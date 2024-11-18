Объявляем финалистов премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024!

«НН.Собака.ru» объявляет итоги народного голосования ресторанной премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024! Все накрученные голоса были сняты, учитывались только реальные, которые вы отдавали за номинантов на сайте премии и в нашем телеграм-канале. После подсчета в ряде случаев разрыв между участниками был настолько незначительным, что мы приняли решение расширить шорт-листы, поэтому в некоторых номинациях больше трех претендентов. Теперь к закрытому голосованию приступают эксперты индустрии. Они выберут победителей, чьи имена мы объявим 27 ноября на церемонии награждения в зале Нижегородской филармонии.