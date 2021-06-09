«Не беспокоить!»: в «Гранд отель Эмеральд» открывается японский спикизи ресторан

В Grand Hotel Emerald на Суворовском пр., 18, открывается спикизи проект Room DND (do not disturb) вместо русского ресторана «Гжель». Чтобы попасть в секретную комнату нужно подойти на рецепцию, попросить ключ – только он открывает двери заведения, и подняться на третий этаж, минуя застекленный атриум.
Шеф-повар Азик Даужанов (экс-концепт-шеф кафе Pobo и японского направления в ресторане Volna) включил в меню классические нигири, современные ролы и закуски типа тунца татаки, гедза с креветочным биском. Здесь будут подавать токийский рамен со свининой, бульон для которого вываривается в течение двух суток, и том ям с морепродуктами. Лосось закупают с Фарерских островов, тунец со Шри-Ланки, а желтохвост из Японии.
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