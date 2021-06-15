На Караванной заработала итальянская ростичерия «МатаМата»

На Караванной ул., 8, открылась итальянская ростичерия «МатаМата» с домашней едой. Шеф-повар Дмитрий Емельянов делает акцент на мясе собственного производства: ростбиф, пастрами, поркетта и рулька, а на открытом вертеле готовятся цыплята, индейка и утка. В меню пицца (от классики до шпинатной с яйцом), 6 видов пасты, закуски к вину (антипасти, брускетты, тартар, панини или салаты). За кофе отвечает команда Verle Coffee Roasters.