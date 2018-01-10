Гастроарбайтеры: как еда в Петербурге победила балет и кино?

Почему в начале 2000-х гастрозвезды были не нужны

К 2018 году Петербург официально закрепил за собой статус гастрономической столицы России. Гастрольный график у нас обновляется ежедневно: из-за рубежа давать ужины приезжают иностранные повара, петербургские шефы ходят готовить друг к другу, звезды региональной ресторанной сцены на день становятся за плиту на местных кухнях. Расписание гастроивентов бомонд заучивает крепче графика гастролей Курентзиса, а лайн-ап участвующих в них поваров ждут не меньше каста главного хореографического фестиваля страны. Паштеты и соусы, прежде чем в петербургской афише стать товарищами симфоний и рейвов, два десятилетия боролись за свои права не только в городе трех революций, но и по всей России. Московский ресторатор Аркадий Новиков еще в 2006 году привозил легенду — французского шефа Пьера Ганьера, дедушку nouvelle cuisine, и всеамериканскую телесуперстар повара Чарли Троттера. Они тогда вызвали ноль ажиотажа — события в ресторанах считались светским досугом, еда на которых была последним делом: очевидцы любят вспоминать, на каких сложных щах встретили обоих поваров, вышедших в зал презентовать свои персиковый консоме и гратен из лосося. Не говоря уже о том, чтобы устроить им стоячие овации в конце ужина — такими, скажем, в 2017 году в Петербурге встречали шеф-повара Андреаса Каминаду после ужина в «Морошке для Пушкина» на гастрофестивале Gourmet Days. А тем не менее он уже бывал в Петербурге — его привозила в город гастроэнтузиаст Алена Мельникова около пяти лет назад. Но мы подошли к 2010-м, не замечая персонал в поварских кителях: не без упоения пели в караоке у Вадима Лапина, учились прононсу сорта «неро даволо» у Арама Мнацаканова и выгуливали аутфиты у Эдуарда Мурадяна: это было время рестораторов — и у каждого из них была своя каста гостей, принадлежность к которым считывалась как социальный статус.

Кто был пионером гастрономической революции

У революционеров, обеспечивших светлое будущее гастротейнмента, в Петербурге не было одного вождя — актуальные во всем мире форматы, например Chef’s Table или фудпейринг, пролоббировали разные ресторации. Значение слова «эногастрономия», звучащего тогда как медицинский диагноз, горожанам с 2010 года растолковывала столичная знаменитость Адриан Кетглас. В ресторан Grand Cru, над которым он шефствовал, он приезжал презентовать сезонные меню, а сомелье к его блюдам подбирали вина с виноградников первых или вторых кругов гран крю. Тем более что в 2011 году запретили рекламу алкоголя в СМИ и событийный маркетинг для виноторговцев стал единственным выходом.

Понятие сет-меню, когда, условно, ешь, что дают, интеллигентно представил городу Эдуард Мурадян. В его EM в 2012 году произошло невиданное: обязательная бронь, надо было явиться на ужин вовремя и следовать заданной последовательности блюд в шесть перемен. Сейчас все это очевидные нормы ресторанного этикета, но тогда лишить гостей возможности выбирать по меню казалось вызывающим. Формат Chef’s Table, когда параллельно с основным меню шеф устраивает ужины по собственной художественной спецпрограмме ограниченному количеству гостей, одними из первых начали практиковать в ресторане Матильды Шнуровой «КоКоКо»: Игорь Гришечкин там стал выдумывать сезонные меню, в каждом из которых попадались блюда-мемы — хочется вспомнить даже не «Мамин любимый цветок», а антисуши с локальной рыбой и черным хлебом и живописный «Балтийский берег», казавшийся работой в жанре фотореализма — с такой точностью он воспроизводил линию прибоя северного моря посредством киселя и песочного печенья. Дальше всех в популяризации профессии повара пошел глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн, в 2013 году сделавший PMI Bar: позиционирование места было полностью завязано на шефа Ивана Березуцкого. Именно тогда впервые в журнале «Собака.ru» прозвучала фраза, сейчас и сама ставшая мемом, о том, что шеф-повара — это новые рок-звезды. Тем не менее это было именно так — и, как и положено селебритис, они стали гастролировать — в 2014 году у нас в журнале вышел пророческий фотопроект, где шефы Иван Березуцкий, Евгений Викентьев и Олеся Дробот придумывали себе походные поварские наборы.