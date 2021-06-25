В Петербурге впервые открывают для посетителей двор Гостинки. Каким будет новое общественное пространство?

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Команды проекта «Цифербург» и фестиваля «Ленинградские мосты» совместно с руководством Гостиного Двора взялась за преображение двора легендарного здания — обычные петербуржцы не могли попасть сюда, но на этих выходных вход с Садовой, 17 станет открыт. Представительница проекта Наталья Олина рассказала «Собака.ru» о том, как преобразится пространство и что здесь можно будет делать начиная с 26 июня до октября.
Что здесь происходило раньше?
В этот двор всегда был закрыт доступ для обычных горожан, попасть сюда могли только сотрудники Гостинки, ученики музыкальной академии и работники из располагающихся тут офисных зданий. Так что общественного пространства тут никогда не было, пройти можно было только по делу. За все время тут организовывали только мероприятия музыкальной академии и пару фестивалей.
Как двор выглядит сейчас?
Здесь тихий, симпатичный, немного советский двор, работающий фонтан, растут деревья и кусты, высажены цветы, за которыми ухаживает садовник. Вокруг — красивые здания, либо отреставрированные, либо в процессе реставрации. А еще здесь много местных котов — как в Эрмитаже, изначально их заводили, чтобы они боролись с крысами. Но использовался двор в первую очередь как парковка, мы освободили от автомобилей ту часть, которую открываем сейчас. А в остальном от нас требовалось только добавить уюта и позвать людей.
Как проектом занялась команда «Цифербурга»?
Меня в проект позвал руководитель «Ленинградских мостов» Дима Караневский — он хотел провести здесь фестиваль, а в итоге договорился с руководством Гостинки о запуске поп-ап проекта на все лето и часть осени. Эта идея давно витала в воздухе, ее не раз обсуждали в самом Гостином дворе. Когда я это услышала, поняла, что отказаться не могу — так что мы сразу выехали сюда, это было в конце мая этого года. Конечно, было бы здорово начать все планировать за полгода, а не за месяц, но мы решили все-таки обязательно открыться в ускоренном режиме в этом году, чтобы люди наконец смогли пройти сюда.
Как будет запускаться проект
На этих выходных мы открываем малую часть двора, процентов 15. И поступательно будем расширять нашу территорию до самой осени. Запуск пройдет в три этапа. Первый начнется 26 июля, с этого дня здесь появится пиццерия с настоящей дровяной печью, бар «Невинный» и зона с кофе и безалкогольными напитками. На втором этапе в июле откроется полноценный фуд-холл с множеством разных заведений. На третьем — барная улица с террасами.
Еще мы планировали поставить сцену и проводить тут лекции и концерты — программа уже была готова. Но из-за ковидных ограничений нам приходится выбирать: либо концерты, либо еда, потому что на массовых мероприятиях продавать продукты питания нельзя. Надеемся, вскоре ограничения ослабят, и мы сможем организовать запланированные события.
Каким будет пространство?
Мы решили сделать его в первую очередь уютным, поэтому добавили еще цветов, расставили деревянные лавочки, качели и другие конструкции из натуральных материалов, развесили лампочки, добавили теплый свет. Атмосфера дружелюбная: везде можно будет посидеть, что угодно — потрогать. Обошлись без технологичных решений, чтобы лучше вписываться в уже сложившуюся здесь эстетику. Немного изменили реальность с помощью художественной росписи асфальта. В центре очень мало деревьев, а здесь будет зеленый оазис для расслабленного отдыха. Мы тут работаем весь июнь, и ощущения — будто провели месяц за городом.
Двор будет открыт с 12 дня до двух часов ночи, но в дни мероприятий сможем задерживаться и работать еще дольше. Поблизости нет жилых домов, так что это никому не доставит неудобств.
Зачем сюда стоит идти?
Когда я приходила сюда работать, регулярно видела людей, которые пытаются попасть во двор, но их останавливает шлагбаум. К счастью, теперь это изменится. Показать горожанам и туристам этот двор — наша главная цель.
В этом районе мало интересных мест и классного общепита, и эту потребность мы закроем. Двор станет точкой, где можно вкусно и небанально перекусить. Также в центре мало закрытых тихих уголков с цветами и деревьями, где можно передохнуть. Это место выполняет такую функцию: можно будет идти по Невскому и нырнуть в совсем другую, спокойную атмосферу, переключиться, перевести дух, выпить лимонад и побежать дальше по своим делам. И в плане ивентов, если их разрешат, это уникальная площадка — очень близко к метро и любой точке центра.
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