Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024. Часть II

Как мы провели XIX премию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»? Редакция «Собака.ru» наградила своих лауреатов в девяти номинациях: «Мода», «Бизнес», «Театр и шоу», «Книги», «Искусство», «Наука и жизнь», «Музыка», «Культурная институция» и «Кино». Чествовали наших героев мы в «Лахта Центре» — самом высоком небоскребе в Европе и самом северном высотном здании в мире. Показываем гостей церемонии награждения.
Денис Прохоров, Екатерина Калашникова, Дмитрий Кравец
Михаил Драненков
Екатерина Пономарева
Диме Рангелов
Глеб и Элеонора Никитины
Юлия Пашковская
Ануш Саркисян и Патрисия Карагозян
Свои статуэтки, респекты и признания получили 50 героев, среди которых создательница бренда it-bags Jenёk Евения Петрова, фаундер AND The Brand Юлия Жукова, гендиректор ГК «Рики» Юлия Немчина, президент ГК «Алкор Био» Дмитрий Полынцев, искусствовед Иван Чечот, художник Федор Хиросигэ, директор Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева, писатель Антон Секисов, команды Русского музея, ГМЗ «Петергоф», фонда «Антон тут рядом», ЦВЗ «Манеж».
Татьяна Андреева, Елена Бучина
Алена Мариничева
Павел и Мария Ивановы
Татьяна Любимова
Сергей Носевич, Наталья Муравьева
Ольга Леонтьева, Кристина Гусева
Ирина и Евгений Домницкие
Светлана Шпак, Андрей Кашицин, Елена Журавель
Ева Бартуле
Ольга Горбунова
Надежда и Роман Манаковы
Павел и Мария Ивановы, Галина Свинген, Ильгиз Фазулзянов
Крем Юсупов, Елена Юферева
Антон Харебов
Дмитрий Барканов
Татьяна и Георгий Рыковы
Наталья Соловьева
Ольга Зелинская, Али Мамедов
Игорь Кофекиди
Гости церемонии награждения одними из первых заполучили коллекционный июньский (и самый большой в нашей истории!) номер журнала, посвященный лауреатам «ТОП50» — 2024. За подарочными пакетами, в которые вошли и сюрпризы от наших партнеров, выстраивалась очередь!
Алина Косенко
Владимир Спирин, Татьяна Юрьева
Алёна Антончик, Павел Романов
Софья Беляева
Федор Херосигэ
Наталья Цыпленко
Елена Воронова, Кристина Ильина
Марина Товмасян, Анжелика Смирнова
Александра Решетова
Виктория и Филипп Сотничук
Алла Быкова
Пелагея Астафьева
Ольга Коста
Анастасия и Антон Кузнецовы, Полина Казанцева, Виолетта Драйгор
Ольга Газеева
Мила Сильнова, Вероника Плеханова
Дарья Шаченок
Елена Полякова
Ольга Игонина
Елена Тарасова, Наталья Голубева
Михаил Трошин
Екатерина Илина, Денис Ушаков
Марина Климова
Любовь Щипцова
Ирина Труфанова, Нина Филимонова
Алиса Розвадовская
Виктор Лукин
Марк Лернер
Антон Оконешников, Ани Аракелян
Анна Димова
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:
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Фото: Фото: Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая, Дмитрий Колесов, Ася Минеева, Евгений Миролюбов, Екатерина Делин, Дмитрий Многолет, Дмитрий Егоров
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