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Репортажи

Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024. Часть II

Как мы провели XIX премию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»? Редакция «Собака.ru» наградила своих лауреатов в девяти номинациях: «Мода», «Бизнес», «Театр и шоу», «Книги», «Искусство», «Наука и жизнь», «Музыка», «Культурная институция» и «Кино». Чествовали наших героев мы в «Лахта Центре» — самом высоком небоскребе в Европе и самом северном высотном здании в мире. Показываем гостей церемонии награждения. 

Ольга Гинзбург, Ник Брусковский, Сергей Горошко
Сергей Горошко, Ник Брусковский, Ольга Гинзбург
Кристина Березовская
Кристина Березовская
Илья Куруч. Юлия Машнич
Илья Куруч, Юлия Машнич
Марина Никишина, Алексей Миронов
Алексей Миронов, Марина Никишина
Артем Злобин
Артем Злобин
Лина Гасанова
Лина Гасанова
Денис Прохоров, Екатерина Калашникова, Дмитрий Кравец

Денис Прохоров, Екатерина Калашникова, Дмитрий Кравец

Анна Бурова, Алексей Буров
Анна Бурова, Алексей Буров
Полина Сидихина
Полина Сидихина
Вадим Брагилев. Ирина Брагилева
Вадим Брагилев, Ирина Брагилева  
Михаил Драненков

Михаил Драненков

Михаил Стацюк, Инесса Гаевская
Инесса Гаевская, Михаил Стацюк
Елена Плахтий, Андрей Лушников
Елена Плахтий, Андрей Лушников
Юлия Жукова
Юлия Жукова
Екатерина Пономарева

Екатерина Пономарева

Полина Филоненко. Анита Фазли
Полина Филоненко, Анита Фазли
Антон Рудзат, Евгения Сероусова
Антон Рудзат, Евгения Сероусова
Валентин Блох
Валентин Блох
Игорь Грабузов
Игорь Грабузов
Васса Бокова, Игорь Грабузов
Васса Бокова, Игорь Грабузов
Васса Бокова
Васса Бокова
Диме Рангелов

Диме Рангелов

Наталья Бехтерева
Наталья Бехтерева
Наталья Бехтерева, Дмитрий Морозов
Наталья Бехтерева, Дмитрий Морозов
Марина Краснова
Марина Краснова
Глеб и Элеонора Никитины

Глеб и Элеонора Никитины

Юлия Пашковская

Юлия Пашковская

Сергей Крикалев
Сергей Крикалев
Александра Глазкова
Александра Глазкова
Екатерина Сираканян. Зоя Коненкова, Ольга Разина
Екатерина Сираканян, Зоя Коненкова, Ольга Разина
Вика Салават. Александр Васильев
Вика Салават, Александр Васильев
Ануш Саркисян и Патрисия Карагозян

Ануш Саркисян и Патрисия Карагозян

Свои статуэтки, респекты и признания получили 50 героев, среди которых создательница бренда it-bags Jenёk Евения Петрова, фаундер AND The Brand Юлия Жукова, гендиректор ГК «Рики» Юлия Немчина, президент ГК «Алкор Био» Дмитрий Полынцев, искусствовед Иван Чечот, художник Федор Хиросигэ, директор Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева, писатель Антон Секисов, команды Русского музея, ГМЗ «Петергоф», фонда «Антон тут рядом», ЦВЗ «Манеж».

Денис Химиляйне, Виталий Пушницкий
Виталий Пушницкий, Денис Химиляйне
Максим Има
Максим Има
Елизавета Гречухина
Елизавета Гречухина
Сергей Горошко, Юрий Насонов
Сергей Горошко, Юрий Насонов
Татьяна Андреева, Елена Бучина

Татьяна Андреева, Елена Бучина

Александра Новоселова. Иван Герц
Александра Новоселова, Иван Герц
Алена Мариничева

Алена Мариничева

Павел и Мария Ивановы

Павел и Мария Ивановы

Эльмира Тулебаева, Юлия Немчина
Юлия Немчина, Эльмира Тулебаева
Ирина Пономаренко
Ирина Пономаренко
Татьяна Любимова

Татьяна Любимова

Елена Окутина
Елена Окутина
Руслан Гацалов. Амина Гацалова
Руслан Гацалов, Амина Гацалова
Сергей Носевич, Наталья Муравьева

Сергей Носевич, Наталья Муравьева

Артем Балаев
Артем Балаев
Ольга Леонтьева, Кристина Гусева

Ольга Леонтьева, Кристина Гусева

Лена Голова
Лена Голова
Ирина и Евгений Домницкие

Ирина и Евгений Домницкие

Светлана Шпак, Андрей Кашицин, Елена Журавель

Светлана Шпак, Андрей Кашицин, Елена Журавель  

Ева Бартуле

Ева Бартуле

Ольга Горбунова

Ольга Горбунова

Анастасия Пикалова
Анастасия Пикалова
Надежда и Роман Манаковы

Надежда и Роман Манаковы

Максим Лангуев. Поляков Виктор
Максим Лангуев, Поляков Виктор
Юлия Лобойко
Юлия Лобойко
Павел и Мария Ивановы, Галина Свинген, Ильгиз Фазулзянов

Павел и Мария Ивановы, Галина Свинген, Ильгиз Фазулзянов

Крем Юсупов, Елена Юферева

Крем Юсупов, Елена Юферева 

Антон Харебов

Антон Харебов

Дмитрий Барканов

Дмитрий Барканов

Татьяна и Георгий Рыковы

Татьяна и Георгий Рыковы

Наталья Соловьева

Наталья Соловьева

Ольга Зелинская, Али Мамедов

Ольга Зелинская, Али Мамедов

Дарья Павлюкевич. Егор Подкопаев
Дарья Павлюкевич, Егор Подкопаев
Игорь Кофекиди

Игорь Кофекиди

Тима Шоки
Тима Шоки

Гости церемонии награждения одними из первых заполучили коллекционный июньский (и самый большой в нашей истории!) номер журнала, посвященный лауреатам «ТОП50» — 2024. За подарочными пакетами, в которые вошли и сюрпризы от наших партнеров, выстраивалась очередь!

Алина Косенко

Алина Косенко

Владимир Спирин, Татьяна Юрьева

Владимир Спирин, Татьяна Юрьева 

Александр Сергеенко
Александр Сергеенко
Алёна Антончик, Павел Романов

Алёна Антончик, Павел Романов

Алексей Миронов, Марина Никишина
Марина Никишина, Алексей Миронов
Софья Беляева

Софья Беляева

Федор Херосигэ

Федор Херосигэ

Наталья Цыпленко

Наталья Цыпленко

Елена Воронова, Кристина Ильина

Елена Воронова, Кристина Ильина

Марина Товмасян, Анжелика Смирнова

Марина Товмасян, Анжелика Смирнова

Александра Решетова

Александра Решетова

Виктория и Филипп Сотничук

Виктория и Филипп Сотничук 

Алла Быкова

Алла Быкова

Пелагея Астафьева

Пелагея Астафьева

Ольга Коста

Ольга Коста

Анастасия и Антон Кузнецовы, Полина Казанцева, Виолетта Драйгор

Анастасия и Антон Кузнецовы, Полина Казанцева, Виолетта Драйгор

Ольга Газеева

Ольга Газеева

Мила Сильнова, Вероника Плеханова

Мила Сильнова, Вероника Плеханова

Дарья Шаченок

Дарья Шаченок

Янис Чамалиди
Янис Чамалиди
Елена Полякова

Елена Полякова

Ольга Игонина

Ольга Игонина

Елена Тарасова, Наталья Голубева

Елена Тарасова, Наталья Голубева

Михаил Трошин

Михаил Трошин

Екатерина Илина, Денис Ушаков

Екатерина Илина, Денис Ушаков

Марина Климова

Марина Климова

Лауреаты «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024
Анастасия Сафронова

Анастасия Сафронова

Гаянэ Рафалова

Гаянэ Рафалова

Наталья Белкова, Татьяна Данилова

Наталья Белкова, Татьяна Данилова

Кристина Жильцова

Кристина Жильцова

Светлана Мельникова

Светлана Мельникова

Алиса Буримова, Анна Аскерова

Алиса Буримова, Анна Аскерова

Александра Цибуля

Александра Цибуля

Любовь Щипцова

Любовь Щипцова

Наталья Текоева
Наталья Текоева
Ирина Труфанова, Нина Филимонова

Ирина Труфанова, Нина Филимонова 

Алиса Розвадовская

Алиса Розвадовская

Виктор Лукин

Виктор Лукин

Марк Лернер

Марк Лернер

Антон Оконешников, Ани Аракелян

Антон Оконешников, Ани Аракелян

Анна Димова

Анна Димова

Елизавета Нефёдова

Елизавета Нефёдова

Екатерина Васильева, Юлия Пашковская

Екатерина Васильева, Юлия Пашковская

Злата Полтавец

Злата Полтавец

Мария Смирнова, Марина Филиппова

Мария Смирнова, Марина Филиппова

Евгения Букато

Евгения Букато

Первая часть красной ковровой дорожки премии

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:

Эксклюзивного партнера, производителя премиальных украшений с российскими бриллиантами — ювелирный дом MIUZ Diamonds

Газпромбанк — Официальный банк премии

Торговый дом «Рятико» с брендом ReFa — роскошным уходом для вашей кожи

«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс от девелопера «Абсолют Строй Сервис»

ASKO — мировой премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники

Omoikiri — премиальный бренд сантехники, оборудования и аксессуаров для кухни

Ultima — бренд, объединяющий премиальные классы Yandex Go — Business, Premier, Élite и представительский минивэн Cruise

O′STIN – международный бренд стильной одежды для взрослых и детей

Фото: Фото: Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая, Дмитрий Колесов, Ася Минеева, Евгений Миролюбов, Екатерина Делин, Дмитрий Многолет, Дмитрий Егоров

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Теги:
ТОП 50 2024 СПБ
Люди:
Илья Куруч, Юлия Жукова, Максим Лангуев Кристина Березовская, Игорь Грабузов, Евгения Сероусова, Антон Рудзат, Елена Окутина, Анна Бурова, Юлия Лобойко, Алексей Буров, Юрий Насонов, Лена Голова, Васса Бокова, Юлия Немчина, Артем Злобин, Вадим Брагилев, Наталья Бехтерева, Эльмира Тулебаева, Вика Салават, Елизавета Гречухина, Лина Гасанова, Марина Краснова, Алексей Миронов, Дарья Павлюкевич, Михаил Стацюк, Анастасия Пикалова, Руслан Гацалов, Ольга Гинзбург, Сергей Горошко, Александра Глазкова, Максим Има, Андрей Лушников, Дмитрий Морозов, Артем Балаев, Елена Плахтий, Ник Брусковский, Екатерина Сираканян, Денис Химиляйне, Валентин Блох, Янис Чамалиди, Инесса Гаевская, Тима Шоки, Полина Сидихина, Виталий Пушницкий, Александр Сергеенко, Ирина Пономаренко, Наталья Текоева, Марина Никишина, Полина Филоненко, Александра Новоселова, Сергей Крикалев

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