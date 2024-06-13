Коллекции Le Chic и Royal от MIUZ Diamonds увидят гости премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024

На церемонии награждения премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 ювелирный дом покажет уникальные коллекции украшений: Le Chic и Royal. Стенд бренда расположится у входа в главный зал. Каждое украшение из коллекций инкрустировано камнями премиального качества — сиянию не будет предела! Что, кстати, не удивительно, ведь в изделиях MIUZ Diamonds используются российские бриллианты, которые обладают международным сертификатом соответствия GIA, а также сертификатами RGL и Геммологического центра МГУ.

Украшения из коллекций Le Chic и Royal