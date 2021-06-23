The Bun: булочки-кармашки, зожные боулы и завтраки с 8 утра

Команда Bekitzer Family в лицах Ильи Базарского и Павла Штейнлухта больше 10 лет кормит и поит Петербург – то израильским или дальневосточным стритфудом (Terminal bar, «Бекицер», «Бабагануш»), то турецкими кебабами и пахлавой (Bazar Kebap), и вот – новый The Bun слева от входа в метро «Гостиный двор» с булочками, боулами и самообслуживанием, обещающий стать востребованным городским кафе!
Помещение, где раньше размещались пекарни «Коржов» и Central bakery, оформляла дизайнер Элина Гомберг. Здесь предусмотрено с десяток ракурсов для фото на фоне алых стен, белой или изумрудной плитки, вручную отрисованной девочки на скейте и неонового знамени «guilty pleasure». Вообще, светящихся вывесок по периметру несколько и одна из них точно попадет в ваш инстаграм.
Забегая в кафе (можно через левое крыло комплекса) не оттягивайте и сразу идите к кассе – рассматривать блюда в витрине, изучать меню, тут же заказывать и садиться к окну (или брать с собой!).
Бан – это булочка-кармашек (по вкусу смахивающая на бриошь), над рецептом которой команда трудилась не один месяц. Главная особенность в пластичности и мягкости теста, которое не размокает от начинок в готовом виде. Команда делает ставку на соусы – они разные почти в каждом бане: жженые томаты, цитрусовый с лемонграссом, ранч – все готовится тут же на кухне.
Шеф-повар Владислав Добровольский (работал в «буше», «Хачапури и вино») считает, что любой бан нужно есть так, чтобы максимально запачкаться (а по другому все равно никак), кусать сверху хрустящую булку, пытаясь не уронить драгоценных продуктов: сосиску, куриный шницель, креветки с чили и апельсином, цветную капусту или ветчину индейки с ультратянущимся чеддером и клюквенным соусом. Можно прийти в 8 утра (похоже самые ранние завтраки на Невском!) и попробовать баны со скремблом, колбасками или с авокадо, сливочным кремом, яблоком и бланшированным зеленым горошком.
Десертные кармашки тоже есть – с бананом, мороженым и шоколадно-ореховой пастой или вишней, сливочным кремом и хрустящими шариками. А для тех, кто отрицает мучное, есть зожные боулы: креветки-лосось, самый легкий с индейкой или со страчателлой, булгуром, горохом, песто и тонкими полотнами овощей. Каждый продукт в миске полноправный герой блюда, насыщенный и свежий (а морковь вообще как будто с бабушкиной грядки).
Сопроводить трапезу можно кофейными напитками (в том числе со льдом), пивом, аперолем (есть опция «на сидре»), медово-мятным лимонадом с алоэ или холодным молочным коктейлем на сливках, молоке и без мороженого. Вангуем, что скоро горожане возведут в культ мятно-банановый микс в неожиданные +35.
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