В Петербурге впервые открывают для посетителей двор Гостинки. Каким будет новое общественное пространство?

Что здесь происходило раньше?

В этот двор всегда был закрыт доступ для обычных горожан, попасть сюда могли только сотрудники Гостинки, ученики музыкальной академии и работники из располагающихся тут офисных зданий. Так что общественного пространства тут никогда не было, пройти можно было только по делу. За все время тут организовывали только мероприятия музыкальной академии и пару фестивалей.

Как двор выглядит сейчас?

Здесь тихий, симпатичный, немного советский двор, работающий фонтан, растут деревья и кусты, высажены цветы, за которыми ухаживает садовник. Вокруг — красивые здания, либо отреставрированные, либо в процессе реставрации. А еще здесь много местных котов — как в Эрмитаже, изначально их заводили, чтобы они боролись с крысами. Но использовался двор в первую очередь как парковка, мы освободили от автомобилей ту часть, которую открываем сейчас. А в остальном от нас требовалось только добавить уюта и позвать людей.

Как проектом занялась команда «Цифербурга»?

Меня в проект позвал руководитель «Ленинградских мостов» Дима Караневский — он хотел провести здесь фестиваль, а в итоге договорился с руководством Гостинки о запуске поп-ап проекта на все лето и часть осени. Эта идея давно витала в воздухе, ее не раз обсуждали в самом Гостином дворе. Когда я это услышала, поняла, что отказаться не могу — так что мы сразу выехали сюда, это было в конце мая этого года. Конечно, было бы здорово начать все планировать за полгода, а не за месяц, но мы решили все-таки обязательно открыться в ускоренном режиме в этом году, чтобы люди наконец смогли пройти сюда.