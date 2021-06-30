10 кафе, баров и ресторанов, открывшихся в июне в Петербурге

Помимо Евро-2020 и праздника «Алых парусов» в июне в Петербурге произошло еще очень многое! Шашлычная новой волны, двор Гостинки, булочки от команды Bekitzer, веганское бистро и сверхуспешный кораблик — рассказываем про десятку главных гастрооткрытий месяца.
Вид на Лазаревский мост и Крестовский остров, окна в пол и переизбыток солнца, мебель с аукционов и авторская кухня — такой ресторан открыли трое энтузиастов-выпускников престижных ресторанных команд (Jerome, Ezo Izakaya, Ателье Tapas&Bar) шеф-повар Маша Дементьева, управляющий Назар Коломиец и сомелье Андрей Ермишкин. Свежайщие японские устрицы запиваем сидром, пекорино окунаем в мед из Абруццо, а холодные супы пробуем на только что поставленной террасе с мебелью от Delo Design.
|набережная Адмирала Лазарева, 22
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Кораблики этим летом — наше все, а двухпалубное судно от команды Kuznya House — даже больше! С корабля можно вообще не сходить: утром не отходя от берега завтракаем яйцами, днем начинаем круиз на лежаках верхней палубы неизбежно с паломой в руке, вечером слушаем акустический концерт под гастрономию Руслана Закирова, а ночью — танцы!
|Английская набережная, 58
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Главная гастрономическая скрепа России — шашлыки — переживает ренессанс! Саша Варданян (Union, Animals) и Юра Кулаев («Небо и вино», Woodbar) открыли винную шашлычную, украсив роялем, висящими коврами, цветной плиткой и маленьким букетом гвоздик на каждом столе. На мангале готовят печень ягненка с курдюком и кебаб в виноградном листе, а в тандыре — лаваш (не стесняйтесь брать мезе в стол!).
|Каменноостровский,пр. 11
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Окрестив булочки-кармашки феноменальным словосочетанием guilty pleasure, Илья Базарский и Павел Штейнлухт (Terminal bar, «Бекицер», «Бабагануш») запустили городское кафе рядом со входом в метро «Гостиный двор». Про ЗОЖников тоже не забыли и включили в меню 4 вида боулов. Баны (так называются булочки) разделены по категориям на все случаи жизни: берем утренние, десертные, горячие или холодные, кусаем и разом закрываем сразу все углеводные окна.
|Невский проспект, 35
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Ура! Двор Гостинки, наконец, открыт для обычных горожан. Пока пространство еще не до конца обустроено, но уже сейчас можно утолить голод пиццей, а жар — ледяным просекко от «Невинного бара» с видом на фонтан и счастливых людей на качелях.
|Вход с Садовой ул., 17
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В центре города появилось еще одно заведение для вегетарианцев! Простой интерьер как будто и должен быть таким, не отвлекая от самого главного — продуктов. Здесь пропагандируют slow food и zero waste, параллельно ферментируя все, что остается после приготовления блюд. Из обрезков и корочек получаются комбуча, уксус, вотер кефир, мисо или кимчи. Наше сердце забрал севиче из розовых томатов в клубнично-лаймовом соусе с цедрой – яркое летнее блюдо, бодрящее рецепторы.
|ул. Чайковского, 36
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Ринат Умяров в который раз создает культурный городской триггер: в Петербурге появилось место, где можно хорошо выпить время до кино, взять с собой пельмени (!) с коктейлями в зал и остаться на афтепати после сеанса. «Кино» на «Ленфильме» — скорее не про еду: любое блюдо здесь скорее пара к вину или крепкому.
|Каменноостровский пр., 10
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Чтобы попасть в спикизи ресторан нужно подойти на ресепшн отеля, взять специальный ключ от номера, подняться на третий этаж и, минуя стеклянный атриум, найти заветную дверь. В Room DND (do not disturb) можно попробовать классические нигири, ролы, тунца татаки, гедза с креветочным биском или токийский рамен со свининой, бульон для которого вываривается в течение двух суток.
|Суворовский пр., 18
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Итальянская ростичерия специализируется на мясе собственного производста: на вертелах румянятся цыплята, сок с которых стекает на ананасы, а рядом томится поркетта. Скоро здесь откроется второй зал и спикизи-бар с настойками.
|Караванная ул., 8
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Nudel
Максим Зубков (Burger & Crab) открыл лапшичную, зал которой оформляли граффити-хужожники. В небольшом помещении подают 5 видов лапши: с азиатскими грибами и трюфельным соусом, с цыпленком и соусом карри, со свиной грудинкой и капустой кимчи или том-кха с креветкой и кальмаром.
|Лиговский проспект, 71
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