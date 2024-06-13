18+
  • Мода
  • Ювелирное искусство
  • ТОП 50 2024
Ювелирное искусство

Коллекции Le Chic и Royal от MIUZ Diamonds увидят гости премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024

Уже завтра, 14 июня, мы встретимся в «Лахта Центре», чтобы наградить легендарными статуэтками лауреатов «ТОП50». Героями премии традиционно стали 50 выдающихся петербуржцев, которые за последний год совершили прорыв в своей области. Поддержал нас в чествовании лауреатов ювелирный дом MIUZ Diamonds — генеральный партнер «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024.

Надежда Вартанова

директор по маркетингу MIUZ Diamonds

«Для нас большая честь быть эксклюзивным ювелирным партнером главного события Санкт-Петербурга, которое уже стало доброй традицией в жизни города. Номинанты премии «Собака.ru» «ТОП50» — люди-бриллианты, мастерство и энтузиазм которых — это вклад в создание драгоценной мозаики культурного ландшафта Северной столицы. Эту идею символически передают украшения MIUZ Diamonds c российскими бриллиантами».

На церемонии награждения премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 ювелирный дом покажет уникальные коллекции украшений: Le Chic и Royal. Стенд бренда расположится у входа в главный зал. Каждое украшение из коллекций инкрустировано камнями премиального качества — сиянию не будет предела! Что, кстати, не удивительно, ведь в изделиях MIUZ Diamonds используются российские бриллианты, которые обладают международным сертификатом соответствия GIA, а также сертификатами RGL и Геммологического центра МГУ.

 

Украшения из коллекций Le Chic и Royal

Полюбоваться и познакомиться с украшениями MIUZ Diamonds можно и в коллекционном июньском номере «Собака.ru», посвященном премии. В драгоценностях ювелирного дома позировали наши лауреаты — актриса Елизавета Боярская, сооснователь JM Studio Юлия Матвиенко, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе (скоро вы увидите эти фотосессии на страницах журнала и на нашем сайте!).

Кольца MIUZ DIAMONDS

Кольца MIUZ DIAMONDS

Кроме того, обложку самого большого в истории журнала номера (388 полос!) украсили кольца MIUZ Diamonds с бриллиантами в оригинальном художественном коллаже. Он создан в коллаборации с искусственным интеллектом и издателем «Собака.ru» в Самаре Максимом Осиповым.

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:

Эксклюзивного партнера, производителя премиальных украшений с российскими бриллиантами — ювелирный дом MIUZ Diamonds

Газпромбанк — Официальный банк премии

Торговый дом «Рятико» с брендом ReFa — роскошным уходом для вашей кожи

«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс от девелопера «Абсолют Строй Сервис»

ASKO — мировой премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
ТОП 50 2024 СПБ

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: