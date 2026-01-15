Где есть шаверму в Петербурге? Рекомендуют Виталий Аксенов-Шабловский, Мария Евневич и Михаил Иванов

«Вкусно в лаваше»

Рекомендует Мария Евневич, совладелица компании «Максидом», к. э. н., доцент СПбГУ и ­админ телеграм-канала «Драники и брют» — бессменный и самый ответственный эксперт премии «Что где есть в Петербурге»

Лучшая шаверма в Курортном районе — в Зеленогорске. Ищите павильончик на углу Ленина и Комсомольской — напротив районной зеленогорской библиотеки (у меня даже читательский билет туда есть!). Шаверму здесь готовят в пите и в лаваше, и побольше, и поменьше. Могут сделать острую с халапеньо (а то и с двойным перчиком), а можете попросить положить соуса побольше — он здесь замечательный. На мой вкус эта шаверма даст фору, в том числе, и той знаменитой, что на углу Невского и Литейного.

Зеленогорск, пр. Ленина, 23АБ