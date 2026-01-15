Где есть шаверму в Петербурге? Рекомендуют Виталий Аксенов-Шабловский, Мария Евневич и Михаил Иванов

15 января — Всемирный день шавермы! В конце 2026 года Роскачество утвердит ГОСТ на любимый петербургский стритфуд (требования установят по всей цепочке производства: от начала ее изготовления до момента транспортировки и продажи). А пока — вот 11 лучших шаверм в Петербурге по мнению шефов, фуди и гастроотдела Собака.ru.
«Вкусно в лаваше»
Рекомендует Мария Евневич, совладелица компании «Максидом», к. э. н., доцент СПбГУ и админ телеграм-канала «Драники и брют» — бессменный и самый ответственный эксперт премии «Что где есть в Петербурге»
Лучшая шаверма в Курортном районе — в Зеленогорске. Ищите павильончик на углу Ленина и Комсомольской — напротив районной зеленогорской библиотеки (у меня даже читательский билет туда есть!). Шаверму здесь готовят в пите и в лаваше, и побольше, и поменьше. Могут сделать острую с халапеньо (а то и с двойным перчиком), а можете попросить положить соуса побольше — он здесь замечательный. На мой вкус эта шаверма даст фору, в том числе, и той знаменитой, что на углу Невского и Литейного.
Зеленогорск, пр. Ленина, 23АБ
Чебуреки и Рюмочная «У Ларисы»
Ищем героиню петербургского стритфуда в самой модной чебуречной «У Ларисы», пробуем шаверму с курицей! В хоспере жарят шашлык из куриных бедер, смешивают три соуса (рецепт — в строжайшем секрете!), заворачивают в лаваш вместе с помидорами, пекинской капустой, луком и двумя видами огурцов. Готовят до хрустящей золотистой корочки!
ул. Кронверкская, 7; ул. Маяковского, 39; ул. Рубинштейна, 29/28
Shava
Рекомендует Михаил Иванов, основатель книжного «Подписные издания»
Всю свою жизнь я безуспешно слежу за весом, поэтому стритфуд стараюсь избегать. Очень редко могу позволить себе шаверму, чаще всего она находит меня на улице Пестеля, туда мы любим захаживать с моим другом Николаем. Место это держат очень дружелюбные ребята из Марокко.
ул. Пестеля, 13-15
«Шаверма»
Рекомендует Виталий Аксенов-Шабловский, коллекционер и создатель виртуальной галереи Bad Gallery
Обожаю шаверму на Литейном, 25 лет неизменного качества! Это просто божественная история, которую я помню еще со школы, и до сих пор, проезжая мимо и иногда нарушая правила парковки, ставлю машину на "аварийку", беру шаверму с собой в машину или отправляю консьержа за ней.
Литейный пр-т., 25
«Сельский паб»
В «Сельский пабе» в Комарово шаверму в лаваше готовят с красной капустой (всем клетчаки!). На выбор предлагают три начинки: с курицей, говядиной и сыром. Рекомендуем просить шаурмастеров добавить внутрь дополнительную порцию сыра и халапеньо, а после – сжигать калории на променаде до Финского залива.
2-я Дачная ул., 3
Technodöner , «Шаверма12»
Рекомендует Алексей Ермаков, концепт-шеф группы Bona People (рестораны BONA, Must, MZE, «Склад 22»)
Больше всего я люблю вкусную шаверму и ее производные, например, денеры. Одно из самых модных мест Technodöner, это просто бомба! Порции — огромные. А одно из самых трушных мест — "Шаверма12", очень аутентично. Но есть нюанс! Никаких напитков в меню нет, работают четыре дня в неделю, а если у них заканчивается, к примеру, мясо они просто закрывают свое окошко. Но при этом — очередь почти всегда!
Некрасова, 28; Полтавская ул., 12
«Бекицер»
Команда «Бекицера» когда-то научила горожан называть израильскую шаверму швармой. Внутрь кладут курицу, индейку, маринованную капусту, лук, овощное мезе, хумус. Подают в пите или лаваше, с картофелем фри и домашним соусом.
ул. Рубинштейна, 40/11
«Шаверно»
Рекомендует Роман Клюквин, шеф-повар брассерии «Траппист»
Шаверма после смены — мой guilty pleasure. Всегда выбираю "Шаверно", так как для меня в ней самый оптимальный состав (есть даже с брискетом или баварская с колбасками!) и отличный вкус.
Кирочная ул., 19
«Лиса пришла»
Рекомендует Владимир Конюхов, шеф-повар, основатель Ikigai
Если хочется чего-то прямо основательного перекусить, то иду в "Лиса пришла" за шавермой и курочкой, которую можно взять домой всеми топингами и соусами. Это прямо супер. Ну, честно.
ул. Решетникова, 12 («Московский рынок»); Большой пр-т. В.О., 16/14Б («Василеостровский рынок»); КАД, 117-й километр, внешнее кольцо, 1, д. Порошкино
Saviv
В ближневосточном бистро от Антонио Фреза шаверму готовят в ближневосточном стиле. В качестве основы — курица, которую обжаривают в иерусалимском миксе специй. В питу кладут томаты, маринованную капусту, хумус, соусы харисса и тахини. Вуаля!
ул. Большая Конюшенная. д. 9
