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Что Где Есть

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Объявляем финалистов премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024!

«НН.Собака.ru» объявляет итоги народного голосования ресторанной премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024! Все накрученные голоса были сняты, учитывались только реальные, которые вы отдавали за номинантов на сайте премии и в нашем телеграм-канале. После подсчета в ряде случаев разрыв между участниками был настолько незначительным, что мы приняли решение расширить шорт-листы, поэтому в некоторых номинациях больше трех претендентов. Теперь к закрытому голосованию приступают эксперты индустрии. Они выберут победителей, чьи имена мы объявим 27 ноября на церемонии награждения в зале Нижегородской филармонии

ЛУЧШИЙ НОВЫЙ РЕСТОРАН

  • «Самовар да утки»

  • Brera

  • Pasters

  • «Искры»

  • «Краса»

  • «19»

ЛУЧШИЙ ФАСТ-КЭЖУАЛ

  • «Салют»

  • «Портер»

  • «Самурай»

ЛУЧШИЙ СЕМЕЙНЫЙ РЕСТОРАН

  • «Джани ресторани»

  • «Брынза»

  • «Юла»

ЛУЧШАЯ БАРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

  • Tizer

  • Franky

  • Travnik

  • «Медные трубы»

  • «Авиатор»

ЛУЧШИЙ РЕСТОРАН С БЛЮДАМИ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ КУХНИ

  • «Самовар да утки»

  • «19»

  • Yale

ЛУЧШИЙ РЕСТОРАН С ДОСТАВКОЙ В ЯНДЕКС.ЕДЕ

  • «Самовар да утки»

  • Dodici seafood

  • «Мазл Тов»

  • Brera

ПРОРЫВ ГОДА СРЕДИ ШЕФ-ПОВАРОВ

  • Павел Рожнов, Pasters

  • Илья Русских, Brera

  • Илья Шекеряк, «Краса»

ЛУЧШИЙ ФЛОРТЕНДЕР

  • Софья Гаранькина, Dodici Seafood

  • Мария Пудкова, «Цейлон»

  • Дмитрий Гордеев, «Парк Культуры»

ПРОРЫВ ГОДА СРЕДИ СОМЕЛЬЕ

  • Дмитрий Ехин, Vinedo

  • Татьяна Ловчикова, «Юла»

  • Андрей Шилин, Ribs

  • Юлия Ложкина и Евгения Байтимирова, Yale

ЛУЧШИЕ КОФЕЙНЫЕ ПРОФИ

  • Дмитрий Шведов, «9/18»

  • Инна Царева, Salut!

  • Егор Дворцов, «Верхушка Кофе»

ЛУЧШИЙ БАРТЕНДЕР

  • Павел Желтухин, Franky

  • Юрий Тихомиров, «Авиатор»

  • Екатерина Князева, Travnik

ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ ПОДАЧА

  • Десерт «Мастер и Маргарита» («Парк Культуры»)

  • Десерт «Трюфель» («19»)

  • Холодец из телячьих щек с пастилой из хрена и икрой щуки (Yale)

ЛУЧШИЕ ШОТЫ

  • «Рюмочная у Строганова»

  • «Юность»

  • «Селедка и кофе»

ЛУЧШИЕ ПЕЛЬМЕНИ

  • Пельмени-приплывушки с начинкой из оленя («Самовар да утки»)

  • Романовские пельмени с мясом и икрой кефали («Краса»)

  • Пельмени с оленем («Экспедиция»)

ЛУЧШАЯ КАША

  • Пшенная каша с ягодами и каталонским кремом («9/18») 

  • Пшенная каша на сливках с павловской уткой и городецким сыром («Самовар да утки»)

  • Рисовая каша на кокосовом молоке с клубникой и страчателлой («Верхушка кофе») 

  • Пшенная каша четыре сыра («Парк Культуры»)

НИЖЕГОРОДСКИЙ СПЕЦИАЛИТЕТ

  • Шпроты из волжской уклейки («Краса»)

  • Мангалица на огне («19»)

  • Филе нижегородского сома с солеными павловскими лимонами («Кафе 38»)

НН.Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:

Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича;

Министерство туризма и промыслов Нижегородской области;

«ОПТИКОМ» — производитель, поставщик комплексных решений на рынке упаковки, профессиональных моющих средств, канцелярских и хозяйственных товаров для бизнеса.

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