Как Ди Каприо чуть не лишился жизни и где оставила свой поцелуй Ким Кэттролл? Самые знаменитые гости «Гранд Отель Европа»

Леонардо Ди Каприо и Наоми Кэмпбелл

В 2010 г. в Петербурге случилось настоящее созвездие — в Северную столицу, на форум «Защити тигра!», организованный на тот момент премьер-министром Владимиром Путиным, приехали знаменитые борцы за права животных Леонардо Ди Каприо и Наоми Кэмпбелл. Звезды подиума и кино для своего пребывания выбрали «Гранд Отель Европа», удачно расположившийся возле Михайловского театра, где и прошел званый ужин.

Не обошелся визит и без приключений: выяснилось, что путь Ди Каприо в Петербург был весьма тернист — буквально шаг отделял его от смерти! Сначала, при вылете из Нью-Йорка, загорелся один из двигателей его самолета, и поэтому экипаж был вынужден вернуться обратно. А затем Ди Каприо пересел в самолет, который из-за урагана не смог долететь до Петербурга, пришлось срочно садиться в Хельсинки. Несмотря на это, актеру удалось добраться до России — как сказал Владимир Путин, «прорвался сюда к нам, как через линию фронта». Этот необычный момент навсегда остался в памяти Леонардо — через некоторое время, став гостем программы Эллен Дедженерес, он рассказывал, что чуть не разбился в самолете, летя в Россию.

Для Леонардо Ди Каприо и Наоми Кэмпбелл на дни их визита была подготовлена насыщенная культурная программа: звезды в компании петербуржца Владислава Доронина обошли город пешком (разумеется, без широкоплечих мужчин рядом не обошлось) и заглянули в Эрмитаж — там по просьбе актера ему приобрели художественный альбом, составленный из репродукций самых известных экспонатов музея.