеле Европа» вместе со своей милой болонкой Текилой — гостиница любит и уважает своих клиентов.

Предоставлено пресс-службой «Гранд отеля Европа»

Элизабет Хёрли

Элизабет Хёрли прибыла в Петербург в 2005 г. для участия в Millionaires’ Party — традиционной «Вечеринке миллионеров», ежегодно организовываемой британским предпринимателем Ричардом Карингом в самых красивых местах планеты. На этот раз для вечера был зарезервирован Екатерининский дворец. Известная английская актриса вместе с экс-президентом США Биллом Клинтоном, певцом Стингом и друзьями миллионера предпочла разместиться в «Гранд Отеле Европа». Учитывая важность собравшихся гостей, для них были круглосуточно открыты все заведения комплекса. Сам вечер в Екатерининском дворце прошел на ура: для гостей выступал Элтон Джон, шампанское лилось рекой, а икру (и красную, и, разумеется, черную) можно было есть ложками. Помимо интересной локации и вкусных угощений эта вечеринка запомнилась дресс-кодом: собравшиеся были одеты в дворянские костюмы образца XIX в., которые подгонялись по индивидуальным меркам гостей. Наряды пришли из закромов «Ленфильма», где хранились после съемок фильма режиссера А. Сокурова «Ковчег».

Предоставлено пресс-службой «Гранд отеля Европа»

Дэниэл Рэдклифф

Визит Гарри Поттера летом 2010 г. запомнился, кажется, всему Петербургу. Дэниэл Рэдклифф оказался в городе (взмахнув волшебной палочкой, разумеется) на свой 21-й день рождения. Чтобы как следует отметить такой праздник, актер выбрал для постоя «Гранд Отель Европа» и привез с собой целую компанию друзей, а за то время, что он был в Петербурге, их стало еще больше: хоть Дэниэл и прилетел инкогнито, распознать Гарри Поттера в ночном клубе «48 стульев» смогли все, а фотографии этих гуляний разошлись, кажется, по всем мировым СМИ. В завершение насыщенного визита отель подарил главному волшебнику, который выжил (после бурного отдыха), торт, волшебную палочку из шоколада, а также книгу о Петербурге — все-таки Дэниэл не успел осмотреть все достопримечательности города.

Предоставлено пресс-службой «Гранд отеля Европа»

Рэйф Файнс

Еще один герой «Поттерианы» заглянул в отель в 2015 г.: в Петербург по работе прилетел Рэйф Файнс, один из самых харизматичных английских актеров нашего времени. Главный злодей вселенной Гарри Поттера снимал фильм про артиста балета Рудольфа Нуреева. В Книге почетных гостей Рэйф оставил свою визу: «It is a delight to be welcomed here... at the Grand Hotel Europe! Please tell your guests I would welcome them in return at the Grand Budapest Hotel» — что переводится как: «Для меня большая честь остановиться в „Гранд Отеле Европа“. Пожалуйста, передайте гостям, что я буду рад видеть их в отеле „Гранд Будапешт“», — видимо, намекая на сходство двух зданий: на Михайловской улице и в государстве Зубровка из ленты «Отель „Гранд Будапешт“» режиссера Уэса Андерсона, где Файнс сыграл главную роль.

Автограф Ким Кэттролл

Ким Кэттролл

Один из самых необычных автографов в Книге почетных гостей принадлежит звезде сериала «Секс в большом городе» Ким Кэттролл — актриса останавливалась в отеле зимой 2008 г., когда приезжала в Петербург на вручение премии Laurus World Sport Academy. Знаменитость не только влюбилась в город — «Он волшебный!» — но и была покорена старинными интерьерами, душевной атмосферой и высоким сервисом «Европы». Да так, что решила не просто расписаться в книге, зафиксировав свой визит, а буквально расцеловать ее. Автограф оказался настолько необычным, что сотрудникам пришлось сильно постараться, чтобы сохранить дорогой поцелуй.

