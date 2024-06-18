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Репортажи

Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024. Часть I

Где и когда можно встретить в одном месте художников и бизнесменов, урбанистов и меценатов, рэперов и биохимиков, кинозвезд и археологов, космонавтов и дизайнеров? Конечно, на премии «Собака.ru» «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», которая в этом году прошла в 19-й раз. Наша задача — объединять и создавать межкультурные коммуникации. И нам вновь это удалось! 

Не только премию, но и весь июнь мы посвящаем героям «ТОП50». Редакция традиционно выпустила коллекционный номер журнала (самый объемный в истории — 388 полос!), в который вошли пятьдесят интервью и съемок с нашими лауреатами. Подстать журналу-небоскребу и локация церемонии награждения — самый высокий небоскреб в Европе и самое северное высотное здание в мире — «Лахта Центр». После церемонии награждения мы вместе с гостями и лауреатами отправились смотреть закат.

Яна Милорадовская
Архив «Собака.ru»
Яна Милорадовская
Сергей Горошко, Галя Голованова
Архив «Собака.ru»
Галя Голованова, Сергей Горошко
Юлия Матвиенко
Архив «Собака.ru»
Юлия Матвиенко
Роман Ротенберг
Архив «Собака.ru»
Роман Ротенберг
Евгений Ткачук
Архив «Собака.ru»
Евгений Ткачук
Анна Гусева, Александр Басалыгин
Архив «Собака.ru»
Анна Гусева, Александр Басалыгин
Любовь Аркус. Сергей Тиснек и команда "Антон тут рядом"
Архив «Собака.ru»
Любовь Аркус, Сергей Тиснек и команда "Антон тут рядом"
Никита Волков
Архив «Собака.ru»
Никита Волков
Мария Грудина
Архив «Собака.ru»
Мария Грудина
Илья Куруч. с фанатами
Архив «Собака.ru»
Илья Куруч, с фанатами 
Инесса Гаевская
Архив «Собака.ru»
Инесса Гаевская
Алина Феликсова, Алексей Феликсов
Архив «Собака.ru»
Алексей Феликсов, Алина Феликсова

Каждый лауреат премии получил легендарную статуэтку из переработанного стекла. Вручали награды главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская, главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк и креативный директор Ксения Гощицкая. В этот вечер мы рукоплескали актерами Сергею Горошко и Никите Волкову (которого наградила и вручила специальный приз управляющий директор компании O`STIN Ирина Осянина), уникальному шоумену Илье Куручу, бизнесменам Эдуарду Тиктинскому и Роману Ротенбергу, инфлюенсеру мирового масштаба Вике Салават, бьюти-феномену Глаше Гурьяновой, отцу-основателю русского аутдора Владиславу Морозу, приглашенной солистке Танцтеатра Пины Бауш Дарье Павленко, режиссеру и создателю первого в России конно-драматического театра Евгению Ткачуку, художественному руководителю труппы musicAeterna Dance Анне Гусевой, первому проректору ИТМО Дарье Козловой, палеонтологу Александру Аверьянову, молодому рэперу Андрею Смелянскому (познакомиться со ВСЕМИ лауреатами премии этого года можно здесь). В своем стремлении отметить выдающихся людей, мы не одиноки. Церемонию награждения поддержал наш партнер и официальный банк премии — Газпромбанк.

Татьяна Тылевич. Дмитрий Тылевич
«Собака.ru»
Татьяна Тылевич, Дмитрий Тылевич
Лариса Тиктинская, Эдуард Тиктинский
«Собака.ru»
Лариса Тиктинская, Эдуард Тиктинский
Михаил Стацюк
«Собака.ru»
Михаил Стацюк
Кирилл Соловейчик
«Собака.ru»
Кирилл Соловейчик
Ксения Лапина, Марк Лапин
«Собака.ru»
Марк Лапин, Ксения Лапина
Валентин Блох. Татьяна Блох
«Собака.ru»
Валентин Блох, Татьяна Блох
Михаил Баженов
«Собака.ru»
Михаил Баженов
Галина и Илья Линник
«Собака.ru»

Галина и Илья Линник

Янис Чамалиди
«Собака.ru»
Янис Чамалиди
Дмитрий Блинов, Виталий Аксенов-Шабловский. Кристина Аксенова-Шабловская
«Собака.ru»
Дмитрий Блинов, Виталий Аксенов-Шабловский, Кристина Аксенова-Шабловская
Пётр Родионов. Мария Родионова
«Собака.ru»
Пётр Родионов, Мария Родионова
Ирина Оганова
«Собака.ru»
Ирина Оганова
Константин Чамилович
«Собака.ru»
Константин Чамилович
Анна Ялова, Павел Кейв
«Собака.ru»
Павел Кейв, Анна Ялова
«Собака.ru»

Потрясающую архитектуру «Лахта Центра» с его футуристичным атриумом дополнили не менее роскошные зоны партнеров. Так у ювелирного бренда MUIZ Diamonds все сияло! Генеральный партнер премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 показал уникальные коллекции украшений: Le Chic и Royal. Вблизи можно было оценить драгоценности, инкрустированные камнями премиального качества, и этим с энтузиазмом воспользовались гости.

Глаша Гурьянова
Глаша Гурьянова
Алексей Миронов, Матвей Ларионенко, Марина Никишина
Матвей Ларионенко, Катя Сергеева, Алексей Миронов, Марина Никишина
Дарья Павленко, Леонид Алексеев
Леонид Алексеев, Дарья Павленко
Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая
Наталья Назарова
Наталья Назарова
Игорь Суханов
Игорь Суханов
Мария Фурсова
Мария Фурсова
Татьяна Архипова
Татьяна Архипова
Наталья Текоева, Павел Кейв. Надежда Вартанова, Максим Агаханов
Наталья Текоева, Павел Кейв, Надежда Вартанова, Максим Агаханов
Людмила Рожнева, Наталья Рогова

Людмила Рожнева, Наталья Рогова

Наталья Текоева, Сергей Крикалев. Ирина Исаева, Диме Рангелов
Сергей Крикалев, Наталья Текоева, Ирина Исаева, Диме Рангелов
Вероника Богачек

Вероника Богачек

Анжелика Котова. Елизавета Савинкова
Анжелика Котова, Елизавета Савинкова
Петр Аксенов. Игорь Кофекиди, Роман Гребенец, Мария Чумакова
Петр Аксенов, Игорь Кофекиди, Роман Гребенец, Мария Чумакова

Мировой премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники ASKO создал специально для нашей премии арт-объект. Отправиться в прогулку по другим измерениям можно было тут же!

Юлдус Бахтиозина. Артем Мороз
Юлдус Бахтиозина, Артем Мороз
Кирилл Авелев. Елизавета Авелева
Кирилл Авелев, Елизавета Авелева
Екатерина Атоян-Милюкова
Екатерина Атоян-Милюкова
Кристина Березовская
Кристина Березовская
Михаил Сасонко
Михаил Сасонко
Полина Маликова (Толстун)
Полина Маликова (Толстун)
Федор Хиросигэ. Илья Крончев - Иванов, Элина Сологуб, Александра Цыбуля
Федор Хиросигэ, Илья Крончев - Иванов, Элина Сологуб, Александра Цыбуля
Дмитрий Кравец

Дмитрий Кравец

Виталий Пушницкий. Ксения Пушницкая
Виталий Пушницкий, Ксения Пушницкая
Вероника Арутюнян
Вероника Арутюнян
Реваз Жвания, Анастасия Контарович
Анастасия Контарович, Реваз Жвания
Варвара Баранова
Варвара Баранова
Сергей Бондарев
Сергей Бондарев
Екатерина Попова. Сергей Попов
Екатерина Попова, Сергей Попов

Торговый дом «Рятико» с брендом ReFa показывали и рассказывали все о роскошном уходе за кожей. Массажеры для лица, больше похожие на произведения искусства, предлагалось протестировать прямо на мероприятии. В общем, соединить приятное с полезным!

Дарья Александрова
Дарья Александрова
Женя Любич
Женя Любич
Нурай Ахмедова

Нурай Ахмедова

Юрий Насонов. со спутницей
Юрий Насонов, со спутницей  
Ольга Маки, Антон Нечипоренко
Ольга Маки, Антон Нечипоренко
Дмитрий Кравиц, Алена Львова

Дмитрий Кравиц, Алена Львова

Кирилл Шишков, Елизавета Менис
Елизавета Менис, Кирилл Шишков
Лидия Метельская. Евгения Вельская
Лидия Метельская, Евгения Вельская 
Ольга Гусева, Мария Гусева
Мария Гусева, Ольга Гусева
Антон Аброян, Иветта Баевская

Антон Аброян, Иветта Баевская

Екатерина Третьякова

Екатерина Третьякова

Елена Лукьянова
Елена Лукьянова
Полина Сидихина
Полина Сидихина
Юлия Роженцева
Юлия Роженцева
Ник Брусковский
Ник Брусковский
Алексей Румянцев, Юлия Румянцева

Алексей Румянцев, Юлия Румянцева 

Саша Амплитуда
Саша Амплитуда
Овсянина Ирина, Липчинская Анастасия, Агаханов Максим

Овсянина Ирина, Липчинская Анастасия, Агаханов Максим

Наталья Соловьева

Наталья Соловьева

Григорий Сасонко. Александра Столярова, Валера Дятлов, Евгения Элькина
Григорий Сасонко, Александра Столярова, Валера Дятлов, Евгения Элькина
Елена Плахтий
Елена Плахтий
Сергей Гутцайт
Сергей Гутцайт
Елена Журавель, Виолетта Драйгор

Елена Журавель, Виолетта Драйгор

Юнона Незванкина
«Собака.ru»
Юнона Незванкина
Алена Мельникова, Олег Перфилов
«Собака.ru»
Олег Перфилов, Алена Мельникова
Антон Кузнецов, Полина Казанцева
«Собака.ru»

Антон Кузнецов, Полина Казанцева 

Диана Томащук, Юрий Набатов
«Собака.ru»

Диана Томащук, Юрий Набатов

Даша Гладких, Алена Анисимова
«Собака.ru»

Даша Гладких, Алена Анисимова

Дмитрий Абрамов, Анна Зотова
«Собака.ru»

Дмитрий Абрамов, Анна Зотова

Юра Питенин
«Собака.ru»
Юра Питенин

Ultima Яндекс Go обеспечил высокий уровень комфорта гостям в пути на «ТОП50». Достойная альтернатива личному автомобилю и персональному водителю.

Сергей Луковский. Никита Анисимов
Сергей Луковский, Никита Анисимов
Валерий Шафиров
Валерий Шафиров
Данил Толмачев

Данил Толмачев

Женя Петрова
Женя Петрова
Анна Пастэл, Анна Николаева, Надежда Каплина

Анна Пастэл, Анна Николаева, Надежда Каплина

Яна Гладских

Яна Гладских

Ирина Ершова

Ирина Ершова

Нина Квасняк

Нина Квасняк

Елизавета Замарина
Елизавета Замарина

За хорошее настроение гостей премии отвечала барная команда Perfectbarsteam (бары «Полторы Комнаты», «Цветочки», «Ultramen!» и «Oy!» и коктейльный кейтеринг Real Fake Bar) — победители и лауреаты нашей премии «Что где есть в Петербурге». За фуршет отвечала команда Caramel Catering, ставшая уже постоянным надежным партнером премии.

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:

Эксклюзивного партнера, производителя премиальных украшений с российскими бриллиантами — ювелирный дом MIUZ Diamonds

Газпромбанк — Официальный банк премии

Торговый дом «Рятико» с брендом ReFa — роскошным уходом для вашей кожи

«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс от девелопера «Абсолют Строй Сервис»

ASKO — мировой премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники

Omoikiri — премиальный бренд сантехники, оборудования и аксессуаров для кухни

Ultima — бренд, объединяющий премиальные классы Yandex Go — Business, Premier, Élite и представительский минивэн Cruise

O′STIN – международный бренд стильной одежды для взрослых и детей

Фотоотчет награждения лауреатов «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 

Фото: Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая, Ася Минеева, Дмитрий Колесов, Екатерина Делин, Евгений Миролюбов, Дмитрий Многолет

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Теги:
ТОП 50 2024 СПБ
Люди:
Федор Хиросигэ, Илья Куруч, Реваз Жвания Кирилл Авелев, Юнона Незванкина, Татьяна Тылевич, Наталья Назарова, Елена Лукьянова, Анжелика Котова, Сергей Гутцайт, Константин Чамилович , Александр Басалыгин, Сергей Бондарев, Кристина Березовская, Варвара Баранова, Вероника Арутюнян, Екатерина Попова, Антон Нечипоренко, Алена Мельникова, Любовь Аркус, Никита Волков, Петр Аксенов, Дарья Павленко, Юрий Насонов, Глаша Гурьянова, Виталий Аксенов-Шабловский, Павел Кейв, Анна Ялова, Анна Гусева, Мария Грудина, Юлдус Бахтиозина, Елизавета Замарина, Алексей Миронов, Ксения Лапина, Михаил Стацюк, Женя Петрова, Алина Феликсова, Марк Лапин, Олег Перфилов, Дмитрий Блинов, Евгений Ткачук, Мария Фурсова, Юлия Матвиенко, Сергей Горошко, Ксения Гощицкая, Леонид Алексеев, Татьяна Архипова, Алексей Феликсов, Ольга Маки, Лидия Метельская, Ирина Оганова, Дарья Александрова, Игорь Суханов, Елена Плахтий, Кирилл Соловейчик, Полина Маликова (Толстун), Пётр Родионов, Екатерина Атоян-Милюкова, Григорий Сасонко, Ник Брусковский, Эдуард Тиктинский, Лариса Тиктинская, Сергей Луковский, Саша Амплитуда, Юлия Роженцева, Матвей Ларионенко, Валентин Блох, Валерий Шафиров, Мария Гусева, Янис Чамалиди, Юра Питенин, Михаил Баженов, Инесса Гаевская, Елизавета Менис, Кирилл Шишков, Катя Сергеева, Полина Сидихина, Виталий Пушницкий, Яна Милорадовская, Михаил Сасонко, Наталья Текоева, Марина Никишина, Женя Любич, Анастасия Контарович, Роман Ротенберг, Галя Голованова, Ольга Гусева, Сергей Крикалев

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