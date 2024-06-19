Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024. Часть II

Как мы провели XIX премию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»? Редакция «Собака.ru» наградила своих лауреатов в девяти номинациях: «Мода», «Бизнес», «Театр и шоу», «Книги», «Искусство», «Наука и жизнь», «Музыка», «Культурная институция» и «Кино». Чествовали наших героев мы в «Лахта Центре» — самом высоком небоскребе в Европе и самом северном высотном здании в мире. Показываем гостей церемонии награждения.