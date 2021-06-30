10 кафе, баров и ресторанов, открывшихся в июне в Петербурге

В центре города появилось еще одно заведение для вегетарианцев! Простой интерьер как будто и должен быть таким, не отвлекая от самого главного — продуктов. Здесь пропагандируют slow food и zero waste, параллельно ферментируя все, что остается после приготовления блюд. Из обрезков и корочек получаются комбуча, уксус, вотер кефир, мисо или кимчи. Наше сердце забрал севиче из розовых томатов в клубнично-лаймовом соусе с цедрой – яркое летнее блюдо, бодрящее рецепторы.

ул. Чайковского, 36

Узнать подробнее