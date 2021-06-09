«Не беспокоить!»: в «Гранд отель Эмеральд» открывается японский спикизи ресторан

Шеф-повар Азик Даужанов (экс-концепт-шеф кафе Pobo и японского направления в ресторане Volna) включил в меню классические нигири, современные ролы и закуски типа тунца татаки, гедза с креветочным биском. Здесь будут подавать токийский рамен со свининой, бульон для которого вываривается в течение двух суток, и том ям с морепродуктами. Лосось закупают с Фарерских островов, тунец со Шри-Ланки, а желтохвост из Японии.