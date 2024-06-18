Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024. Часть I

Где и когда можно встретить в одном месте художников и бизнесменов, урбанистов и меценатов, рэперов и биохимиков, кинозвезд и археологов, космонавтов и дизайнеров? Конечно, на премии «Собака.ru» «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», которая в этом году прошла в 19-й раз. Наша задача — объединять и создавать межкультурные коммуникации. И нам вновь это удалось!
Не только премию, но и весь июнь мы посвящаем героям «ТОП50». Редакция традиционно выпустила коллекционный номер журнала (самый объемный в истории — 388 полос!), в который вошли пятьдесят интервью и съемок с нашими лауреатами. Подстать журналу-небоскребу и локация церемонии награждения — самый высокий небоскреб в Европе и самое северное высотное здание в мире — «Лахта Центр». После церемонии награждения мы вместе с гостями и лауреатами отправились смотреть закат.
Каждый лауреат премии получил легендарную статуэтку из переработанного стекла. Вручали награды главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская, главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк и креативный директор Ксения Гощицкая. В этот вечер мы рукоплескали актерами Сергею Горошко и Никите Волкову (которого наградила и вручила специальный приз управляющий директор компании O`STIN Ирина Осянина), уникальному шоумену Илье Куручу, бизнесменам Эдуарду Тиктинскому и Роману Ротенбергу, инфлюенсеру мирового масштаба Вике Салават, бьюти-феномену Глаше Гурьяновой, отцу-основателю русского аутдора Владиславу Морозу, приглашенной солистке Танцтеатра Пины Бауш Дарье Павленко, режиссеру и создателю первого в России конно-драматического театра Евгению Ткачуку, художественному руководителю труппы musicAeterna Dance Анне Гусевой, первому проректору ИТМО Дарье Козловой, палеонтологу Александру Аверьянову, молодому рэперу Андрею Смелянскому (познакомиться со ВСЕМИ лауреатами премии этого года можно здесь). В своем стремлении отметить выдающихся людей, мы не одиноки. Церемонию награждения поддержал наш партнер и официальный банк премии — Газпромбанк.
Галина и Илья Линник
Потрясающую архитектуру «Лахта Центра» с его футуристичным атриумом дополнили не менее роскошные зоны партнеров. Так у ювелирного бренда MUIZ Diamonds все сияло! Генеральный партнер премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 показал уникальные коллекции украшений: Le Chic и Royal. Вблизи можно было оценить драгоценности, инкрустированные камнями премиального качества, и этим с энтузиазмом воспользовались гости.
Людмила Рожнева, Наталья Рогова
Вероника Богачек
Мировой премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники ASKO создал специально для нашей премии арт-объект. Отправиться в прогулку по другим измерениям можно было тут же!
Дмитрий Кравец
Торговый дом «Рятико» с брендом ReFa показывали и рассказывали все о роскошном уходе за кожей. Массажеры для лица, больше похожие на произведения искусства, предлагалось протестировать прямо на мероприятии. В общем, соединить приятное с полезным!
Нурай Ахмедова
Дмитрий Кравиц, Алена Львова
Антон Аброян, Иветта Баевская
Екатерина Третьякова
Алексей Румянцев, Юлия Румянцева
Овсянина Ирина, Липчинская Анастасия, Агаханов Максим
Наталья Соловьева
Елена Журавель, Виолетта Драйгор
Антон Кузнецов, Полина Казанцева
Диана Томащук, Юрий Набатов
Даша Гладких, Алена Анисимова
Дмитрий Абрамов, Анна Зотова
Ultima Яндекс Go обеспечил высокий уровень комфорта гостям в пути на «ТОП50». Достойная альтернатива личному автомобилю и персональному водителю.
Данил Толмачев
Анна Пастэл, Анна Николаева, Надежда Каплина
Яна Гладских
Ирина Ершова
Нина Квасняк
За хорошее настроение гостей премии отвечала барная команда Perfectbarsteam (бары «Полторы Комнаты», «Цветочки», «Ultramen!» и «Oy!» и коктейльный кейтеринг Real Fake Bar) — победители и лауреаты нашей премии «Что где есть в Петербурге». За фуршет отвечала команда Caramel Catering, ставшая уже постоянным надежным партнером премии.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:
Эксклюзивного партнера, производителя премиальных украшений с российскими бриллиантами — ювелирный дом MIUZ Diamonds
Газпромбанк — Официальный банк премии
Торговый дом «Рятико» с брендом ReFa — роскошным уходом для вашей кожи
«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс от девелопера «Абсолют Строй Сервис»
ASKO — мировой премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники
Omoikiri — премиальный бренд сантехники, оборудования и аксессуаров для кухни
Ultima — бренд, объединяющий премиальные классы Yandex Go — Business, Premier, Élite и представительский минивэн Cruise
O′STIN – международный бренд стильной одежды для взрослых и детей
Фото: Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая, Ася Минеева, Дмитрий Колесов, Екатерина Делин, Евгений Миролюбов, Дмитрий Многолет
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