Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024. Часть I

Где и когда можно встретить в одном месте художников и бизнесменов, урбанистов и меценатов, рэперов и биохимиков, кинозвезд и археологов, космонавтов и дизайнеров? Конечно, на премии «Собака.ru» «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», которая в этом году прошла в 19-й раз. Наша задача — объединять и создавать межкультурные коммуникации. И нам вновь это удалось!