Объявляем финалистов премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024!

«НН.Собака.ru» объявляет итоги народного голосования ресторанной премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024! Все накрученные голоса были сняты, учитывались только реальные, которые вы отдавали за номинантов на сайте премии и в нашем телеграм-канале. После подсчета в ряде случаев разрыв между участниками был настолько незначительным, что мы приняли решение расширить шорт-листы, поэтому в некоторых номинациях больше трех претендентов. Теперь к закрытому голосованию приступают эксперты индустрии. Они выберут победителей, чьи имена мы объявим 27 ноября на церемонии награждения в зале Нижегородской филармонии.
«Самовар да утки»
Brera
Pasters
«Искры»
«Краса»
«19»
«Салют»
«Портер»
«Самурай»
«Джани ресторани»
«Брынза»
«Юла»
ЛУЧШАЯ БАРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Tizer
Franky
Travnik
«Медные трубы»
«Авиатор»
«Самовар да утки»
«19»
Yale
ЛУЧШИЙ РЕСТОРАН С ДОСТАВКОЙ В ЯНДЕКС.ЕДЕ
«Самовар да утки»
Dodici seafood
«Мазл Тов»
Brera
Павел Рожнов, Pasters
Илья Русских, Brera
Илья Шекеряк, «Краса»
Софья Гаранькина, Dodici Seafood
Мария Пудкова, «Цейлон»
Дмитрий Гордеев, «Парк Культуры»
Дмитрий Ехин, Vinedo
Татьяна Ловчикова, «Юла»
Андрей Шилин, Ribs
Юлия Ложкина и Евгения Байтимирова, Yale
Дмитрий Шведов, «9/18»
Инна Царева, Salut!
Егор Дворцов, «Верхушка Кофе»
ЛУЧШИЙ БАРТЕНДЕР
Павел Желтухин, Franky
Юрий Тихомиров, «Авиатор»
Екатерина Князева, Travnik
Десерт «Мастер и Маргарита» («Парк Культуры»)
Десерт «Трюфель» («19»)
Холодец из телячьих щек с пастилой из хрена и икрой щуки (Yale)
ЛУЧШИЕ ШОТЫ
«Рюмочная у Строганова»
«Юность»
«Селедка и кофе»
ЛУЧШИЕ ПЕЛЬМЕНИ
Пельмени-приплывушки с начинкой из оленя («Самовар да утки»)
Романовские пельмени с мясом и икрой кефали («Краса»)
Пельмени с оленем («Экспедиция»)
Пшенная каша с ягодами и каталонским кремом («9/18»)
Пшенная каша на сливках с павловской уткой и городецким сыром («Самовар да утки»)
Рисовая каша на кокосовом молоке с клубникой и страчателлой («Верхушка кофе»)
Пшенная каша четыре сыра («Парк Культуры»)
Шпроты из волжской уклейки («Краса»)
Мангалица на огне («19»)
Филе нижегородского сома с солеными павловскими лимонами («Кафе 38»)
НН.Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:
Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича;
Министерство туризма и промыслов Нижегородской области;
«ОПТИКОМ» — производитель, поставщик комплексных решений на рынке упаковки, профессиональных моющих средств, канцелярских и хозяйственных товаров для бизнеса.
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