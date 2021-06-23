The Bun: булочки-кармашки, зожные боулы и завтраки с 8 утра

Помещение, где раньше размещались пекарни «Коржов» и Central bakery, оформляла дизайнер Элина Гомберг. Здесь предусмотрено с десяток ракурсов для фото на фоне алых стен, белой или изумрудной плитки, вручную отрисованной девочки на скейте и неонового знамени «guilty pleasure». Вообще, светящихся вывесок по периметру несколько и одна из них точно попадет в ваш инстаграм.

Забегая в кафе (можно через левое крыло комплекса) не оттягивайте и сразу идите к кассе – рассматривать блюда в витрине, изучать меню, тут же заказывать и садиться к окну (или брать с собой!).