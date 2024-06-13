Коллекции Le Chic и Royal от MIUZ Diamonds увидят гости премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024

Уже завтра, 14 июня, мы встретимся в «Лахта Центре», чтобы наградить легендарными статуэтками лауреатов «ТОП50». Героями премии традиционно стали 50 выдающихся петербуржцев, которые за последний год совершили прорыв в своей области. Поддержал нас в чествовании лауреатов ювелирный дом MIUZ Diamonds — генеральный партнер «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024.
Надежда Вартанова
директор по маркетингу MIUZ Diamonds
«Для нас большая честь быть эксклюзивным ювелирным партнером главного события Санкт-Петербурга, которое уже стало доброй традицией в жизни города. Номинанты премии «Собака.ru» «ТОП50» — люди-бриллианты, мастерство и энтузиазм которых — это вклад в создание драгоценной мозаики культурного ландшафта Северной столицы. Эту идею символически передают украшения MIUZ Diamonds c российскими бриллиантами».
На церемонии награждения премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 ювелирный дом покажет уникальные коллекции украшений: Le Chic и Royal. Стенд бренда расположится у входа в главный зал. Каждое украшение из коллекций инкрустировано камнями премиального качества — сиянию не будет предела! Что, кстати, не удивительно, ведь в изделиях MIUZ Diamonds используются российские бриллианты, которые обладают международным сертификатом соответствия GIA, а также сертификатами RGL и Геммологического центра МГУ.
Украшения из коллекций Le Chic и Royal
Полюбоваться и познакомиться с украшениями MIUZ Diamonds можно и в коллекционном июньском номере «Собака.ru», посвященном премии. В драгоценностях ювелирного дома позировали наши лауреаты — актриса Елизавета Боярская, сооснователь JM Studio Юлия Матвиенко, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе (скоро вы увидите эти фотосессии на страницах журнала и на нашем сайте!).
Кольца MIUZ DIAMONDS
Кроме того, обложку самого большого в истории журнала номера (388 полос!) украсили кольца MIUZ Diamonds с бриллиантами в оригинальном художественном коллаже. Он создан в коллаборации с искусственным интеллектом и издателем «Собака.ru» в Самаре Максимом Осиповым.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:
Эксклюзивного партнера, производителя премиальных украшений с российскими бриллиантами — ювелирный дом MIUZ Diamonds
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